การปล้นสะดมภ์เป็นสิ่งที่ปรารถนาหรือ มองหาดใหญ่ด้วยเมตตาธรรม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ยุทธิยง ลิ้มเลิศวาที



อำนาจการเมืองก่อตัวขึ้นจากฐานประชาชน เขต 8 (หาดใหญ่ใน) เป็นฐานสำคัญที่พรรคการเมืองหมายปอง 

คนมาก นักเลงมาก สั่งได้ง่าย ปฏิบัติได้คล่องในทุกเรื่อง

ในวิถีเศรษฐกิจของหาดใหญ่ "เศรษฐกิจอกุศลและเศรษฐกิจกุศลมีกันครบ เพราะที่นี่เป็นเมืองมหานครในภาคใต้"

และหาดใหญ่เป็นมหานครน้องๆ ของกรุงเทพ 

คนหาดใหญ่มีภาษาพูดเป็นของตนเอง คือ "ภาษากรุงเทพแบบหาดใหญ่" 


ความยากจนของคนเมืองมีมาก สภาวะการดิ้นรนทางเศรษฐกิจ อยู่ใกล้ชายแดนมาเลเซียไม่ห่างสิงคโปร์

"ทักษะในสิ่งที่รัฐมองด้วยการจัดการแบบกฎหมายว่าผิด ชาวหาดใหญ่จะมีขีดความสามารถและทักษะที่สูง ในวิถีการดิ้นรนในเมืองใหญ่แห่งนี้"

"น้ำมันเถื่อน" เหล้าเถื่อน" "บ่อนเถื่อน" "เว็บพนันเถื่อน" "คนเถื่อน" สารพัดของหนีภาษีได้ก่อเกิดเป็น GDP เกาะเกี่ยวพึ่งพิงพึ่งพากับอำนาจรัฐของประเทศมานานหลายช่วงชีวิต

พัฒนาการของเมืองและคน ก่อตัวประกอบกันจนเป็นบ้านเมืองเท่าทุกวันนี้

ผลพวงของสิ่งเหล่านี้ไหลเข้ามาหาเลี้ยงชุมชนต่างๆ ในภาคใต้ เป็นวิถีอำนาจและเงินสดธิปไตย อย่างที่สังคมเห็นเป็นที่ประจักษ์!!


อำนาจรัฐในการบริหารจัดการภัยพิบัติ จึงเป็นชะตากรรมของวิถี ของเส้นทางการพัฒนาของกรรมเมืองที่เราพบเห็น!

ตู้สินค้าคอนเทนเนอร์มีของมีค่าอยู่ ปิดผนึกอย่างดี อยู่ในที่ดินการรถไฟ ปิดตู้แน่นหนาอย่างดี! คำถามก็คือคนในชุมชนเขต 8 เขารู้ได้อย่างได้ ว่ามีของมีค่า?

ผมมีคำถามชวนให้สังคมคิดกัน ทำไมเขาจึงชวนกันไปทำในสิ่งที่กฎหมายห้ามทำ!!


ยุทธิยง ลิ้มเลิศวาที

