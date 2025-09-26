พระราหูพลังจักรวาล ส่งเสริมดวงชะตาแก่ผู้บูชา กลับร้ายกลายเป็นดี

คอลัมน์ ศิลปะแห่งศรัทธา
โดย ARTMULET
พระราหู อสูรเทพในตำนานที่มีเรื่องราวเชื่อมโยงกับความเชื่อเกี่ยวกับดวงดาวและโชคชะตา โดยพระราหูเป็นอสูรเทพผู้มีพลังอำนาจและเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคา ตำนานของพระราหูมีเรื่องเล่าถึงการกวนเกษียรสมุทร ทะเลน้ำนม เพื่อให้เกิด “น้ำอมฤต” ซึ่งเป็นน้ำทิพย์ที่ทำให้ผู้ดื่มเป็นอมตะ เหล่าเทพเทวดาและอสูรได้ร่วมมือกันกวนทะเลน้ำนมโดยใช้เขามันทรคีรีเป็นไม้คนและพญานาควาสุกรีเป็นเชือกผูก เมื่อได้น้ำอมฤตเพื่อแจกจ่ายให้แก่เหล่าเทพและป้องกันไม่ให้อสูรได้ดื่ม แต่มีอสูรตนหนึ่งที่มีความฉลาดล้ำได้ลอบเข้าไปดื่มน้ำอมฤต พระอาทิตย์และพระจันทร์เห็นเหตุการณ์ดังกล่าวจึงได้นำเรื่องนี้ไปทูลฟ้องพระนารายณ์ พระนารายณ์ทรงกริ้วจึงขว้างจักรตัดร่างของอสูรตนนี้ขาดเป็นสองท่อน แต่ด้วยความวิเศษของน้ำอมฤตที่อสูรได้ดื่มไปก่อนแล้ว จึงทำให้ไม่ตายและกลายเป็นอมตะ ร่างที่ถูกตัดนั้นท่อนบนตั้งแต่ลำตัวขึ้นไปถึงเศียรกลายเป็น “พระราหู” ท่อนล่างกลายเป็น “พระเกตุ”
ด้วยเหตุนี้ทำให้พระราหูกลายเป็นศัตรูกับพระอาทิตย์และพระจันทร์ เมื่อถึงคราวเคราะห์ของพระอาทิตย์และพระจันทร์ก็จะถูกพระราหูกลืนกินจนแสงแห่งรัศมีเลื่อนหายกลายเป็นความมืดมนจนหมดสิ้นเกิดเป็นสุริยุปราคาและจันทรุปราคาดังในตำนาน
ทางโหราศาสตร์ไทย ตามตำนานเทวดานพเคราะห์จากคัมภีร์เฉลิมไตรภพ พระราหูเกิดจากการที่พระอิศวรทรงนำหัวผีโขมด 12 หัวมาป่นลงเข้าด้วยกัน แล้วประพรมด้วยน้ำอมฤต จึงบังเกิดเป็นพระราหูขึ้นมา สีกายเป็นทองสัมฤทธิ์ วิมานสีนิล ทรงครุฑเป็นพาหนะ พระราหูเป็นตัวแทนของพลังที่ลึกลับ ความหลงใหล ความท้าทาย การเปลี่ยนแปลง ส่งผลดีในเรื่องของความกล้าหาญ การตัดสินใจที่เฉียบขาด และความสามารถในการแก้ไขอุปสรรคปัญหา พระราหูในทางโหราศาสตร์ไทยแทนด้วยสัญลักษณ์เลข 8 ซึ่งตามคติจีนถือเป็นเลขมงคลที่ส่งเสริมความร่ำรวยเป็นเลขที่นิยมสูงสุดของจีนและเลข 8 ยังเป็นสัญลักษณ์ของการไม่สิ้นสุด ดังนั้นจึงแปลความได้ว่า รวยไม่สิ้นสุดนั่นเอง การบูชาพระราหูเชื่อกันว่าจะช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดี ขจัดอุปสรรคปัญหา เสริมดวงชะตาให้แข็งแกร่ง โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีผลกระทบต่อดวงชะตาจากพระราหู
สำนักโหราพยากรณ์หลากหลายสำนักได้กล่าวถึงการเคลื่อนย้ายของพระราหูจะส่งผลกระทบสำคัญต่อดวงเมืองและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในหลากหลายมิติ เนื่องจากพระราหูมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง ต่อทุกสรรพสิ่ง ทั้งนี้ในปี 2568 พระราหูได้ย้ายเข้าสู่ราศีกุมภ์เป็นเกษตรในรอบ 18 ปี ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคมที่ผ่านมา ดังนั้นในช่วงนี้พระราหูจะมีอิทธิพลและพลังอำนาจเป็นอย่างมาก
การบูชาพระราหูจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะช่วยให้ผู้บูชาได้รับการขจัดปัดเป่าเคราะห์ร้ายในช่วงที่พระราหูมีอิทธิพลที่ส่งผลร้ายต่อดวงชะตา ทั้งยังเชื่อว่าจะช่วยลดผลกระทบด้านลบและป้องกันเคราะห์ร้ายที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งพระราหูจะส่งเสริมดวงชะตาให้แก่ผู้บูชา โดยเฉพาะในช่วงชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงผกผันและความไม่แน่นอน
พระราหูไม่ใช่เพียงตัวแทนของสิ่งที่ลึกลับและน่ากลัว แต่ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่สอนให้มนุษย์ตระหนักถึงธรรมชาติของชีวิต ความไม่แน่นอน ความสมดุล และการเติบโตจากความมืดสู่แสงสว่าง การเข้าใจบทบาทของพระราหูในเชิงปรัชญาจะสามารถช่วยให้เรามองชีวิตในแง่มุมที่ลึกซึ้งขึ้น และเรียนรู้ที่จะเผชิญกับอุปสรรคปัญหาอย่างมีสติและเกิดปัญญา ไม่ลุ่มหลงมัวเมาไปกับสิ่งที่จะทำให้ชีวิตตนเองตกต่ำลง ผู้บูชาพระราหูควรหมั่นสวดภาวนาคาถาสุริยะประภา จันทรประภา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง
จากเรื่องราวแห่งความเชื่อความศรัทธาของ พระราหูอสูรเทพผู้ยิ่งใหญ่ สู่การรังสรรค์ผลงานจิตรกรรมและประติมากรรมอันล้ำค่าที่มีความงดงาม อลังการ ประณีต วิจิตร บรรจง โดยใช้ชื่อว่า “พระราหูพลังจักรวาล” ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของอสูรเทพผู้ยิ่งใหญ่ในรูปแบบศิลปะไทยร่วมสมัย โดยมีลักษณะดังนี้
- รัศมีด้านบนออกแบบเป็นเส้นโค้งที่มีลวดลายไทยอ่อนช้อย ซ้อนกันเป็นชั้นๆ สื่อความหมายของพลังจักรวาล ความศักดิ์สิทธิ์ พลังอำนาจแห่งฟ้าดินที่เหนือธรรมชาติ
- พระเศียร สวมมงกุฎทรงสูงที่ประดับด้วยลวดลายวิจิตรศิลป์ แสดงถึงความเป็นเทวราช สื่อถึงพระราหูในฐานะอสูรเทพผู้มีอำนาจยิ่งใหญ่และเป็นอมตะ
- ใบหน้ายิ้มกว้าง ดูน่าเกรงขาม ดวงตาเบิกโพลง แสดงถึงความมุ่งมั่นสะท้อนถึงการเป็นตัวแทนของพลังที่เข้มแข็ง แต่แฝงด้วยความลึกลับ
- ดาวอาทิตย์และดาวจันทร์ถูกแกะสลักให้มีลวดลายพระอาทิตย์และพระจันทร์อยู่กลางดวง เป็นสัญลักษณ์ของสรรพชีวิตในจักรวาล
- เครื่องทรงประดับด้วยสร้อยสังวาลย์และทับทรวงลวดลายไทยที่งดงามอ่อนช้อยชายผ้าที่ดูพลิ้วไหว แต่ทรงพลัง แสดงถึงพลังอำนาจ ความมั่นคง และความแข็งแกร่ง
- ฐานรองรับองค์พระราหูทรงกลมรายล้อมด้วยกลีบบัวกลุ่มเมฆและดาวนพเคราะห์ทั้งเจ็ดดวงขอบฐานทรงกลมประดุจดังขอบจักรวาลประดับลวดลายประจำยามที่มีความประณีต งดงาม สื่อถึงพลังอำนาจของจักรวาลอันไม่สิ้นสุด ความสง่างาม และความสมดุล
งานประติมากรรมพระราหูนี้เป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความงามในเชิงศิลปะและความหมายเชิงสัญลักษณ์ ทุกองค์ประกอบตั้งแต่รัศมีด้านบนจนถึงฐานรองล้วนสะท้อนถึงพลัง ความลึกลับ และบทบาทสำคัญของพระราหูในจักรวาล โดยใช้ลวดลายและรูปทรงที่แฝงความหมายในเชิงเทพปกรณัมและปรัชญาชีวิต
ดังนั้นผลงานประติมากรรมแห่งศรัทธา “พระราหูพลังจักรวาล” จึงเป็นผลงานที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยเรื่องราวและแง่คิดในการดำเนินชีวิตที่ต้องฝันฝ่าอุปสรรคปัญหาเพื่อพบหนทางสว่างอันจะนำพาสู่ความสุขความสำเร็จ สมหวัง ร่ำรวย เจริญรุ่งเรืองแก่ผู้ที่ได้มีไว้ในครอบครองและเพื่อเป็นสมบัติของวงศ์ตระกูลสืบต่อไป โดยผลงานดังกล่าวนี้เกิดขึ้นจากแนวคิดของ อ.ธนทัศน์ ทองเนียม ประธานดำเนินงานแห่ง ARTMULET และ ดร.ทรงพล เขมะบุลกุล ที่ปรึกษาโครงการ ผ่านจิตรกรเอก อ.เกรียงกมล นาคบางแก้ว และประติมากรชั้นครู อ.สุชาติ แซ่จิว สองศิลปินที่สามารถรังสรรค์ปั้นแต่งผลงานในครั้งนี้ได้อย่างงดงามสุดอลังการ น่าอัศจรรย์ทั้งรายละเอียดที่ดูอ่อนช้อยงดงามพลิ้วไหวแต่ทรงพลังอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์และยิ่งใหญ่เกินคำบรรยาย และทั้งหมดนี้เพื่อฝากไว้เป็นสมบัติอันล้ำค่าของคนไทยสืบไป
ผลงานประติมากรรม “พระราหูพลังจักรวาล”
ผู้ออกแบบแนวคิดและรังสรรค์ผลงาน : ARTMULET
ขนาดสูง 22 นิ้ว 12 นิ้วและ 6.9 นิ้ว : หล่อด้วยโลหะบรอนซ์ (ทองสัมฤทธิ์) งานหล่อแบบจิวเวลรี่
พิธีบวงสรวงเทวาภิเษก ณ วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง
วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเพื่อร่วมจัดสร้างที่พักสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรมและศาลาอเนกประสงค์
วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง
“พระราหูพลังจักรวาล” จัดสร้างเป็น 3 ขนาด ดังนี้ครับ
1.ขนาดความสูงฐานถึงรัศมี 22 นิ้ว
ฐานถึงยอดมงกุฎ 18 นิ้ว องค์ถึงรัศมี 19.5 นิ้ว องค์ถึงยอดมงกุฎ 15นิ้ว
ฐานกว้าง 9.5 นิ้ว ฐานสูง 2.5 นิ้ว ส่วนที่กว้างที่สุดของงาน 10 นิ้ว
จัดสร้าง AP ทั้งหมด 3 สี สีละ 8 องค์ เปิดให้สั่งจององค์ละ 48,888.-
2. ขนาดความสูงฐานถึงรัศมี 12 นิ้ว
ฐานถึงยอดมงกุฎ 9.8 นิ้ว องค์ถึงรัศมี 10.5 นิ้ว องค์ถึงยอดมงกุฎ 8 นิ้ว
ฐานกว้าง 5.5 นิ้ว ฐานสูง 1.5 นิ้ว ส่วนที่กว้างที่สุดของงาน 6 นิ้ว
จัดสร้างทั้งหมด 3 สี สีละ 88 องค์ เปิดให้สั่งจององค์ละ 23,888.- ถึง 26,888.-
3. ขนาดความสูงฐานถึงรัศมี 6.9 นิ้ว
ฐานถึงยอดมงกุฎ 5.8 นิ้ว องค์ถึงรัศมี 6 นิ้ว องค์ถึงยอดมงกุฎ 4.8 นิ้ว
ฐานกว้าง 3 นิ้ว ฐานสูง 0.8 นิ้ว ส่วนที่กว้างที่สุดของงาน 3.2 นิ้ว
จัดสร้างทั้งหมด 3 สี สีละ 888 องค์ เปิดให้สั่งจององค์ละ 12,888.- ถึง 13,888.-
ค่าจัดส่งขนาดสูง 22 นิ้ว 800 บาท ต่อ 1 องค์
ค่าจัดส่งขนาดสูง 12 นิ้ว และ 6.9 นิ้ว 300 บาท ต่อ 1 องค์
กรณีรับที่วัดขุนอินทประมูลจ.อ่างทอง ไม่มีค่าส่ง
รายการจองในครั้งนี้มีกำหนดประมาณการจัดส่งปลายเดือนธันวาคม 2568 เป็นต้นไป
หลังผ่านพิธีบวงสรวงเทวาภิเษกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
