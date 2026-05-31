สงคราม...ที่จะกำจัด 2 ใน 3 ของประชากรโลก!!!

เปิดฉากสัปดาห์นี้...ก็ยังไม่รู้จะออกหัว-ออกก้อย สำหรับข้อตกลงหยุดยิง ยุติสงครามระหว่างอิหร่านกับอเมริกาและอิสราเอล เพราะถึงแม้ “ทรัมป์บ้า” ผู้นำอเมริกาจะบอกว่า “ใกล้แล้วๆ” หรือ “อิหร่าน...ยอมแล้ว” อะไรประมาณนั้น ไม่ว่าเรื่องช่องแคบ “Hormuz” เรื่อง “ฝุ่นนิวเคลียร์” หรือยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ ฯลฯ อะไรต่อมิอะไรก็แล้วแต่ แต่ก็นั่นแหละ...ถ้า “ไม่อยากออกลูกเป็นลิง” ก็คงแค่ “ฟัง” ได้ แต่อย่าได้ไป “เชื่อ”เป็นอันขาด เพราะมันผิดแผกแตกต่างไปจากสิ่งที่ฝ่ายอิหร่านเขาได้ยืนยันถึงเนื้อหาสาระของข้อตกลงดังกล่าวแบบคนละเรื่อง-คนละม้วน...
แต่โดยสรุปรวมความอย่างที่เคยว่าๆไว้แล้วนั่นแหละว่า...มันคงไม่ได้ขึ้นอยู่ผู้นำอเมริกาอย่าง “ทรัมป์บ้า” เอาเลยแม้แต่น้อย แต่อยู่ที่ผู้ซึ่งเป็นผู้ลาก ผู้จูง “สุนัขบ้า” ว่าจะให้ไปกัดใคร? ขย้ำใคร? เมื่อไหร่? ตอนไหน? นั่นคืออิสราเอลพันธมิตรอันศักดิ์สิทธิ์ของอเมริกานั่นเอง และโดยลักษณะอาการของบรรดาผู้นำอิสราเอล ไม่ว่าไล่มาตั้งแต่ “นายBenjamin Netanyahu” นายกรัฐมนตรี “นายIsrael Katz” รัฐมนตรีกลาโหม รวมทั้งไอ้ถ่อยและไอ้ชั่ว อย่าง “นายItamar Ben-Gvir” รัฐมนตรีความมั่งคง ที่บุกจับ “นักมนุษยธรรม” บนเรือ “Global Samud Flotilla” มัดแขนมัดขา เอาหัวโขกพื้นไปเมื่อเร็วๆ นี้ ฯลฯ ต่างหนักไปทางไม่คิดจะยุติสงคราม ไม่คิดจะตกลงใดๆ กับอิหร่านเอาเลยแม้แต่น้อย มุ่งที่จะล้างผลาญ ทำลาย ให้ศัตรูคู่อาฆาตของตัวเองหายไปจากแผนที่โลกให้จงได้!!!
การตั้งเป้าว่าจะขยายเขตยึดครองพื้นที่ฉนวนกาซาให้ครอบคลุมอาณาบริเวณไม่น้อยกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ ผนวกดินแดนเวสต์แบงก์ รุกคืบเข้าสู่เลบานอนภาคใต้โดยไม่ได้สนใจที่จะหยุดยิงใดๆ แม้แต่น้อย แต่กลับมุ่งถล่มอาคารบ้านเรือนของราษฎรผู้บริสุทธิ์แบบเดียวกับการ “ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์” ชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซานั่นแหละ เพื่อขยายเขตยึดครอง หรือเพื่อทำให้ประเทศอิสราเอลกว้างใหญ่ไพศาลยิ่งๆ ขึ้นไป ตามแบบฉบับ “The Greater Israel” อย่างไม่คิดจะลด-ละ-เลิก และถ้าหากใครมีโอกาสได้ฟังบทสัมภาษณ์ของ “นายJonathan Pollard” อดีตสายลับอิสราเอลที่ถูกจับในอเมริกาข้อหาเอาความลับของอเมริกาไปขายให้กับประเทศอิสราเอลนับเป็นคันรถๆ เมื่อช่วงปี ค.ศ.1987 ถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิต แต่กลับถูกปล่อยตัวในปี ค.ศ.2015 ก่อนย้ายมาอยู่ในอิสราเอลและได้กลายเป็น “วีรบุรุษ” ของประเทศอิสราเอล เป็นผู้สนับสนุนรายสำคัญของ “นายItamar Ben-Gvir”รวมทั้งยังคิดจะสมัครเป็นสมาชิกสภา “Knesset” ในการเลือกตั้งครั้งหน้า ก็น่าจะยิ่งตกตะลึงพรึงเพริดยิ่งขึ้นไปใหญ่...
เพราะความฝัน ความทะเยอทะยาน ตามแบบฉบับ “The Greater Israel” ที่ว่า มันคงไม่ได้หยุดอยู่แค่การผนวกดินแดนฉนวนกาซา-เวสต์แบงก์และการลบอิหร่านออกไปจากแผนที่เท่านั้น แต่ยังหมายถึงการยึดครองซีเรียแม้จะต้องทำสงครามกับตุรกี การยึดครองดินแดนไซนายแม้จะต้องสู้กับกองทัพอียิปต์ ฯลฯ อะไรต่อมิอะไรเหล่านี้นี่เองที่จะทำให้ “สุนัขบ้า” อย่างอเมริกา คงต้องถูกลากถูกจูง ไปกัดใคร ขย้ำใคร จนอาจต้อง “บ้า...ตายไปเอง!!!” อย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้ หรือทำให้สิ่งที่เรียกๆกันว่า “America First” เอาเข้าจริงๆ แล้ว...หนีไม่พ้นต้องถูกแปลความ ถูกนิยามความหมายว่า “Israel First” อย่างมิอาจปฏิเสธใดๆได้เลย แม้ว่าแค่เฉพาะสงครามกับอิหร่านจะทำให้ราคาน้ำมันในอเมริกาจาก2 ดอลลาร์กว่าๆ ปาเข้าไปเกือบ 4-5 ดอลลาร์ต่อแกลลอนไปแล้วทุกวันนี้ อัตราเงินเฟ้อจาก 2.8 เปอร์เซ็นต์ เขยิบขึ้นไปแล้วประมาณ 3.8 และอาจขึ้นไปถึง 6 เปอร์เซ็นต์ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า...
อย่างไรก็ตาม...ไม่ใช่แต่เฉพาะ “แนวรบตะวันออกกลาง” เท่านั้น ที่ยังหาแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ยังไม่เจอ เพราะสำหรับ “แนวรบยุโรปตะวันออก” ช่วงนี้ ก็ออกจะดุเดือดเลือดพล่านขึ้นมาอีกซะแล้ว หลังจากที่ “ตัวตลก-ตัวแทน” อย่างยูเครน มุ่งที่จะ “ละเมิดเส้นแดง” หรือ “เส้นตาย” ที่รัสเซียเขาเคยขีดเส้นมาตรฐานกำหนดไว้ใน “หลักนิยมนิวเคลียร์” ครั้งใหม่ คือการอาศัย “ลักษณะพิเศษของสงครามสมัยใหม่” ด้วยการใช้เครื่องบินไร้คนขับ หรือที่เรียกว่า “โดรน” บุกเข้าไปถล่มลึกเข้าไปในดินแดนรัสเซียถึงกรุงมอสโก สังหารพลเรือนผู้ไม่รู้อีโหน่อีเหน่ที่มีทั้งเด็กนักเรียนและประชาชนผู้บริสุทธิ์ เด๊ดสะมอเร่ย์ อิน เดอะ เท่งทึง ไปแล้วไม่รู้จะกี่รายต่อกี่ราย โดยมีบรรดาชาติยุโรปหรือประเทศ “NATO” ส่งเสียงร้องเชียร์กันอึงมี่ ด้วยเหตุนี้...แม้ว่าผู้นำรัสเซียอย่างประธานาธิบดี “ปูติน” ท่านจะพยายามอดทน-อดกลั้นเพียงใดก็ตาม แต่ยังไงๆ...ย่อมหนีไม่พ้นที่จะต้องพิทักษ์รักษามาตรฐานเส้นตายที่ตัวเองกำหนดด้วยการ “ตอบโต้” กันแบบถึงพริก-ถึงขิง หรือถึงขั้นต้องป่าวประกาศล่วงหน้าให้ใครต่อใครรีบอพยพออกจากเมืองหลวงประเทศยูเครน หรือกรุงเคียฟโดยด่วน...
ยิ่งเมื่อผู้นำรัสเซียรายนี้...เคยแสดงความเชื่อมั่นไว้ก่อนหน้านั้นว่า “สงครามรัสเซีย-ยูเครน” น่าจะสิ้นสุด ยุติ อย่างช้าไม่เกินปีนี้ การ “ตอบโต้” ของรัสเซีย จึงถูกนำไปอธิบายขยายความต่างๆ นานา จนแทบกลายเป็นความเป็นไปได้ว่าการเผชิญหน้าโดยตรงระหว่าง “NATO กับรัสเซีย” อาจอุบัติขึ้นมาในอีกไม่นาน-ไม่ช้า โดยเฉพาะถ้าหากบรรดาผู้นำชาติยุโรปที่ติดเชื้อโรค “Russophobia”อย่างชนิดรักษาไม่หาย ยังคงมุ่งที่จะตอบสนองความต้องการของพวก “อีลีทโลก” มากกว่าความปรารถนา-ต้องการของประชาชนตัวเอง โอกาสที่จะเกิดการปะทะ ขัดแย้ง ในระดับสงครามโดยตรงระหว่างทั้งสองฝ่าย จนอาจลุกลาม บานปลายกลายเป็น “สงครามนิวเคลียร์”เอาเลยก็ไม่แน่!!! การซ้อมรบด้วยอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างรัสเซียกับพันธมิตรเบลารุสจึงอุบัติขึ้นมาเมื่อไม่นานมานี้...
ส่วน “แนวรบทะเลจีนใต้” นั้น...แม้ว่าผู้นำอเมริกาอย่าง “ทรัมป์บ้า” เพิ่งเดินทางมา “Kiss Ass” ผู้นำจีนประธานาธิบดี “สี จิ้นผิง” กันถึงที่ เมื่อไม่กี่วันมานี้ แต่โดยสีสันบรรยากาศของแนวรบด้านนี้ ก็แทบไม่ได้เกิดอาการผ่อนคลายใดๆ เอาเลยแม้แต่น้อย โดยเฉพาะเมื่อประเทศญี่ปุ่น-ยุ่นปี่ ได้แสดงออกถึงลักษณะอาการที่พร้อมกลับไปสู่ “ลัทธิทหาร” อย่างถนัดชัดเจนยิ่งขึ้นเรื่อยๆ คือแม้ว่ากองกำลังทหารญี่ปุ่นเขาจะเรียกตัวเองว่า “Japan Self-Defense Force” หรือ “JSDF” มาโดยตลอดหลังแพ้สงครามโลกครั้งที่ 2 แต่โดยเม็ดเงินงบประมาณที่ถูกจำกัดไว้แค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์จากจำนวนงบประมาณทั้งหมดของประเทศ มันออกจะมากมายมหาศาล เมื่อเทียบกับบรรดาประเทศจนๆ หรือประเทศกำลังพัฒนาโดยทั่วไป หรือทำให้แสนยานุภาพของ “JSDF” เป็นอะไรที่ประมาทไม่ได้โดยเด็ดขาด ยิ่งเมื่อความพยายามที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อขจัดอุปสรรคในการปกป้องตัวเอง มันกำลังกลายเป็น “กระแสหลัก”ของประเทศญี่ปุ่นไปแล้วในทุกวันนี้ ชนิดเล่นเอามหาอำนาจอันดับ 2 ที่ใกล้ๆ จะเป็นอันดับ1 อย่างคุณพี่จีน ยังอดที่จะ “สะดุ้งจนเรือนไหว”ขึ้นมามิได้ ไม่ว่าเมื่อเจอกับข่าวคราวเรื่องการส่งทหารญี่ปุ่นไปร่วมสนับสนุนประเทศ “NATO” ในสงครามยูเครน หรือการแอบพบปะ พูดคุย ระหว่างญี่ปุ่นกับฟิลิปปินส์เพื่อกำหนด “การจำกัดเขตวงทางทะเล”(The Negotiations of Delimit the maritime boundary) เมื่อไม่กี่วันมานี้ อันแทบไม่ต่างไปจากความคิดริเริ่มที่จะบ่อนเซาะ ทำลาย นิยามความหมายของ “แผนที่เส้นประ9 เส้น” ของจีน ที่ถูกขีด ถูกลาก ไว้ก่อนหน้านี้...
สรุปรวมความแล้ว...ไม่ว่าจะแนวรบตะวันออกกลาง ยุโรป หรือทะเลจีนใต้ ต่างยังคงร้อนฉ่า ร้อนแรง ไม่ได้ผ่อนเบาผ่อนคลายลงไปเลยแม้แต่น้อย แม้ว่าบรรดา “หุ้นส่วนยุทธศาสตร์”แห่ง “โลกหลายขั้วอำนาจ” อย่างจีน-รัสเซีย-รวมไปถึงอิหร่าน ต่างพยายามแสดงออกถึงความ “อดทน-อดกลั้น” เพื่อไม่ให้ตัวเองต้องลื่นไถลไปสู่ “กับดักทูซิดิดีส” หรือ “Thucydides Trap” กันมาโดยตลอด อันเนื่องมาจาก...ไม่มีใครที่จะเป็นผู้ชนะใน “สงครามนิวเคลียร์” ได้เลยมีแต่จะแพ้-กับ-แพ้ไปด้วยกันทุกฝ่าย แต่ก็นั่นแหละ...ในเมื่อพวก “อีลีทโลก” ทั้งหลาย ต่างทำท่าว่าพร้อมที่จะจำกัดจำนวนประชากรโลกที่ปาเข้าไป8 พัน9 พันล้านไปแล้วในทุกวันนี้ ให้ลดลงมาแบบเดียวกับที่ “พระเจ้าของชาวยิว”เคยตรัสเอาไว้ในคำพยากรณ์ของ “เศคาริยาห์” (12:14) นั่นแหละว่า... “พระเจ้าตรัสว่า ทั่วทั้งแผ่นดินจะต้องกำจัดเสียให้พินาศสองในสาม และเหลือไว้หนึ่งในสาม แล้วเราจะเอาหนึ่งในสามนี้ใส่ในไฟและจะถลุงเขาเหมือนถลุงเงิน ลองดูเขาเหมือนทดลองทองคำ...” โอกาสที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้ต้องลื่นไถลลงไปสู่ “กับดักทูซิดิดีส” จึงเหลืออยู่เพียงทางเดียวเท่านั้น นั่นคือ...ต้องเร่งสวดมนต์ภาวนาให้พวก “โลกขั้วอำนาจเดียว” ไม่ว่าอเมริกา-อิสราเอล-หรือยุโรป เกิดอาการ “ล่มสลาย”หรือถูกลบหายไปจากแผนที่ ก่อนที่โลกทั้งโลกจะฉิบหาย-วายวอด อย่างไม่เหลือเศษซากใดๆ อีกต่อไป...