ปัญญากับดาบ : ผู้ปกครองต้องมีปัญญาและรู้ทันคนไม่ดีและโลกไม่ดี

เอนก เหล่าธรรมทัศน์
ภาคีราชบัณฑิต
ลองจินตนาการว่าคุณกำลังเดินทางข้ามทะเลทรายอันร้อนระอุ พร้อมกับกองคาราวานที่ฝากชีวิตไว้ในมือคุณ ทุกคนกระหายน้ำ ทุกคนอ่อนล้า คุณมีเข็มทิศแห่ง “เจตนาดี” อยากพาทุกคนไปถึงโอเอซิส แต่คุณกลับประกาศว่า “ฉันไม่จำเป็นต้องรู้ว่าโจรป่าซุ่มอยู่ตรงไหน ฉันไม่สนว่ามันจะใช้เล่ห์เหลี่ยมใด ฉันไม่ดูแผนที่ ฉันไม่ฟังทิศทางลม ขอแค่มีจิตใจที่ดีก็พอ”
ถามจริงเถอะ... คาราวานนั้นจะไปถึงน้ำหรือจะถึงตาย?
นี่คือภาพลวงตาทางศีลธรรมที่อันตรายที่สุดอย่างหนึ่งของมนุษยชาติ คือความเชื่อผิด ๆ ที่ว่า “ผู้นำที่มีธรรมะ” จะต้องใจดี อ่อนโยน ไม่รู้เล่ห์เหลี่ยม ไม่มีกลยุทธ์ ไม่คิดอุบายใด ๆ เพราะนั่นคือภาพของ นักบวชผู้ปลีกวิเวก ไม่ใช่ ผู้นำผู้แบกโลก
ผู้นำที่มีธรรมะในโลกแห่งความเป็นจริง จำเป็นต้อง “รู้เท่าทัน” ทุกซอกมุมด้านมืดของจิตใจมนุษย์ ทุกกลโกง ทุกกลยุทธ์ ทุกจิตวิทยาล้างสมอง เพราะถ้าเขาไม่รู้... เขาจะไม่สามารถปกป้อง “ธรรมะ” ได้เลยแม้แต่เสี้ยววินาที
เรามาชำแหละความจริงอันลึกซึ้ง เร้าใจ และถึงแก่นนี้ไปด้วยกัน
หนึ่ง ความไม่รู้ คือบาปกรรมของผู้มี
การบอกว่า “ฉันดี ฉันเลยไม่ต้องรู้ว่าคนชั่วคิดอะไร” คือการเปิดประตูป้อมปราการ และเชิญศัตรูเข้ามาดื่มชาในห้องนอนของเราเอง
ในสงครามที่มองไม่เห็นด้วยตา เล่ห์กล บาตรใหญ่ การประจบสอพลอ และข่าวปลอม คืออาวุธที่คนชั่วใช้ทำลาย “คนดีแต่ไร้เดียงสา” ได้อย่างง่ายดายที่สุด
· เปรียบเหมือนหมอผู้เมตตา: คุณหมอที่ตั้งใจรักษาคนไข้ (มีธรรมะ) จำเป็นต้องรู้จักเชื้อโรคทุกรูปแบบอย่างทะลุปรุโปร่ง ต้องรู้กลไกการกลายพันธุ์ รู้ว่ามันจะบ่อนทำลายร่างกายตรงไหน คุณหมอไม่ได้เกลียดชังเชื้อโรค แต่เขา “ต้องรู้มัน” เพื่อปกป้องชีวิตคนไข้
· บทเรียนของผู้นำ: หากผู้นำไม่รู้ว่าลูกน้องบางคนประจบเพื่อหวังตำแหน่ง หากไม่รู้จักช่องโหว่ในกฎหมายที่คนโกงใช้ฟอกเงิน หากไม่รู้ว่าฝ่ายตรงข้ามจะปลุกระดมด้วยเทคนิคจิตวิทยาผ่านโซเชียลมีเดียอย่างไร... ต่อให้เจตนาบริสุทธิ์เพียงใด เขาก็จะเป็นได้แค่ “หุ่นเชิดแสนดี” ที่ความดีนั้นจะถูกใช้เป็นใบเบิกทางให้คนชั่วทำลายทุกอย่าง
สอง “อุบาย” : กระบวนท่าพิศวงของพระโพธิสัตว์ ไม่ใช่ของมาร
นี่คือจุดที่หลายคนถลำลึก เพราะในภาษาไทย คำว่า “อุบาย” ถูกตีความให้กลายเป็นลูกไม้ของนักเลง แต่ในทางธรรมะระดับสูงสุด โดยเฉพาะในมหายาน คำว่า “อุปายะ” (Upaya) แปลว่า “กุศโลบายอันแยบยลที่เกิดจากปัญญาและเมตตา”
ความแตกต่างอยู่ที่ “ปลายดาบ” ฟันลงไปด้วยจิตใจเช่นไร
· คนไร้ธรรมะ ใช้จิตวิทยาเพื่อ “ควบคุม” คนอื่นให้เป็นทาสของกิเลสตน
· ผู้นำที่มีธรรมะ ใช้จิตวิทยาเพื่อ “ปลดปล่อย” ผู้ตามจากวิกฤต นำทางพวกเขาให้ข้ามพ้นความกลัว ความโลภ และความไม่รู้
ทำไมต้องมีร้อยเล่ห์ในการครองใจคน?
เพราะมนุษย์ไม่ได้มีซอฟต์แวร์ในสมองเหมือนกันทุกคน
· บางคนเห็นแก่ผลประโยชน์ (ต้องใช้ระบบรางวัลที่ชาญฉลาดและยุติธรรม ล่อให้เขาเดินมาถูกทาง)
· บางคนกลัวความตกต่ำ (ต้องใช้กฎที่เด็ดขาด หนักแน่น เฉียบขาด ให้เขารู้ว่าทางรอดมีทางเดียวคือความถูกต้อง)
· บางคนศรัทธาในอุดมการณ์ (ต้องใช้ถ้อยคำที่เร้าใจ สร้างแรงบันดาลใจ ดึงดูดหัวใจที่เต็มไปด้วยความหวัง)
· บางคนยังมืดบอด (ต้องใช้อุทาหรณ์ นิทาน เรื่องเล่า ค่อย ๆ แง้มหน้าต่างให้เขาเห็นแสงสว่างด้วยตัวเอง)
ผู้นำที่ใช้ “อุบาย” เป็น คือผู้ที่สามารถพูดภาษาเดียวกับหัวใจของมนุษย์ทุกประเภทได้ นี่คือพหูสูตทางจิตวิญญาณ ไม่ใช่เจ้าเล่ห์
สาม “ธรรมวิชัย” ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่กว่า ต้องใช้กลยุทธ์ที่เหนือกว่า
นี่คือประเด็นที่เร้าใจที่สุด! เพราะชัยชนะด้วยการข่มขู่ (อธรรมวิชัย) มันง่ายและสกปรกมาก แค่มีเงินซื้อเสียง หรือมีปืนจ่อหัว ก็ชนะได้ในพริบตา แต่มันก็พังทลายได้ในพริบตาเช่นกัน
แต่ชัยชนะด้วยธรรมะ (ธรรมวิชัย) เป็นศิลปะที่ยากกว่าเป็นพันเท่า!
ผู้นำต้องชนะทั้ง “สถานการณ์ภายนอก” และ “จิตใจภายใน” ของคนไปพร้อมกัน โดยไม่ทำให้มือเปื้อนเลือดและหัวใจเปื้อนบาป
· เขาต้อง อ่านจิตใจศัตรูให้ออก เพื่อเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตร โดยไม่ต้องทำร้ายใคร (นี่คือการเข้าใจจิตวิทยาปรปักษ์ขั้นเอกอุ)
· เขาต้อง มองเห็นความหลงผิดของประชาชน แล้วสร้างสะพานแห่งปัญญา โดยไม่ต้องใช้ความรุนแรง (นี่คือการสื่อสารที่เฉียบคมราวกับรู้ใจ)
· เขาต้อง ออกแบบระบบที่แม้แต่คนเห็นแก่ตัว ก็ไม่สามารถโกงได้ เพราะระบบมันฉลาดและรัดกุมเกินกว่าจะหาช่องโหว่ (นี่คือการผสานเศรษฐศาสตร์ จิตวิทยา และนิติศาสตร์เข้าไว้ด้วยกัน)
ผู้ที่จะมี “ธรรมวิชัย” ได้ ต้องเป็นทั้ง “นักบุญ” และ “นักยุทธศาสตร์” ในคนเดียวกัน ความดีของเขาคือเกราะกันภัย ส่วนปัญญาอันแหลมคมของเขาคือดาบที่ฟันลงไปด้วยความรัก
บทสรุป: เกิดมาเป็น “คนดีที่รู้ทัน” อย่าเป็น “คนดีที่โง่จนเป็นเครื่องมือของคนชั่ว”
ในท้ายที่สุด ผู้คนในโลกนี้ไม่ได้ต้องการผู้นำที่ “ซื่อบริสุทธิ์” แบบไร้เดียงสา เพราะพวกเขารู้ว่าความซื่อแบบนั้นจะพาเขาไปตาย พวกเขาต้องการผู้นำที่ “ซื่อตรง แต่รู้ทัน” ผู้ซึ่งมองเห็นความดีในตัวคน และในขณะเดียวกันก็มองทะลุเข้าไปในเงามืดของมนุษย์ด้วยแววตาอันสงบนิ่ง
ธรรมะคือจุดหมาย กลยุทธ์และความเฉียบแหลมคือยานพาหนะ
ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยความเข้าใจมนุษย์อย่างลึกซึ้งเท่านั้น ที่จะนำพาธรรมะฝ่าพายุทะเลทรายไปถึงโอเอซิสได้โดยไม่ล้มคว่ำกลางทาง
ผู้ที่จะสถิตในใจคนไปชั่วกาลนาน ไม่ใช่ผู้ที่ “ดีแต่โง่” และไม่ใช่ผู้ที่ “เก่งแต่โกง”
แต่คือผู้ที่ “รู้แจ้งในทุกด้านมืดของโลก แต่เลือกที่จะยืนหยัดอยู่ในความสว่าง” ด้วยความสามารถและความเฉียบแหลมที่เหนือกว่าใคร
เขาไม่เคยถูกหลอก และไม่มีใครสามารถใช้ความดีของเขาเป็นอาวุธได้... นั่นต่างหากคือผู้นำที่แท้จริงในโลกแห่งความจริง