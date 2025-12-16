แฉ “ฝรั่ง“ บีบน้ำตาฟ้องโลก ไร้หลักฐาน เชื่อจากผลจ้างล็อบบี้ยิสต์ กต.ซัด แค่ปั่นกระแสไม่มีผลระยะยาว ทบ.ยังไม่ยืนยันจีนส่งอาวุธช่วยกัมพูชารบหรือไม่ พร้อมเช็กทางลึกต่อ ชี้กัมพูชายิงใส่ไทยน้อยลงหลังฝ่ายเราทำลายคลังอาวุธ แต่ไทยไม่เบาลงเพื่อสนับสนุนทางการทูตกดดันกัมพูชาต่อ ด้าน ทร.เผยยังสอบ “ผู้ต้องสงสัย” เป็นจารชนไส้ศึกกัมพูชา
วันนี้ (16 ธ.ค.) ที่ศูนย์แถลงข่าวสถานการณ์ไทย-กัมพูชา พลเรือตรี สุรสันต์ คงศิริ โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงกระแสข่าวการใช้ล็อบบี้ยิสต์ของฝ่ายกัมพูชาเพื่อประโคมข่าวในเวทีระหว่างประเทศ โดยยืนยันว่าพบการใช้ล็อบบี้ยิสต์จริง สังเกตได้จากการปรากฏตัวของชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวตะวันตกที่ออกมาเรียกร้องผ่านภาพและวิดีโอในพื้นที่ต่างๆ ของกัมพูชา ซึ่งการเคลื่อนไหวดังกล่าวมีลักษณะเป็นการสร้างภาพและบรรยากาศ เพื่อให้ประชาคมโลกเกิดความเห็นใจต่อฝ่ายกัมพูชา ทั้งที่การปฏิบัติการทางทหารของไทยมีเป้าหมายเฉพาะ และไม่มีเจตนาโจมตีพลเรือนแต่อย่างใด
“ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร เพิ่มความระมัดระวังต่อข่าวที่ออกมาจากฝ่ายกัมพูชา พร้อมย้ำว่าข้อเท็จจริงและความจริงมีแหล่งเดียว คือ “ความจริงจากประเทศไทย” โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าว
พล.ร.ต.สุรสันต์ยังกล่าวถึงลักษณะการทำงานของล็อบบี้ยิสต์ว่า จะเป็นการสื่อสารด้วยการพูดภาษาอังกฤษไปยังประชาคมโลกกล่าวหาว่าไทยใช้ความรุนแรงในการดำเนินการจนมีผลกระทบต่อพลเรือน ลักษณะประโคมข่าว ปั่นกระแส ออกมาร้องไห้เพื่อบอกว่ามีผลกระทบต่อประชาชนกัมพูชามากเลยทีเดียว แต่ไม่มีรูปภาพ หลักฐานยืนยันเป็นลักษณะการพูดจา ทั้งนี้ทำให้มีการตั้งข้อสังเกตว่าทำไมมีชาวต่างชาติออกมาลักษณะนี้จำนวนมากในต่างประเทศ แต่ไม่มีหลักฐานหรือภาพในการยืนยันเลย
นางมาระตี นิระดา อันดาโม รองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่ากระทรวงการต่างประเทศจะสู้ด้วยข้อเท็จจริงแม้จะปั่นกระแสอย่างไร แต่เรายังยืนยันในข้อเท็จจริงและทำหนังสือถึงองค์กรระหว่างประเทศในช่วงที่ผ่านมาเป็นหลักฐานข้อมูลทั้งหมดที่เป็นความจริงซึ่งเหล่านี้จะยั่งยืน ไม่ใช่การปั่นกระแสข่าว การกระทำเช่นนี้อาจจะมีผลในระยะสั้น แต่ในระยะยาวไม่มีผลที่ยั่งยืน
ส่วนการพูดคุยเจรจาก็หยุดยิงไม่เกิดขึ้น ณ วันนี้ เพราะเรายังถูกโจมตี จึงยังไม่มีการเจรจากัน ซึ่งสิ่งที่จะแสดงออกชัดเจน จากฝ่ายกัมพูชา ก็คือการกระทำ ส่วนฝ่ายไทยพร้อมเสมอแต่ตอนนี้ไม่ถึงจุดนั้น ซึ่งเรื่องการเจรจาหยุดยิง จะเกิดหรือไม่ต้องอยู่ที่การสู้รบในพื้นที่เป็นประเด็นสำคัญ
พันเอก ริชฌา สุขสุวานนท์ รองโฆษกกองทัพบก กล่าวถึงแนวโน้มสถานการณ์สู้รบอาจลดลงหรือไม่ว่า มีการใช้อาวุธยิงสนับสนุนเข้ามาน้อยลงจริง ซึ่งอาจเกิดจากการที่กองทัพบก และกองทัพอากาศ ลิดรอนการโจมตีของฝ่ายกัมพูชาโดยเฉพาะอาวุธยิง สนับสนุน เส้นทางส่งกำลังบำรุง บก.ควบคุม ได้มีการถูกทำลาย ซึ่งเห็นผลชัดเจนว่าการยิงของกัมพูชาน้อยลง แต่ก็ยังคงมีความต้านทานอย่างหนักในจุดที่กองทัพของฝ่ายเราควบคุมพื้นที่ได้แล้ว เรียกได้ว่ามีความพยายามที่จะช่วงชิงคืน แต่ในภาพรวมเบาลง
ส่วนกรณีที่มีการพบอาวุธจีนจำนวนมาก เป็นการบ่งชี้ว่าจีนให้การสนับสนุนหรือหรือไม่นั้น พันเอก ริชฌากล่าวว่า การตรวจพบและยึดอาวุธได้นั้น มีขั้นตอนควบคุมและตรวจสอบเพื่อให้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติของทหารในแนวหน้า ส่วนที่เป็นวัตถุระเบิดก็ต้องทำให้ปลอดภัย ส่วนข้อกังวลที่ว่าจะเป็นการสนับสนุนจากต่างชาตินั้นก็ยังไม่มีหลักฐานบ่งชี้ว่ามีการปฏิบัติในลักษณะอย่างนั้น รอการพิสูจน์ทราบในเชิงลึกต่อไป ขอให้มั่นใจว่าอาวุธเหล่านั้นยังอยู่ในกระบวนการควบคุมของเรา ไม่ได้มีการรั่วไหลไปไหนตามที่มีความกังวลสงสัยแต่อย่างใด
ทางด้าน พลอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย โฆษกกองทัพอากาศ ระบุว่า การดำเนินการด้านการทหารของเราไม่ได้เบาลง เป็นการดำรงขีดความสามารถในการ ปฏิบัติภารกิจเพื่อที่เราจะสามารถดำเนินการทางการทูตประกอบไปด้วยเพื่อกดดันให้ทางกัมพูชาเข้าสู่การพูดคุยอย่างมีเหตุมีผล การปฏิบัติของเรายังมีความเข้มข้นทั้งทางบก เรือ อากาศ เพื่อป้องปรามความพยายามของกัมพูชาที่จะสร้างความเสียหายแก่พี่น้องประชาชนคนไทย ส่วนการที่ทางฝ่ายกัมพูชาที่มีการยิงน้อยลงนั้นน่าจะเกิดจากคลังกระสุนถูกทำลายไป และการไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายมาที่แนวหน้าได้ เนื่องจากการตัดทอนเส้นทางส่งกำลังบำรุง ยืนยันว่าการปฏิบัติการทางทหารของไทยประสบความสำเร็จ
ทางด้าน เรือโทหญิง นภัสกร ทิพย์โส ผู้ช่วยโฆษกกองทัพเรือ กล่าวว่า ในปัจจุบัน เราได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยว่าเป็นจารชน ในพื้นที่ จ.ตราด ตามข่าวก่อนหน้านี้ที่ระบุว่าเกี่ยวพันกับนายตำรวจระดับสูงของกัมพูชา ซึ่งรายละเอียดไม่สามารถเปิดเผยได้