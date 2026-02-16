ไทยกับกัมพูชาจะรบกันรอบที่ 3 เมื่อไร ผลของการรบจะเป็นอย่างไร

โดย ณัฐ วัชรากร
ช่วงนี้คนไทยใจจดใจจ่อ รอลุ้นว่า ไทยกับกัมพูชาจะรบกัน ในรอบที่ 3 อีกเมื่อไร เพราะช่วงนี้ทหารกัมพูชาป่วนที่บริเวณชายแดนไทยบ่อยมาก สงสารคนที่อาศัยอยู่ตามบริเวณชายแดน ต้องคอยฟังทุกวันว่า ทางการจะให้อพยพออกจากพื้นที่เมื่อไร ประกอบกับว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ได้ผ่านพ้นไปแล้ว บริเวณไทย-กัมพูชาจะมีอะไรให้ระทึกอีก
ผู้เขียนอยากหาคำตอบนี้ แต่ไม่ใช่คำตอบในแบบฉบับของรัฐศาสตร์หรือการทหาร ต้องการหาคำตอบในแบบฉบับวิชาโหราศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชาโบราณ โดยอาศัยการสังเกตการโคจรของดวงดาว และการเก็บข้อมูลทางสถิติ แล้วนำมาประมวลผล เพื่อหาคำตอบในประเด็นที่สงสัย คำตอบเหล่านั้น อาจจะผิดหรือถูกขึ้นอยู่กับผู้วิเคราะห์ ที่ได้เรียนรู้ และเก็บข้อมูลทางสถิติได้มากน้อยเพียงใด วิชานี้ บางท่านอาจมองว่า เป็นวิชาที่ไร้สาระ งมงาย แต่บางท่านก็บอกว่าเป็นวิชาที่น่าสนใจ แล้วแต่มุมมองที่แตกต่างกันไป ไม่อาจห้ามได้ สำหรับผู้เขียนมองว่า เป็นวิชาหนึ่งที่ไม่ควรมองข้าม เพราะมีสถิติที่น่าสนใจ เพียงผู้ศึกษานี้ ต้องศึกษาอย่างลึกซึ้ง มีเหตุผล และเข้าใจ และต้องนำไปวิเคราะห์ใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างสันติสุข ไร้ความงมงายและการหลอกลวง
วันนี้จึงขอนำเอาวิชานี้มาวิเคราะห์ เพื่อหาคำตอบ 3 ประเด็น คือ 1. ไทยจะรบกับกัมพูชาในรอบที่ 3 อีกหรือไม่ 2. จะรบกันเมื่อไร 3. ผลของการรบนั้นจะเป็นอย่างไร โดยอาศัย วัน เดือน ปี และเวลาของการก่อตั้งเมืองหลวง คือ วันที่ 21 เมษายน 2325 เวลา 06.54 น. เป็นตัวกำหนด และการโคจรของดวงดาวในปัจจุบัน ระยะเวลาของเดือนและปี เป็นการวิเคราะห์ เพื่อหาคำตอบ โดยมุ่งเน้นภาพรวม ไม่ได้มุ่งเน้นในรายละเอียดแห่งดวงดาว มีใจความสำคัญดังนี้
1.ไทยจะรบกับกัมพูชา ในรอบที่ 3 อีกหรือไม่ ช่วงนี้ ดาวพฤหัสบดี ดาวคุณธรรม มีตำแหน่งเป็นประ โคจรอยู่ในภพสหัสชะของดวงเมือง วิเคราะห์ว่า จะได้ทะเลาะกับเพื่อนบ้าน ด้วยมีเหตุขัดแย้งกันอย่างรุนแรง เพราะเพื่อนบ้านเป็นคนก่อ ดังนั้น ไทยจะต้องรบกับกัมพูชา ในรอบที่ 3 อย่างแน่นอน
2.จะรบกันเมื่อไร ดาวเสาร์ ดาวแห่งการสูญเสียและโศกเศร้าย้ายไปยกไปอยู่ราศีมีน ภพวินาสน์ เมื่อวันที่ 13 ก.พ. ที่ผ่านมา และดาวอังคาร ซึ่งเป็นดาวสงคราม จะโคจรออกจากราศีมังกร ภพลาภะไปร่วมดาวราหูในราศีกุมภ์ในวันที่ 23 ก.พ. นี้ วิเคราะห์ว่า จะมีการสูญเสีย เพราะการรบราฆ่าฟันกัน ดังนั้น ไทยกับกัมพูชาจะมีการรบกัน ระหว่างวันที่ 23 ก.พ. ถึงวันที่ 2 เม.ย. 2569 อาจจะก่อนหรือหลังจากนี้ก็ได้ แต่ไม่เกิน 3 วัน และจะไปสิ้นสุดแห่งการรบภายในเดือนเมษายน
3. ผลแห่งการรบจะเป็นอย่างไร ดาวราหู ดาวนักเลง หรือดาวแห่งการได้ทรัพย์โดยวิธีรุนแรงและเด็ดขาด โคจรอยู่ในราศีกุมภ์ ภพลาภะ วิเคราะห์ว่า จะได้ทรัพย์แบบเสียหายหรือเลือดตกยางออก ดังนั้น ไทยจะเป็นฝ่ายชนะกัมพูชา แบบรุนแรงและเด็ดขาด และเพื่อนบ้านจะขอสงบศึก
จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า ไทยกับกัมพูชาจะรบกันในรอบที่ 3 นี้อย่างแน่นอน และจะมีการรบกันระหว่างวันที่ 23 ก.พ. ถึง 2 เม.ย. 2569 และจะสงบศึกกันภายในเดือน เม.ย. โดยไทยจะเป็นฝ่ายชนะกัมพูชา แต่ทหารและประชาชนทั้งสองประเทศจะล้มตายเป็นจำนวนมาก เขตแดนระหว่างประเทศจะมั่นคงขึ้น ประกอบกับผู้นำของกัมพูชาจะป่วย และตำแหน่งหน้าที่การงานที่เคยดำรงอยู่จะต้องเปลี่ยนไป
นี่เป็นวิเคราะห์ในเชิงโหราศาสตร์เท่านั้น อาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้ เพียงอยากเสนอมุมมองทางด้านโหราศาสตร์เท่านั้น อย่างไรก็ตาม การที่ประเทศทั้งสองประเทศไม่รบกัน นั้นแหละเป็นสิ่งที่ดีที่สุด การสูญเสียเป็นความทุกข์ของมนุษย์ การรบด้วยอาวุธแต่ละครั้งต้องใช้ทุนมหาศาล ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในระยะสั้นและระยะยาว ทหารและประชาชนที่อาศัยอยู่ตามบริเวณชายแดน คือ ด้านแรกที่ได้รับความเดือดร้อนและเสียหาย ถ้าเราคุยกันได้ก็คุย ตกลงกันได้ก็ตกลง เข้าใจกันได้ก็ควรเข้าใจกัน เพราะเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ติดกัน ยกประเทศหนีจากกันไม่ได้ เสียดายที่ผู้นำกัมพูชาคิดว่า การส่งเสริมธุรกิจสีเทา การก่อสงคราม และความตาย คือการพัฒนาประเทศ โดยไม่ได้คิดว่า เราทั้งสองประเทศคือเพื่อนบ้านที่ดีต่อกัน กลับแย่งชิงผลประโยชน์โดยขาดคุณธรรม นี้แหละคือเหตุของหายนะ ถ้าผู้นำกัมพูชาคิดดีกว่านี้ บอกได้คำเดียวว่า “วันนั้นจะต้องไม่มีวันนี้อย่างแน่นอน”....