ย้อนตำนานหนังหลอกคนดู!? เมื่อตัวประกอบถูกโปรโมตยังกับดารานำ

หลังหายเงียบไปนานเพราะคดีหนีภาษี ในที่สุดอดีตราชนีวงการหนังจีนก็รีเทิร์นมาพร้อมกับผลงานระดับฮอลลีวูดเป็นที่เรียบร้อยแล้วตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง 355 ที่มี ฟ่านปิงปิง ร่วมแสดง ได้เผยแพร่อย่างเป็นทางการแต่ผู้ชมคงต้องห้ามกระพริบตาเด็ดขาด เพราะไม่งั้นอาจจะไม่เห็น ฟ่านปิงปิง ก็ได้ นับดูแล้วเธอปรากฏตัวอยู่ในตัวอย่างความยาว 2 นาทีนี้แค่ไม่ถึง 10 วินาที และยังไม่มีบทพูดอะไรเลย ชวนสงสัยเหลือเกินว่าจริง ๆ แล้วจะมีบทอยู่ในหนังแค่ไหนกันแน่แถมในภาพเบื้องหลัง ฟ่านปิงปิง ก็แทบไม่ได้อยู่ร่วมกับดารานำอีก 4 คนเลย จนมีข่าวลือว่าเธอถูกแบนห้ามเดินทางออกนอกประเทศ ตอนนี้ก็เลยลือกันไปใหญ่ว่าบทของ ฟ่านปิงปิง ที่ถูกโปรโมตราวกับดารานำร่วม จริง ๆ แล้วจะได้ปรากฏตัวอยู่ในหนังกี่นาทีกันแน่การหลอกคนดูลักษณะนี้อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยในหนังฮอลลีวูด แต่สำหรับวงการหนังจีนแล้วพูดได้ว่าเกิดขึ้นประจำ ตั้งแต่ในหนัง ไอ้หนุ่มหมัดเมา 2 ที่มีชื่อ หลิวเต๋อหัว ร่วมแสดงด้วย แต่ในหนังจริงกลับโผล่มาแค่ฉากนี้เท่านั้นจนมาถึง ไอ้หนุ่มหมัดเมา ภาค 3 คราวนี้ไม่มี เฉินหลง แล้ว แถมใบปิดนี่ หลิวเต๋อหัว อย่างเด่น แฟน ๆ ทุกคนเชื่อว่า หลิวเต๋อหัว น่าถูกดันมารับบทนำแทนอย่างแน่นอนผลก็คือ ออกมาไม่กี่นาทีอยู่ดี พระเอกกลายเป็นดาราโนเนมที่ไม่มีใครรู้จัก หนังฟอร์มเล็กลงมามาก ไม่สมศักดิ์ศรีของชื่อไอ้หนุ่มหมัดเมาที่เคยมี เฉินหลง เป็นดารานำเลยตัวของ เฉินหลง ก็โดนเอามาหลอกชาวบ้านบ่อยครั้งเหมือนกันอย่างหนังที่ตั้งชื่อโต่ง ๆ ว่า “เฉินหลง 9 มังกรคาบแก้ว” ที่นอกจากจะเด่นสุด ๆ บนโปสเตอร์แล้วก็ยังมีชื่ออยู่ในชื่อหนังด้วยเลยแต่พอไปดูหนังของจริง แฟน เฉินหลง ก็เซ็งกันถ้วนหน้า เพราะสุดท้ายพระเอกจมูกโตไม่ได้มีบทเยอะอะไรเลย เพราะพระเอกตัวจริงของหนังก็คือ หวังหยู่ นั่นเองยังมีหนังระดับตำนานในเรื่องการหลอกคนดูอย่าง Island of Fire หรือใหญ่ฟัด ที่โปสเตอร์ขนกันมาทั้ง เฉินหลง, หงจินเป่า, หลิวเต๋อหัวเรียกว่าเยอะจนผิดสังเกตว่าดาราดังแบบนี้จะมาโผล่ในหนังเรื่องเดียวกันแบบนี้ได้ยังไง ผลก็คือ มากันคนละนิดละหน่อย ตามเคย ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าบอกว่านี่คือหนังของใคร เพราะ Island of Fire ก็คือผลงานของ หวังหยู่ จอมต้มคนดูนั่นเองเรื่องของเรื่องก็คือ ช่วงท้าย ๆ ของอาชีพนักแสดง หวังหยู่ มีปัญหาหนี้สินอย่างหนัก ก็เลยต้องทำหนังล้างหนี้ออกมาบ่อย ทำแต่ละครั้งด้วยความที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการก็มักจะสามารถดึงดาราดัง ๆให้มาโผล่เป็นจุดขายให้กับหนังได้เสมอยังมีหนังยุคโกอินเตอร์ของ เฉินหลง ที่ชื่อว่า Cannonball Run II หรือ “เหาะแล้วซิ่ง” อยู่อีกเรื่อง ที่ เฉินหลง เป็นตัวประกอบดี ๆ นี่เอง แต่เมื่อมาฉายในเอเชีย ก็ถูกโปรโมตใหญ่โต ชนิดเกินหน้าเกินตาของดารานำอย่าง โรเจอร์ มัวร์, เบิร์ต เรย์โนลด์ หรือ ดีน มาร์ติน ที่คงจะเรียกคนดูในประเทศแถวเอเชียไม่เท่าน เฉินหลง อย่างแน่นอนหรืออีกเรื่องที่แฟน ๆ น่าจะจำได้ดีก็คือ Future Cop หรือ บัลล็อก ผู้ชายทะลุเวลา ที่ได้ชื่อว่ามี 3 ใน 4 จัตุรัสเทพมาร่วมแสดง แต่เอาเข้าจริง ๆ กัวฟู่เฉิง มีบทจริง ๆ ก็แค่ไม่กี่นาทีตอนต้น และตอนจบเท่านั้นถามว่าคนดูในยุค 80 90 เซ็งรึเปล่าที่โดนหลอกอะไรแบบนี้ คำตอบก็คือเซ็ง แต่ชิน เพราะหนังจีนยุคโน้นทำแบบนี้กันจนเป็นเรื่องปกติแล้ว หนังของ หงจินเป่า ก็มักจะเอา เฉินหลง มาโปรโมตทั้ง ๆ ที่แต่ละเรื่องออกมาอย่างละเล็กละน้อย นักแสดงอีกคนที่มันจะถูกหยิบมาโปรโมตหนังจีนในยุค 90s ไม่ว่าบทของเขาจะน้อยหรือจะโคตรน้อยอย่างไรก็ตามก็คือ หลิวเต๋อหัวซึ่งสุดยอดของหนังที่ต้มคนดูซะเปื่อยแห่งยุคก็ต้องมีชื่อของ The Banquet อยู่ด้วยหนังปี 1991 ที่มีชื่อไทยว่า “108 รวย พ่อให้มา” โปรโมตอย่างใหญ่โตว่ามีดารา “ทั้งเกาะฮ่องกง” มาประชันบทบาทกัน ซึ่งหนังก็มีดารามากมายอยู่ในเรื่องจริง ๆ ตอนนั้นที่ข่าวสารยังไม่ค่อยรวดเร็วแค่บอกว่าหนังเรื่องนี้จะมี หลิวเต๋อหัว, กัวฟู่เฉิง, หลีหมิง, กงลี่, โจวซิงฉือ, ไมเคิล ฮุย, หวังจู่เสียน, อลัน ทัม, จางเซียะโหย่ว, เหลียงเจียฮุย, เหลียงเฉาเหว่ย, จางม่านอีว์, หลิวเจียหลิง และอีกมากมาย มาร่วมแสดงในหนังเรื่องเดียวกัน แค่นี้แฟนหนังจีนก็พร้อมจะตีตั๋วเข้าไปชมแล้วแต่กลายเป็นว่าทั้งหมดโผล่หน้าจอกันคนละไม่กี่นาที เพราะนี่คือหนังการกุศลหาเงินช่วยเหลือน้ำท่วมแม่น้ำแยงซีเกียง ซึ่งที่เจ็บที่สุดก็คงจะเป็นแฟน ๆ ของ หลิวเต๋อหัว เพราะพี่ หลิว ไม่ได้มีบทบาทอะไรในหนังเลย แต่ทำหน้าที่คล้าย ๆ พิธีกรมาแค่แนะนำหนังตอนต้นเรื่องเท่านั้นสำหรับ “สายหื่น” เองก็เจ็บมาเยอะกับหนังเกรด 3 หลอกคนดูเช่นเดียวกันเพราะหนังแนวนี้ส่วนใหญ่มักจะเอา “ตัวสวย ๆ” มาเป็นจุดขาย แต่สุดท้ายดาราสาวสวยมีชื่อเสียงพวกนี้กลับไม่ได้โชว์บทหลิวอะไรเท่าไหร่ แต่เป็นตัวประกอบตัวรอคนอื่นที่เน้นบทโชว์เนื้อหนังแทนอย่าง ซิ่วซู่เจิน นี่เป็นดาราดังที่เล่นหนังเกรด 3 เอาไว้หลายเรื่อง แต่ก็การันตีได้เลยว่าแทบไม่มีโชว์เลยสักเรื่อง แค่มาสวย ๆ ส่วนเรื่องฉากวาบหวิวก็เป้นหน้าที่ของตัวประกอบไปที่น่าเจ็บใจที่สุดเรื่องหนึ่งก็น่าจะเป็น “ผู้หญิงกินอร่อย” หนังเกรด 3 ที่เป็นการคืนสู่วงการหนังวาบหวิวของ ซูฉี ที่ตอนนั้นนดังไปแล้ว และแฟน ๆ ก็คงไม่คิดไม่ฝันว่าจะกลับมาเล่นหนังอะไรแบบนี้อีก แต่ก็ตามฟอร์มคือมาแค่รับเชิญแบบเสื้อผ้าอยู่ครบ เรียกว่ากรอหากันทั้งเรื่องแล้วก็ยังแทบหา ฉากของซูฉีไม่เจอเลย………………ซึ่งล่าสุดก็มีหนังที่สุ่มเสี่ยงว่าจะต้มคนดูอีกโผล่มาอีกแล้ว และยังเป็น เฉินหลง เหมือนเดิมที่คราวนี้พ่วง อาโนลด์ เข้ามาด้วย ในหนังรัสเซีย The Iron Mask ที่ถ้าเป็นยุค 90 ก็คงชื่อ คนเล็กฟัดคนเหล็ก ไปแล้วแต่ที่หนังไม่ได้บอกก็พระเอกตัวจริงของเรื่องไม่ใช่ทั้งคู่แต่อย่างใด แต่เป็นดาราอังกฤษ เจสัน เฟรมมิ่ง ที่ไม่ต้องสงสัยว่าสื่อไทย แลสื่อโลกคงไม่พูดชื่อเขาซักคำ แม้ในหนัง เจสัน เฟรมมิ่ง คนนี้น่าจะเด่นที่สุดก็ตาม