ทำไมสีดอโฮปจึงดุและเกเร : ธรรมชาติของช้างสีดอ

สีดอโฮป เป็นช้างสีดอ ที่ไม่ได้สูงถึงห้าเมตร อย่างที่คุณต๊ะ นารากร ตินายน สื่อมวลชนคุณภาพรายข่าวออกไป แม้กระทั่งช้างแมมมอธอันเป็นช้างโบราณในยุคน้ำแข็งมีขนยาวปกคลุมและมีร่างกายมหึหาก็หาได้มีความสูงถึงห้าเมตรไม่แต่ที่แน่นอนช้างเป็นสัตว์บกที่ใหญ่ที่สุดในโลก การที่ช้างเลี้ยงต้องถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยง (Domesticated animals) ไม่ใช้สัตว์ป่า (Wild animals) จำเป็นต้องมีการฝึกสอน เช่น การล่ามโซ่ อย่างเดียวกันกับสุนัขที่มีการฝึกสอนสายจูง (Leash training) การฝึกสอนสัตว์ต่าง ๆ นั้นจำเป็นอย่างยิ่ง และวิธีการสอนต้องใช้หลักจิตวิทยาที่แตกต่างกันไปในการปรับพฤติกรรม ไม่ว่าจะเป็นการเสริมแรงทางบวก การเสริมแรงทางลบ การลงโทษทางบวก และการลงโทษทางลบ โปรดอ่านรายละเอียดในการประยุกต์ใช้หลักจิตวิทยาในการปรับพฤติกรรมได้จากบทความ สีดอโฮปควรมีโอกาสในชีวิตเช่นเดียวกันกับพังน้ำเพชรหรือไม่? https://mgronline.com/daily/detail/9670000098849 การที่ช้างเป็นสัตว์บกที่ใหญ่ที่สุดในโลก หากมิได้รับการฝึกเลย คือเลี้ยงในคอกปล่อยตามธรรมชาติจะทำให้เกิดปัญหาสังคมได้อย่างมากมาย ทำให้สัตวแพทย์ไม่สามารถเข้าไปรักษาได้ต้องวางยาซึมทุกครั้งไปอันเป็นอันตรายต่อตัวช้างเอง ไม่สามารถนำช้างไปโรงพยาบาลช้างเพื่อรักษาหากมีอาการป่วยหนัก การขาดการอบรมสอนช้างทำให้ควาญช้าง เป็นแค่ตะพุ่นหญ้าช้าง ไม่สามารถควบคุมช้างเพื่ออพยพออกนอกพื้นที่ในสถานการณ์ฉุกเฉินอันจำเป็นอันเป็นการบริหารความเสี่ยงที่ถูกต้อง เช่น เมื่อเกิดอุทกภัยดังเช่นที่แม่แตง ไฟป่าลามเข้าปางช้าง หรือโรคระบาดช้างทั้งปาง หรือเหตุอื่น ๆปางช้างโลกสวยด้วยนโยบาย no hook, no chain, no riding นั้นส่งผลเสียต่อช้างในปางอย่างชัดเจน เพราะใช้การคักในคอก ทำให้ช้างเครียดมาก อันมีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์รองรับ โปรดอ่านได้จากบทความ ช้างไม่ต่างจากคน ไม่อยากถูกขังเดี่ยวในคอก จิตวิทยาพื้นฐาน https://mgronline.com/daily/detail/9670000099396 ช้างป่านั้นคนไทยใช้สรรพนามเรียกเป็นตัวช้างเลี้ยงในปาง นั้นคนไทยใช้สรรพนามเรียกเป็นช้างช้างสำคัญ เช่น ช้างเผือก ช้างทรง คนไทยใช้สรรพนามเรียกว่า ช้างเวลาช้างเสียชีวิตคนไทยใช้คำว่า ช้างล้มธรรมชาติของช้างบ้านหรือช้างเลี้ยงนั้น ก็อาจจะมีความดุร้ายได้ เช่น เวลาที่ตกมัน อันสังเกตได้จากลักษณะที่ต่อมน้ำมันที่ขมับของช้างบวมโตและมีน้ำมันใส ๆ ไหลออกมา ช้างตัวผู้จะมีอารมณ์รุนแรง ก้าวร้าว ดุร้าย มีกลิ่นสาบฉุน, เรียกช้างที่มีอาการเช่นนั้น ว่า ช้างตกมัน (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสภา) ภาษาอังกฤษเรียกว่า be in rut หรือ be in must/musth ซึ่งจะเกิดอันตรายได้ง่ายมากช้างเป็นสัตว์บกที่ใหญ่ที่สุดในโลก หากไม่ฝึกด้วยตะขอหรือโซ่ที่ใช้ด้วยเมตตาของควาญช้างมืออาชีพ จะทำให้เกิดปัญหาต่อสังคมอย่างร้ายแรง ฝรั่งนั้นมีภาษิตว่า Spare the rod, spoil the child คือการเก็บไม้เรียว จะทำให้เสียเด็ก หรือเด็กเสีย (เด็กเกเร) หรือที่คนไทยพูดว่ารักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี ถ้าช้างไม่ได้รับการฝึกและอบรมสั่งสอนโดยควาญช้างด้วยหลักจิตวิทยาเลย ก็จะกลายเป็นการสร้างเด็กเกกมะเหรกเกเรบนบกที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลก อาจจะเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายได้ง่ายที่สุดช้างตัวผู้มีงา เรียกว่าช้างพลายช้างตัวผู้ที่ไม่มีงา หรือมีเพียงขนายงาเล็ก ๆ สั้น ๆ เรียกว่าช้างสีดอช้างตัวเมีย เรียกว่า ช้างพังช้างสีดอ บางตัวจะดุและเกเรกว่าช้างพลายที่มีงานายสัตวแพทย์ เผด็จ ศิริดำรง ผู้รักษาช้างมายาวนานหลายสิบปี ได้เขียนเล่าว่า จากการทำงานกับช้างมานาน ช้างสีดอ จะฉลาด และมักอันตรายกว่าช้างพลาย หรือช้างพัง เวลาเราเข้าหา ต้องมีควาญอยู่ด้วยเสมอ ต้องระมัดระวังตัวมากเป็นพิเศษครับนายสัตวแพทย์ สฤษฎิ์รัตน์ ใจสุดา ผู้รักษาช้างมายาวนาน ได้เขียนเล่าว่า ธรรมชาติมอบร่างกายที่สูงใหญ่ให้สีดอทดแทนงาครับโดยธรรมชาติ ช้างตัวผู้หรือช้างพลายต่อสู้กันก็ใช้งาแทงเป็นอาวุธ และตามธรรมชาติ ช้างพลายก็ดุและก้าวร้าวกว่าช้างพังช้างตัวผู้ตัวที่แข็งแรงสุดจะเป็นจ่าโขลงเวลาเลือกช้างทรงไปกระทำยุทธหัตถี จึงต้องเป็นช้างพลาย เพราะช้างชนช้าง พระเจ้าแผ่นดินสองพระองค์ก็ทรงรบกันอยู่บนหลังช้างไปด้วยในเวลาเดียวกันช้างตัวผู้จะเริ่มต่อสู้กันเมื่อเข้าวัยเจริญพันธุ์ (Puberty period) เมื่ออายุประมาณ 14 ปีขึ้นไป โดยส่วนใหญ่เพื่อแย่งความเป็นจ่าฝูง ที่มีคนไปแย่งนิยายว่าพลายข้ามแดนจะต่อสู้กับพลายดอกแก้วจึงเป็นเรื่องตลกมาก เพราะพลายข้ามแดนเป็นจ่าฝูงอายุ 30 ปี ตัวสูงใหญ่สง่างามหล่อมาก ในขณะที่พลายดอกแก้วเป็นช้างเด็กและอยากมีปฏิสัมพันธ์กับพลายข้ามแดน จึงได้เอางวงเข้ามาแตะหรือรัดงวงเป็นการทักทายกันและกันอย่างเป็นมิตร ฝ่ายพลายข้ามแดนก็แสดงพฤติกรรมการเป็นจ่าโขลงอย่างเต็มที่คือรับพลายดอกแก้วเข้ามาดูแลปกป้องในฐานะลูกโขลง ฝั่งข้ามแดนก็คงต้องการกระบวนการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) และอยากมีจ่าโขลงเท่ ๆ เหมือนวัยรุ่นชายชอบมีหัวหน้าแกงค์หรือหัวโจกเท่ ๆ เช่นกันแต่ช้างนี่เป็นสัตว์ที่แปลก บางฝูงมีช้างพังตัวเมียที่อาวุโสสูงสุดและแข็งแรงสุดทำหน้าที่เป็นจ่าโขลง เรียกว่า แม่แปรกในสังคมมนุษย์นั้น ส่วนใหญ่เพศชายเป็นใหญ่ (Patriarchy) แต่ในบางประเทศและในบางสังคม ผู้หญิงก็เป็นใหญ่ (Matriarchy) เช่นกัน ในโขลงช้างนั้นบางคราวช้างพังก็เป็นใหญ่ ปกครองโขลงช้าง ปกป้องต่อสู้ชนิดยอมตายถวายชีวิตเพื่อปกป้องลูกช้าง นำช้างทั้งโขลงออกหากิน (Foraging)สุนทรภู่เคยเขียนไว้ในนิราศภูเขาทองเอาไว้ว่า ใครกอดแม่แปรกอกแตกตาย เป็นการเปรียบเทียบช้างแม่แปรก เปรียบเสมือนหญิงหม้ายอาวุโส ที่เกรี้ยวกราด มีความเป็นจ่าโขลงหรือมีภาวะผู้นำ ขืนไปยุ่งด้วย กอดเข้าไปนี่ อาจจะเจ็บตัว ถึงกับอกแตกตายได้ ท่านสุนทรภู่ ท่านคงเข้าใจธรรมชาติของช้างแม่แปรกดีพอสมควร จึงนำมาเปรียบเทียบกับผู้หญิงเอาไว้ช้างพังคงเห็นพฤติกรรมมนุษย์ผู้หญิง แล้วเอาอย่างบ้างในการเป็นผู้นำหรือจ่าโขลง (อันนี้ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์แต่อย่างใด ไม่แน่ใจว่าคนเลียนแบบช้างหรือไม่?)ช้างยังเป็นสัตว์สังคมที่น่าทึ่งมาก เช่น ช้างป่าในเขาใหญ่ เมื่อมีช้างตกลูก ฝูงช้างป่าที่เขาใหญ่จะใหญ่โตมากเป็นพิเศษ ช้างป่าที่เขาใหญ่มีพฤติกรรมเยี่ยมลูกช้าง (Baby visit) โดยจะรวมโขลงกันใหญ่มากเพื่อปกป้องภยันตรายต่าง ๆ ให้ลูกช้างป่าช้างสีดอนี่ เป็นช้างที่ถือว่าตามธรรมชาติ ด้อยกว่า ช้างพลาย เพราะไม่มีงา หรือมีแค่ขนายเล็ก ๆ เป็นเพียงงาสั้น ๆ ใช้เป็นอาวุธ แทงไม่ได้ช้างสีดอเลยมักจะมีพฤติกรรมก้าวร้าว ดุร้าย มากกว่าช้างพลายที่มีงาเสียอีก เพื่อเป็นการชดเชยปมด้อยของตัวเอง และเพื่อความอยู่รอดของตัวเองด้วยควาญช้างและสัตวแพทย์ช้างผู้ชำนาญ เช่น นายสัตวแพทย์สุเมธ กมลนรนาถ แห่งองค์การสวนสัตว์ เล่าให้ฟังว่า ช้างสีดอบ้างตัวนั้นดุมากเสียยิ่งกว่าช้างพลายตัวผู้ที่มีงา ดุและเกเรหรือก้าวร้าวจนกระทั่งช้างพลายที่มีงายังไม่กล้าเข้าไปใกล้หรือเข้าไปยุ่งด้วยและเวลาที่ช้างสีดอจะต้องต่อสู้กับช้างพลายที่มีงา ช้างสีดอจะใช้วิธีการสุดทรมาน คือการเอางวงของตนที่ทรงพละกำลังมหาศาล บีบงาของช้างพลายเข้าหากัน ในงานั้นก็คือกระดูกงอก มีเส้นประสาทอยู่ข้างในมากมาย การถูกงวงรัดงาสองข้างเข้าหากันก็จะทำให้ช้างพลายเจ็บปวดทรมานมาก อาการคงไม่แตกต่างจากการปวดฟันของคนแล้วไปบดเคี้ยวของแข็ง จะทรมานเจ็บปวดแค่ไหนก็ลองนึกเอาเองช้างสีดอชอบใช้วิธีการนี้ในการต่อสู้กับช้างพลายที่มีงาวิธีการรัดงาของช้างพลายนี้ ควาญช้างที่ชำนาญเล่าให้ฟังว่า บางคราวช้างพังตัวเมียที่ไม่พร้อมหรือไม่ยอมให้ช้างพลายขึ้นขี่ผสมพันธุ์ก็จะเกรี้ยวกราดเอางวงรัดงาช้างพลายเข้าหากันให้ช้างพลายเจ็บปวดและหลาบจำ แบบช้างสีดอ แต่ช้างพังจะทำแบบนี้กับช้างพลายในเวลาที่ไม่ต้องการมีเพศสัมพันธ์เท่านั้น ไม่ใช่การสู้กันตามปกติแบบช้างสีดอควาญช้างและสัตวแพทย์ช้าง ยังเล่าให้ฟังอีกว่า ช้างสีดอ มักใช้งวงทำร้ายมนุษย์ โดยจับขาหรือลำตัวไว้ แล้วเอาขาอีกข้างกระทืบ หรือไม่ก็เอาขาช้างกดขาหรือกดตัวไว้ แล้วเอางวงรัดฉีกขามนุษย์ให้หลุดออกจากกันช้างสีดอนั้นมักมีงวงช้างที่แข็งแรงทรงพลังมากเป็นพิเศษ เพื่อชดเชยที่มันไม่มีงาไว้แทงต่อสู้อย่าได้แปลกใจครับ ที่ช้างสีดอโฮป อาจจะดุมากสักหน่อย เพราะช้างสีดอโดยธรรมชาติบางตัวก็ดุและเกเรมากอยู่แล้วเพื่อชดเชยที่มันไม่มีงาแต่สีดอโฮปที่ถูกขังเดี่ยวมาหลายปี และไม่ได้รับการเลี้ยงดู อบรม ปรับพฤติกรรม อย่างถูกต้อง เหมาะสมจะยิ่งดุและเกเรมากเป็นพิเศษ เพราะมีแผลในใจมากมาย รวมไปถึงแผลในใจที่ป้าปล่อยให้แช่น้ำเสี่ยงตายตามยถากรรมถึงสองวันสองคืนสีดอโฮปนั้นค่อนข้างดุมาก ทั้งป้าแสงเดือนและคุณนารากร ก็ต่างไม่กล้าเข้าใกล้ ได้แต่เคาะกาละมังเรียก แล้วโยนของกินให้ ออกมาให้ห่างที่สุด อันแสดงให้เห็นว่าวิธีการเลี้ยงช้างสีดอโฮปที่ป้าแสงเดือนเลี้ยงนั้นไม่ถูกวิธีอย่างแน่นอน และจะสร้างปัญหาสังคมต่อไปได้อีกมาก