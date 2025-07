ทรัมป์เริ่มสกัด BRICS

สัญญาณการเริ่มสกัดการเติบใหญ่ของจีนเริ่มชัดเมื่อปธน.โอบามา ที่ประกาศปักหมุดยังเอเชีย (Pibot to Asia) และที่ได้พยายามจัดตั้ง Trans Pacific Partnership (TPP) โดยรวบรวม 12 ประเทศในกลุ่มประเทศที่รวมกันอย่างหลวมๆ APEC มาจัดทำกลุ่มการค้าเสรี ซึ่งจะไม่มีจีนอยู่ด้วยแต่เมื่อปธน.ทรัมป์ชนะเลือกตั้งต่อนางฮิลลารี และได้เข้าบริหารทำเนียบขาว ทรัมป์ได้ถอนออกจาก TPP จนทำเอา TPP เกือบล้มคว่ำลง…และต่อมาญี่ปุ่นภายใต้นายกฯ อาเบะ ได้ฟื้นกลุ่ม TPP ขึ้นมาใหม่ โดยเติม Comprehensive and Progressiveข้างหน้าเป็น CP-TPPทั้งนี้กลุ่ม BRICS ได้จัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2009 หลังจากเกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ในสหรัฐฯ (ปี 2008-2009) จากการรวมตัวกับของประเทศเศรษฐกิจยักษ์จากทวีปต่างๆ ซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่อยู่ในระดับการเติบโตที่เพิ่งเป็นตลาดเกิดใหม่ หรืออยู่ใน “ซีกใต้” เมื่อเทียบกับประเทศ G7 ที่เป็นประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำและมีอิทธิพลต่อการเติบโตของทั้งโลกความจริงการตั้งข้อสังเกตถึงเศรษฐกิจยักษ์ 4 แห่ง ที่มีทีท่าจะรุ่งในอนาคต เกิดจากหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษ Jim O’Neill แห่ง Goldman Sachs ที่ได้ศึกษาในรายงานชื่อ “Building Better Global Economic BRIC” เมื่อเปลี่ยนสหคริสต์ศตวรรษเมื่อปี 2001 โดยมี 4 ประเทศที่นำตัวอักษรแรกมาเขียนเรียงกันเป็น BRIC ได้แก่ Brazil, Russia, India และ Chinaการเติบใหญ่ของเศรษฐกิจทั้ง 4 ได้ขยายขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งเมื่อสหรัฐฯ เจอวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ ก็ทำให้เศรษฐกิจของ G7 ถดถอยครั้งใหญ่…รวมทั้งสงครามอิรัก (2003-2009) ก็ทำให้สหรัฐฯ สะบักสะบอมด้านเศรษฐกิจด้วย...ขณะที่เศรษฐกิจจีนหลังเข้า WTO ได้เปิดรับการลงทุนมหาศาลจากกลุ่ม G7 จนกลายเป็นโรงงานของโลก และเป็นผู้ซื้อทรัพยากรคนสำคัญจากเหล่าประเทศ BRICS จนทำให้เศรษฐกิจเหล่า BRICS เติบโตขึ้นอย่างผิดหูผิดตา4 ประเทศ BRICS ก็ได้ขยายรวมแอฟริกาใต้เข้ามาเป็นประเทศที่ 5 เมื่อปี 2010 ด้วย...โดยมีการร่วมมือด้านเศรษฐกิจ, สังคม, ความมั่นคง, สิ่งแวดล้อม เพิ่มพูนมากขึ้นตลอดมาขณะนี้ได้มีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นอีก 5 ประเทศได้แก่ อียิปต์, เอธิโอเปีย, อิหร่าน, อินโดนีเซีย และยูเออี (เรียงตามลำดับอักษรภาษาอังกฤษ) โดยประเทศอาร์เจนตินาซึ่งได้รับการต้อนรับให้เป็นสมาชิกของกลุ่มแล้ว แต่ได้ประกาศถอนตัวหลังจากประธานาธิบดีมิเลย์ คนใหม่ ได้รับเลือกตั้งเข้ามา และฝักใฝ่ในสหรัฐฯ อย่างยิ่ง จึงประกาศขอถอนจากการจะเข้าเป็นสมาชิกขณะเดียวกัน อินโดนีเซียก็ได้เข้าเป็นสมาชิกแทนที่อาร์เจนตินา และมีอีก 10 ประเทศที่เป็น Partner Countries ได้แก่ เบลารุส, โบลิเวีย, คิวบา, คาซัคสถาน, มาเลเซีย, ไนจีเรีย, ไทย, ยูกันดา, อุซเบกิสถาน, เวียดนาม...อีก 2 ประเทศได้รับเข้าในสถานะประเทศสังเกตการณ์คือ แอลจีเรีย และตุรเคียขนาดประชากรของกลุ่ม BRICS+ ราวครึ่งหนึ่งของประชากรโลก และขนาดเศรษฐกิจรวมกันก็เกือบ 40% ของเศรษฐกิจโลก โดยแซงหน้าขนาดของ G7 ไปเรียบร้อยแล้วขณะที่ทรัมป์ในช่วงหาเสียงก็ได้คาดโทษประเทศใดๆ ที่พยายามลดในการซื้อสินค้าและบริการ บอกว่าเขาจะใช้กำแพงภาษีนำเข้าสหรัฐฯ เป็นตัวลงโทษ เพราะตลาดสหรัฐฯ นั้นใหญ่โตมหาศาล ดังนั้น เขาจะลงโทษโดยคิดภาษีนำเข้าสหรัฐฯ สูงถึง 100% แก่ประเทศที่ลดใช้ดอลลาร์ทั้งนี้ เพราะในหมู่ BRICS นำโดยรัสเซียและจีน ได้มีการผลักดันให้สมาชิก BRICSในหมู่ BRICS เองในการซื้อสินค้าและบริการ...ซึ่งทำให้ใช้ดอลลาร์ลดลง...ยิ่งเมื่อรัสเซียถูกคว่ำบาตรโดย G7 หลังบุกยูเครนในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 ไม่ให้ใช้ระบบแลกเปลี่ยน SWIFTS ยิ่งทำให้รัสเซียหาทางออกโดยขายน้ำมัน, แก๊สธรรมชาติ, ข้าวสาลี และแร่ธาตุต่างๆ รวมทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์จนทำให้เงินรูเบิลที่ดิ่งฮวบถึง 40% ช่วงต้นสงครามยูเครน สามารถเด้งกลับมาแข็งกว่าก่อนสงครามยูเครนด้วยซ้ำปูตินผลักดันให้ประเทศต่างๆ ซื้อขายสินค้ากับจีน โดยใช้เงินหยวนแทนดอลลาร์ และมีแผนมาแทนสกุลท้องถิ่นด้วยซ้ำ...ติดอยู่ที่ที่ยังไม่ค่อยคล้อยตามรัสเซียและจีน...รวมทั้งที่ยังมีจุดยืนให้ใช้เงินสกุลท้องถิ่นมากกว่าหันมาเปิดใช้เงินสกุลใหม่ทั้งอินเดียและบราซิลดูมีความเกรงใจสหรัฐฯ อยู่ในที เพราะบราซิลก็ยังพึ่งพาเศรษฐกิจอยู่กับสหรัฐฯ ทั้งๆ ที่ได้หันมาพึ่งพาจีนอย่างพลิกหน้ามือเป็นหลังมือ...ขณะที่อินเดียก็ยังใกล้ชิดกับสหรัฐฯ ทั้งด้านเศรษฐกิจ (จากนโยบายหลังทรัมป์พยายามตัดขาดเศรษฐกิจกับจีน จนทำให้บริษัทเทคใหญ่ๆ ของสหรัฐฯ หันมาเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในอินเดีย โดยลดน้ำหนักการลงทุนในจีน)…จนนักวิเคราะห์ในซีกโลกใต้หลายคนให้สมญาอินเดียว่าเป็นในกลุ่ม BRICSสำหรับนโยบายการขยายเพิ่มสมาชิกในกลุ่ม BRICS ก็ดูมีความเห็นไม่ค่อยตรงกันนัก โดยรัสเซียและจีนอยากเพิ่มสมาชิก เพื่อมาถ่วงดุลประเทศ G7 มากขึ้น ในขณะที่ด้วยเพราะเกรงจะมีความคิดแตกแยก ไม่รวมเป็นฉันทามติดังเดิม (มากหมอมากความ)ยิ่งขณะนี้ มีที่ใกล้ชิดกับสหรัฐฯ มาก เพิ่งเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ ทำให้เกิดความหวาดระแวงไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพิ่มขึ้นในกลุ่ม BRICSและการประณาม(โดยอิสราเอลและสหรัฐฯ) รวมทั้งการใช้อาหารเป็นอาวุธ (โดยอิสราเอล) ที่กาซา ผิดกฎสหประชาชาติและข้อตกลงเจนีวาในการทำสงครามคำแถลงการณ์ของ BRICS ครั้งนี้ ไม่ได้เอ่ยชื่อทั้งสหรัฐฯ และอิสราเอล แต่เป็นที่เข้าใจได้ทันทีว่า เป็นการประณามสหรัฐฯ และอิสราเอลทรัมป์ไม่พอใจแถลงการณ์นี้ และออกมาประกาศทันทีว่า จะขึ้นกำแพงภาษีแก่ประเทศสมาชิก BRICS ทุกประเทศ โดยไม่มีข้อยกเว้น กล่าวหาว่าเป็นกลุ่มประเทศซึ่งเขากำลังจะประกาศเร็วๆ นี้ และต้องติดตามว่าทุกๆ ประเทศใน BRICS จะโดนโดยทั่วหน้าหรือไม่ ซึ่งหมายรวมถึงด้วยนั่นเองถือเป็นการลงโทษเหล่าประเทศที่หาญกล้าพยายามสร้างที่นำโดยสหรัฐฯ ที่ถืออำนาจบาตรใหญ่ทำอะไรตามใจจักรพรรดิทรัมป์ โดยไม่แยแสต่อความเป็นความตายของประเทศอื่นๆ