การปล้นสะดมภ์เป็นสิ่งที่ปรารถนาหรือ มองหาดใหญ่ด้วยเมตตาธรรม

อำนาจการเมืองก่อตัวขึ้นจากฐานประชาชน เขต 8 (หาดใหญ่ใน) เป็นฐานสำคัญที่พรรคการเมืองหมายปอง
คนมาก นักเลงมาก สั่งได้ง่าย ปฏิบัติได้คล่องในทุกเรื่อง
ในวิถีเศรษฐกิจของหาดใหญ่ "เศรษฐกิจอกุศลและเศรษฐกิจกุศลมีกันครบ เพราะที่นี่เป็นเมืองมหานครในภาคใต้"
และหาดใหญ่เป็นมหานครน้องๆ ของกรุงเทพ
คนหาดใหญ่มีภาษาพูดเป็นของตนเอง คือ "ภาษากรุงเทพแบบหาดใหญ่"
ความยากจนของคนเมืองมีมาก สภาวะการดิ้นรนทางเศรษฐกิจ อยู่ใกล้ชายแดนมาเลเซียไม่ห่างสิงคโปร์
"ทักษะในสิ่งที่รัฐมองด้วยการจัดการแบบกฎหมายว่าผิด ชาวหาดใหญ่จะมีขีดความสามารถและทักษะที่สูง ในวิถีการดิ้นรนในเมืองใหญ่แห่งนี้"
"น้ำมันเถื่อน" เหล้าเถื่อน" "บ่อนเถื่อน" "เว็บพนันเถื่อน" "คนเถื่อน" สารพัดของหนีภาษีได้ก่อเกิดเป็น GDP เกาะเกี่ยวพึ่งพิงพึ่งพากับอำนาจรัฐของประเทศมานานหลายช่วงชีวิต
พัฒนาการของเมืองและคน ก่อตัวประกอบกันจนเป็นบ้านเมืองเท่าทุกวันนี้
ผลพวงของสิ่งเหล่านี้ไหลเข้ามาหาเลี้ยงชุมชนต่างๆ ในภาคใต้ เป็นวิถีอำนาจและเงินสดธิปไตย อย่างที่สังคมเห็นเป็นที่ประจักษ์!!
อำนาจรัฐในการบริหารจัดการภัยพิบัติ จึงเป็นชะตากรรมของวิถี ของเส้นทางการพัฒนาของกรรมเมืองที่เราพบเห็น!
ตู้สินค้าคอนเทนเนอร์มีของมีค่าอยู่ ปิดผนึกอย่างดี อยู่ในที่ดินการรถไฟ ปิดตู้แน่นหนาอย่างดี! คำถามก็คือคนในชุมชนเขต 8 เขารู้ได้อย่างได้ ว่ามีของมีค่า?
ผมมีคำถามชวนให้สังคมคิดกัน ทำไมเขาจึงชวนกันไปทำในสิ่งที่กฎหมายห้ามทำ!!
ยุทธิยง ลิ้มเลิศวาที