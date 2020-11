"เดียร์" เผยหัวใจไม่แพ้ "หมอเจี๊ยบ" ผ่านการฝึกหนัก กลับบ้านกินข้าวทั้งน้ำตา

ผ่านไปแล้วสำหรับคู่ชกที่ทุกคนเฝ้ารอคอยดวลหมัดในรายการ 10 fight 10 ซีซั่น 2 แม้ได้คะแนนเท่ากันไม่มีใครแพ้ แต่สาวเชียร์ถึงขั้นต้องส่งตัวเข้ารพ. อาการล่าสุดปลอดภัยขณะที่หวานใจหมอเจี๊ยบอย่างก็ได้เผยภาพเบื้องหลังที่ไม่มีใครเห็นของหมอเจี๊ยบ กับความพยายามและทุ่มเท ผุดแอชแท็กหวาน #ยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอ"สิ่งเดียวที่นักมวยคนนี้ไม่บาดเจ็บ คือหัวใจ พอถึงวันขึ้นชกบนสังเวียนมวย @jeab_lalana สู้ออกมาได้เหมือนนักรบที่ไม่เคยมีบาดแผล เหมือนนักรบที่ไม่เคยมีน้ำตามาก่อน เบื้องหลังกว่าจะมี 3 ยก 3 นาทีให้ทุกคนเห็นบนเวที คือชั่วโมงการฝึกหนักหลักร้อยชั่วโมง คือวินัย ความทุ่มเท ความอดทนและที่สำคัญคือใจที่ไม่ยอมแพ้ ขอแสดงความยินดีกับพี่เจี๊ยบและพี่เชียร์ ภูมิใจในทั้งคู่มากๆ You two put on a superb show และขอเป็นกำลังใจให้ใครก็ตามที่กำลังสู้เพื่อบางสิ่งบางอย่างอยู่ ขอให้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปให้ได้อย่างเข้มแข็งเหมือนที่พี่เจี๊ยบผ่านมา และขอให้โชคดีนะคะ #ยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอ ❤"