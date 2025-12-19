กราบเรียน พณฯ ประธานาธิบดี สีจิ้นผิง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และพี่น้องชาวจีนเพื่อนเก่าแก่ของเรา
สาธารณรัฐประชาชนจีนคือเพื่อนเก่าแก่แห่งราชอาณาจักรไทย เมื่อท่านส่งหลิวจงอี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงของจีนมาให้ประสานงานกับทางกองทัพไทยในการปราบปรามแสกมเมอร์และพนันออนไลน์ในกัมพูชานั้น
ประชาชนชาวไทยในฐานะของเหล่าเผิงโหย่ว มีความยินดี เต็มใจ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างยิ่ง และเชื่อว่ากองทัพไทยจะปราบศูนย์กลางการพนันออนไลน์ และแสกมเมอร์ ที่สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชาวไทยและชาวจีนมาเนิ่นนานให้สิ้นซาก ไม่ว่าจะ Huione หรือเครือข่ายอื่น ๆ อันมีจีนเทาอยู่เบื้องหลัง
อย่างไรอุปสรรคสำคัญประการหนึ่งคือ อาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทางกองทัพกัมพูชาใช้ในการต่อสู้กับกองทัพไทย และทำให้ประชาชนชาวไทยเดือดร้อนนั้น ล้วนแล้วแต่เป็นอาวุธที่ผลิตในจีน โดรนจีน ปืนจีน ปืนใหญ่ของจีนทั้งสิ้น ซึ่งจะได้มาโดยวิธีการใด หรือได้มาในสมัยที่กัมพูชายังมิได้เป็นภัยคุกคามหรือเกเรขนาดนี้ในสายประชาคมโลกก็ตาม แต่ก็ต้องนับได้ว่าอาวุธจีนในมือกองทัพกัมพูชานั้นมีพลานุภาพยากที่จะปราบได้หมดสิ้น ด้วยจระเข้กลับมีเล็บพญามังกรอันร้ายกาจไปติดที่ปลายเล็บบ้าง
และพวกเราประชาชนชาวไทยมีความมั่นใจเชื่อในมิตรภาพอันยืนยาวจริง ๆ ระหว่างสองแผ่นดิน ตั้งใจเต็มที่ที่จะช่วยเพื่อนเก่าเช่นจีนในการปราบปราบ scammer และพนันออนไลน์ในกัมพูชาให้สิ้นซากตามความปรารถนาของมิตรเก่าแก่จริงใจเช่นจีน
พวกเราเชื่อมันในพลานุภาพของจีน และมีความมั่นใจว่าหากจีนให้อาวุธอันทันสมัย เหนือกว่าที่ทางกองทัพกัมพูชาได้ครอบครองอาวุธจีนไว้ก่อนหน้านี้ กองทัพไทยจะมีเขี้ยวเล็บติดปีกมังกร ในการปราบศูนย์กลางพนันออนไลน์และสแกมเมอร์ในกัมพูชาให้สิ้นซาก ด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์จากจีน
เหมือนเมื่อครั้งในอดีต ที่กองทัพไทยเคยติดพันสงคราม กระสุนหมด และทางจีนมิตรเก่าแก่ของเราได้เคยมอบกระสุนให้ไทยใช้ในการรบ จนไทยชนะสงครามครั้งนั้นมาได้ มิตรภาพอันยาวนานและความจริงใจเช่นนี้ เราไม่เคยลืมเลือน มิตรในยามยากคือมิตรแท้
ด้วยคารวะจากใจของคนไทยคนหนึ่ง
รองศาสตราจารย์ ดร. อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์
คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
----------------------------------
2025年12月19日
谨致
中华人民共和国主席 习近平阁下
中华人民共和国是泰王国的老朋友、真朋友。当阁下派遣中国国家安全部门助理部长刘忠义先生前来，与泰国军方协调合作，打击位于柬埔寨的诈骗集团与网络赌博之时，
泰国人民作为中国的“老朋友”，深感欣慰，亦完全愿意并积极配合。我们坚信，泰国军队必将彻底铲除长期以来危害泰中两国人民的网络赌博中心与诈骗集团——无论是 Huione，还是其他背后有“灰色中国势力”支持的犯罪网络。
然而，不可回避的一项重大障碍在于：柬埔寨军队用以对抗泰国军队、并给泰国人民造成困扰的军事装备，几乎全部为中国制造——中国的无人机、中国的枪械、中国的大炮。无论这些武器是通过何种方式获得，或是在柬埔寨尚未成为国际社会眼中如此危险与失序的时期所取得，但必须承认，柬埔寨军队手中的中国产武器，战斗力极强，难以彻底压制。正如鳄鱼本已凶猛，却偏偏在利爪上又缠上了“龙爪”，更显危险。
尽管如此，我们泰国人民依然对两国之间真正而长久的友谊充满信心，并怀着最大的诚意，愿意协助中国这位老朋友，依照中国的共同愿望，将柬埔寨境内的诈骗与网络赌博集团彻底清除。
我们相信中国的强大实力，并坚信：如果中国能够向泰国提供比柬埔寨军队此前所拥有的中国产武器更为先进的装备，泰国军队必将如虎添翼、如得龙翼，凭借来自中国的先进军事装备，彻底摧毁柬埔寨境内的网络赌博与诈骗中心。
这正如历史上曾发生过的那样：当年泰国军队陷入战争、弹药告罄之际，中国这位老朋友曾向泰国提供弹药支援，最终帮助泰国赢得了那场战争。如此长久而真挚的友谊，我们从未忘记。患难之交，才是真正的朋友。
谨致崇高敬意，
一位泰国人民
副教授 博士 阿南·萨瓦拉威奇
应用统计学院，国立发展管理学院（NIDA）
สาธารณรัฐประชาชนจีนคือเพื่อนเก่าแก่แห่งราชอาณาจักรไทย เมื่อท่านส่งหลิวจงอี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงของจีนมาให้ประสานงานกับทางกองทัพไทยในการปราบปรามแสกมเมอร์และพนันออนไลน์ในกัมพูชานั้น
ประชาชนชาวไทยในฐานะของเหล่าเผิงโหย่ว มีความยินดี เต็มใจ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างยิ่ง และเชื่อว่ากองทัพไทยจะปราบศูนย์กลางการพนันออนไลน์ และแสกมเมอร์ ที่สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชาวไทยและชาวจีนมาเนิ่นนานให้สิ้นซาก ไม่ว่าจะ Huione หรือเครือข่ายอื่น ๆ อันมีจีนเทาอยู่เบื้องหลัง
อย่างไรอุปสรรคสำคัญประการหนึ่งคือ อาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทางกองทัพกัมพูชาใช้ในการต่อสู้กับกองทัพไทย และทำให้ประชาชนชาวไทยเดือดร้อนนั้น ล้วนแล้วแต่เป็นอาวุธที่ผลิตในจีน โดรนจีน ปืนจีน ปืนใหญ่ของจีนทั้งสิ้น ซึ่งจะได้มาโดยวิธีการใด หรือได้มาในสมัยที่กัมพูชายังมิได้เป็นภัยคุกคามหรือเกเรขนาดนี้ในสายประชาคมโลกก็ตาม แต่ก็ต้องนับได้ว่าอาวุธจีนในมือกองทัพกัมพูชานั้นมีพลานุภาพยากที่จะปราบได้หมดสิ้น ด้วยจระเข้กลับมีเล็บพญามังกรอันร้ายกาจไปติดที่ปลายเล็บบ้าง
และพวกเราประชาชนชาวไทยมีความมั่นใจเชื่อในมิตรภาพอันยืนยาวจริง ๆ ระหว่างสองแผ่นดิน ตั้งใจเต็มที่ที่จะช่วยเพื่อนเก่าเช่นจีนในการปราบปราบ scammer และพนันออนไลน์ในกัมพูชาให้สิ้นซากตามความปรารถนาของมิตรเก่าแก่จริงใจเช่นจีน
พวกเราเชื่อมันในพลานุภาพของจีน และมีความมั่นใจว่าหากจีนให้อาวุธอันทันสมัย เหนือกว่าที่ทางกองทัพกัมพูชาได้ครอบครองอาวุธจีนไว้ก่อนหน้านี้ กองทัพไทยจะมีเขี้ยวเล็บติดปีกมังกร ในการปราบศูนย์กลางพนันออนไลน์และสแกมเมอร์ในกัมพูชาให้สิ้นซาก ด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์จากจีน
เหมือนเมื่อครั้งในอดีต ที่กองทัพไทยเคยติดพันสงคราม กระสุนหมด และทางจีนมิตรเก่าแก่ของเราได้เคยมอบกระสุนให้ไทยใช้ในการรบ จนไทยชนะสงครามครั้งนั้นมาได้ มิตรภาพอันยาวนานและความจริงใจเช่นนี้ เราไม่เคยลืมเลือน มิตรในยามยากคือมิตรแท้
ด้วยคารวะจากใจของคนไทยคนหนึ่ง
รองศาสตราจารย์ ดร. อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์
คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
----------------------------------
2025年12月19日
谨致
中华人民共和国主席 习近平阁下
中华人民共和国是泰王国的老朋友、真朋友。当阁下派遣中国国家安全部门助理部长刘忠义先生前来，与泰国军方协调合作，打击位于柬埔寨的诈骗集团与网络赌博之时，
泰国人民作为中国的“老朋友”，深感欣慰，亦完全愿意并积极配合。我们坚信，泰国军队必将彻底铲除长期以来危害泰中两国人民的网络赌博中心与诈骗集团——无论是 Huione，还是其他背后有“灰色中国势力”支持的犯罪网络。
然而，不可回避的一项重大障碍在于：柬埔寨军队用以对抗泰国军队、并给泰国人民造成困扰的军事装备，几乎全部为中国制造——中国的无人机、中国的枪械、中国的大炮。无论这些武器是通过何种方式获得，或是在柬埔寨尚未成为国际社会眼中如此危险与失序的时期所取得，但必须承认，柬埔寨军队手中的中国产武器，战斗力极强，难以彻底压制。正如鳄鱼本已凶猛，却偏偏在利爪上又缠上了“龙爪”，更显危险。
尽管如此，我们泰国人民依然对两国之间真正而长久的友谊充满信心，并怀着最大的诚意，愿意协助中国这位老朋友，依照中国的共同愿望，将柬埔寨境内的诈骗与网络赌博集团彻底清除。
我们相信中国的强大实力，并坚信：如果中国能够向泰国提供比柬埔寨军队此前所拥有的中国产武器更为先进的装备，泰国军队必将如虎添翼、如得龙翼，凭借来自中国的先进军事装备，彻底摧毁柬埔寨境内的网络赌博与诈骗中心。
这正如历史上曾发生过的那样：当年泰国军队陷入战争、弹药告罄之际，中国这位老朋友曾向泰国提供弹药支援，最终帮助泰国赢得了那场战争。如此长久而真挚的友谊，我们从未忘记。患难之交，才是真正的朋友。
谨致崇高敬意，
一位泰国人民
副教授 博士 阿南·萨瓦拉威奇
应用统计学院，国立发展管理学院（NIDA）