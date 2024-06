อนิจจา! ชาวนาไทยจนสุดในเอเชีย 10 ปีย่ำอยู่กับที่ หนี้ท่วม เอลนีโญถล่มซ้ำ

น้ำมันมะพร้าว ถือเป็นไขมันอิ่มตัว โมเลกุลส่วนใหญ่มีขนาดสั้นกว่าไขมันพืชหรือไขมันสั้นชนิดอื่น สำหรับท่านที่ไม่สะดวกอ่านเนื้อหายาวๆ ด้านล่างต่อไปนี้สรุปให้ได้ความสั้นๆ ว่าอย่างไรก็ตาม ผู้ที่จะเข้าใจเรื่องน้ำมันมะพร้าว อาจจะต้องฝ่าด่านการโจมตีจากแพทย์บางกลุ่มด้วยการนำเสนองานวิจัยที่ “ติดกับดักทางความคิด” ด้วยความเชื่อที่ล้าสมัย ที่ว่าน้ำมันมะพร้าวทำให้คอเลสเตอรอลที่สูงขึ้น จึงเป็นอันตรายต่อหลอดเลือด จะยังคงดำเนินต่อไปตัวอย่างงานวิจัยที่ติดกับดักทางความคิด ของนักวิจัยชาวศรีลังกาตีพิมพ์ในวารสารเกี่ยวกับโรคเบาหวานและการเผาผลาญ ชื่อ Diabetes & Metabolic Syndrome เมื่อ ปี พ.ศ. 2564 ได้ทำการวิเคราะห์ผลการตรวจเลือดและโครงสร้างของไขมันจากงานวิจัย และพบว่าแม้การดื่มน้ำมันมะพร้าวจะทำให้ไตรกลีเซอไรด์ไม่เปลี่ยน แต่น้ำมันมะพร้าวทำให้ไขมันโดยรวมสูงขึ้น คือ คอเลสเตอรอลสูงขึ้น HDL สูงขึ้น LDL สูงขึ้น เมื่อเทียบกับน้ำมันข้าวโพด น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันเมล็ดคำฝอย[1]งานวิจัยจึงสรุปเอาดื้อๆว่า น้ำมันมะพร้าวทำให้คอเลสเตอรอลสูงขึ้น จึงย่อมทำให้มีอัตราความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจเพิ่มขึ้น หรือความเสี่ยงหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้น[1]ตัวอย่างงานวิจัยข้างต้น ไม่ได้มีการพิจารณาหาความจริงว่าน้ำมันมะพร้าวมีผลทำให้ “การอักเสบของร่างกาย หรือ การอักเสบหลอดเลือด” ลดลงหรือไม่?งานวิจัยข้างต้นยังไม่ได้พิจารณาด้วยว่า ช่วงเวลาที่ดื่มน้ำมันมะพร้าวซึ่งเป็นไขมันที่โมเลกุลสั้น เพิ่มการเผาผลาญ ทำให้อิ่มเร็ว จะมีช่วงเวลาเยียวยาตัวเองในเนื้อเยื่อและเซลล์ต่างๆ ซึ่งทำให้ไขมันอาจสูงขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง (ด้วยเพราะคอเลสเตอรอลเป็นผนังหุ้มของทุกเซลล์) โดยไม่มีการเพิ่มความดันหรือไม่?และในระยะยาวที่มีการเยียวยาร่างกายผ่านไปแล้ว ไขมันโดยรวมลดลงหรือไม่ และหลงเหลือไขมันตัวดีที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยที่มีระดับน้ำตาลลดลงหรือไม่?เพราะผลประโยชน์ของน้ำมันพืชเป็นตัวอย่างที่มีการบิดเบือนงานวิจัยในด้านสุขภาพเพื่อผลประโยชน์ทางการค้า ที่มีผลต่อเกษตรกรรม เมล็ดพันธุ์พืช อุตสาหกรรมอาหาร แม้กระทั่งยารักษาโรคแม้แต่แพทย์บางคนที่จบจากตะวันตก และเป็นทาสทางความคิดต่อบริษัทยาและอาหารในโลกตะวันตกที่ว่า น้ำมันมะพร้าวทำให้คอเลสเตอรอลสูงขึ้น ดังนั้นคอเลสเตอรอลที่สูงขึ้นทำให้เสี่ยงหลอดเลือดหัวใจเพิ่มขึ้นแต่ความจริงแล้วคนที่มีคอเลสเตอรอลสูงแล้วมีความเสี่ยงในหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้นมีส่วนถูกบางส่วนสำหรับคนอายุกลางคนเท่านั้นและความจริงคือระดับคอเลสเตอรอลสูงนั้นไม่ได้มีผลต่อ “ผู้สูงวัย”ความจริงที่กลับด้านนั้น ด้วยเพราะงานวิจัยจำนวนมากกลับระบุมากขึ้นว่าผู้สูงวัย หากระดับคอเลสเตอรอลต่ำอาจยิ่งมีความเสี่ยงในการเสียชีวิตมากขึ้นด้วยซ้ำไปตัวอย่างงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ของสหรัฐอเมริการชื่อ The American Journal of Medicine ฉบับเดือนกันยายน พ.ศ. 2546 พบการสำรวจผู้สูงวัยในประเทศอิตาลีอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป ที่เป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล 81 แห่งจำนวน 6,984 คน เวลาระหว่าง พ.ศ. 2536-2541 พบว่า ผู้สูงวัยที่เข้าโรคพยาบาลที่มีระดับ “คอเลสเตอรอลต่ำ” มีโอกาสเสียชีวิตในโรงพยาบาล “มากกว่า” คนที่มีระดับคอเลสเตอรอลสูง[2]อีก 10 ปีต่อมา วาสารโรคในผู้สูงวัยอย่างได้เผยแพร่งานวิจัยเมื่อปี พ.ศ. 2556 เกี่ยวกับระดับคอเลสเตอรอลและโรคหลอดเลือดหัวใจในผู้สูงวัย[3] โดยได้มีการรวบรวมสถิติการสำรวจจาก 10 ประเทศ คือ จีน[4] สเปน[5] อังกฤษ[6] เม็กซิโก[7] ประเทศไทย[8] และตุรกี[9] อเมริกา[10] บราซิล[11] อิตาลี[12] แอฟริกาใต้[13] พบปรากฏการณ์ที่เหมือนกันว่า ผู้สูงวัยยิ่งอายุมากขึ้นหรือยิ่งใกล้ถึงวัยเสียชีวิตมากขึ้นเท่าไหร่ ระดับของคอเลสเตอรอลลกลับดลงเร็ว และแอลดีแอล (ที่เรียกว่าไขมันตัวเลว) ก็ลดลงเช่นกัน[2]สอดคล้องกับวารสารทางด้านการดูแลสุขภาพเบื้องต้นของกลุ่มประเทศสแกนดิเนียเวียน ชื่อ Scandinavian Journal of Primary Health Care เผยแพร่เมื่อปี พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นการติดตามผู้สูงวัยที่อายุมากกว่า 75 ปีขึ้นไปจำนวน 700 ราย พบว่าผู้สูงวัยที่มีระดับคลอเลสเตอรอลที่สูงไม่สามารถทำนายว่าผู้สูงวัยจะมีโอกาสเพิ่มความเสี่ยงเสียชีวิตขึ้นได้[14] ในทางตรงกันข้ามยังพบผลของการเพิ่มความเสี่ยงเสียชีวิตในผู้ที่คอเลสเตอรอลต่ำมากกว่า ได้แก่นอกจากนั้นคณะวิจัยในมหาวิทยาลัยแพทย์และโรงพยาบาลในเซี่ยงไฮ้ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ยังได้วิจัยไปในทิศทางเดียวกันโดยอาศัยการวิเคราะห์อภิมาน Meta Anaylys ตีพิมพ์ในวารสาร Clinica Chimica Acta เมื่อปี พ.ศ. 2561 พบว่าผู้ป่วยมะเร็งที่มีระดับ “คอเลสเตอรอลสูง” โดยเฉพาะ HDL (ที่คนส่วนใหญ่เรียกว่าไขมันตัวดี) อยู่ในระดับสูงกลับมี “อัตราการรอดชีวิตสูงกว่า“ คนที่มีระดับคอเลสเตอรอลต่ำหรือ HDL ต่ำ[15]วารสารทางการแพทย์ในด้านหัวใจของชาวเอเชีย ชื่อ Heart Asia ซึ่งเป็นเวารสารเครืออังกฤษของ Bmj เมื่อปี พ.ศ. 2553 ได้เคยเผยแพร่ผลงานการวิจัย ”ในประเทศไทย“ พบว่าความจริงแล้วระดับคอเลสเตอรอลที่สูงเพิ่มขึ้นที่มีความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจตีบนั้น มีความสัมพันธ์เฉพาะกลุ่มอายุ 33-40 ปี เท่านั้น และไม่มีความสัมพันธ์กับคนที่อายุมากกว่านี้ และคอเลสเตอลรอลสูงขึ้นก็ไม่สัมพันธ์กับเรื่องโรคหลอดเลือดสมองในทุกช่วงวัยด้วย[16]สอดคล้องกับลักษณะของการแพทย์อายุรเวทอินเดีย และการแพทย์แผนไทย ที่ใช้ระบบธาตุตามพระพุทธศาสนา จึงแบ่งช่วงอายุของระบบธาตุไม่เหมือนกัน และแปลความในดัชนีชี้วัดที่ไม่เหมือนกันโดยคนหนุ่มสาวและวัยกลางคนจัดเป็นกลุ่มที่เป็น” มีธาตุระบบความร้อนสูงที่มีธาตุไฟโดดเด่น มีอัตราการเผาผลาญสูง ระดับไขมันที่สูงเกินไป อาจสะท้อนความเสียหายในหลอดเลือดมากเกินไป คอเลสเตอรอลจึงย่อมต้องผลิตสูงขึ้นเพื่อเป็นองค์ประกอบในการซ่อมเซลล์ของหลอดเลือดที่เสียหายในวัยนี้ ซึ่งสุ่มเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจแต่พออายุมากที่เรียกว่า “” เป็นวัยที่มีธาตุลมเป็นโทษมาก ธาตุไฟหย่อนลง ระบบการเผาผลาญต่ำลง ความสามารถในการซ่อมแซมร่างกายหย่อนลงตามเทโลเมียร์ (หางโครโมโซม)ที่สั้นลง หลอดเลือดย่อมตีบลง สัญญาณระดับคอเลสเตอรอลที่ลดลงของผู้สูงวัย อาจหมายถึงกลไกที่ลดการผลิตไขมันทุกชนิด เพื่อลดความเสี่ยงการอุดตันของหลอดเลือดแม้ระดับไขมันจะถูกแปลความไม่เหมือนกันในวัยที่ต่างกัน แต่ถ้าหลอดเลือดอักเสบ สัญญาณหลอดเลือดอักเสบเบื้องต้นคือ “ความดันโลหิตสูงขึ้น” คือสัญญาณที่ตรงไปตรงมา ไม่ว่าจะอยู่ในวัยใดก็ตามอย่างไรก็ตามสงครามงานวิจัยระหว่างผลประโยชน์ในน้ำมันมะพร้าวของโลกตะวันออก กับน้ำมันไม่อิ่มตัว (ถั่วเหลือง ข้าวโพด ดอกทานตะวัน) ที่มาพร้อมกับการขายยาลดคอเลสเตอรอลของโลกตะวันตก จะยังคงดำเนินต่อสู้ไปอีกหลายสิบปีดังตัวอย่างเช่นในขณะที่มีขบวนการงานวิจัยจำนวนมากกำลังโจมตีเรื่องน้ำมันมะพร้าว กับ การซ่อนเงื่อนเรื่องระดับคอเลสเตอรอล แต่วารสาร British Journal of Sports Medicine ซึ่งเป็นวารสารทางการแพทย์อังกฤษที่น่าเชื่อถือในเครือข่ายของ The Bmj ได้เผยแพร่สรุปความว่า“ไขมันอิ่มตัว(เช่น เนย น้ำมันมะพร้าว) ไม่ได้ทำให้หลอดเลือดอุดตัน แต่สาเหตุของการอุดตันที่แท้จริงคือ แป้ง, น้ำตาล และไขมันไม่อิ่มตัวชนิด ไลโนเลอิก ซึ่งเป็นไขมันโอเมก้า 6 ที่เป็นสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้ หลอดเลือดอักเสบ”[17]ซึ่งไขมันไม่อิ่มตัวที่มีโอเมก้า 6 สูงนั้น ที่นิยมกันอยู่ทั่วโลก คือกลุ่มพวกไขมันจากน้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันข้าวโพด น้ำมันดอกทานตะวัน ซึ่งน้ำมันเหล่านี้มีคุณสมบัติในการทำให้เลือดแข็งตัวมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้เกิดการลิ่มเลือดได้ด้วยแต่น้ำมันพืชที่ไม่อิ่มตัวเหล่านี้ในชีวิตจริงคือการบริโภคผ่านความร้อนในการผัดทอดทั้งสิ้นดังนั้น หากจะมีการผัดทอดแล้ว น้ำมันที่อิ่มตัว ดังเช่น น้ำมันมะพร้าวและเนยย่อมมีความปลอดภัยมากกว่ากลุ่มน้ำมันไม่อิ่มตัว คือ ปลอดภัยกว่าน้ำมันข้าวโพด น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันมะกอกดังนั้น การลดการอักเสบของหลอดเลือดหัวใจคือลดหรืองดอาหารทอดกรอบด้วยไขมันไม่อิ่มตัวที่มีไขมันโอเมก้า 6 สูง เช่น น้ำมันข้าวโพด น้ำมันถั่วเหลือง ฯลฯส่วนเนย น้ำมันมะพร้าว เนย และน้ำมันมะกอก ที่ไม่ผ่านความร้อน ซึ่งมีลักษณะโครงสร้างไขมันที่ก่อให้เกิดการผลิต HDL หรือไขมันตัวดีในเลือด ซึ่งนักวิจัยจำนวนหนึ่งเชื่อว่าเป็นสัญญาณเพิ่มความปลอดภัยกับหลายโรค เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็งอย่างไรก็ตาม ความน่าสนใจในเรื่องการลดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจ ก็คือ การวัดค่าการอักเสบในร่างกาย หรือการหากค่าการอักเสบที่สัมพันธ์เพิ่มความเสี่ยงต่อหลอดเลือดหัวใจ หนึ่งในตัวชี้วัดที่อาจนำมาประกอบการพิจารณาจากการตรวจเลือดได้คือ การหาค่าการอักเสบที่เรียกว่า“CRP”ซึ่งหมายความว่าน้ำมันมะพร้าวและน้ำมันมะกอก อาจช่วยลดการอักเสบของหลอดเลือด และการอักเสบของหลอดเลือดหัวใจด้วยอย่างไรก็ตาม ภายหลังการเกิดโรคระบาดโควิด-19 แล้ว ผู้ป่วยจำนวนมากได้ถูกตรวจค่าการอักเสบพบว่าค่า hs-CRP เพิ่มขึ้นเช่นกัน อันเป็นการเพิ่มความเสี่ยงการอักเสบของหลอดเลือดและหลอดเลือดหัวใจ ทำให้มีนักวิจัยเริ่มสนใจว่า น้ำมันมะพร้าวอาจจะช่วยลดค่าการอักเสบในหลอดเลือดหัวใจหรือไม่ เพราะผู้ป่วยโควิด-19 ก็ดี หรือรวมถึงผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ก็ดี มักจะเกิดปัญหาลิ่มเลือด หรือการอักเสบหลอดเลือดเพิ่มขึ้นผลการวิจัยครั้งนั้น ทำให้หัวหน้าคณะวิจัยชุดเดิมได้ทำการวิจัยซ้ำลงในรายละเอียดอีกครั้ง ในวารสารโภชนาการศาสตร์ ชื่อ Journal of Nutritional Science โดยคราวนี้ได้มีการเผยแพร่ออนไลน์โดยมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ มีการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มผู้ใหญ่ได้รับการยืนยันว่าติดโควิด-19 ที่บริโภคน้ำมันมะพร้าวกับอีกกลุ่มที่ไม่ได้รับน้ำมันมะพร้าวรวม 76 คน ผลปรากฏว่า…สำหรับประเทศไทยเราได้มีภูมิปัญญาการใช้สมุนไพร คือคุณสมบัติของฟ้าทะลายโจรเป็นสมุนไพรที่ราคาถูก หาได้ไม่ยาก และสามารถหายป่วยได้ภายในไม่กี่วันแล้ว ยังช่วยลดการอักเสบของหลอดเลือดและช่วยละลายลิ่มเลือดด้วยในเวลาเดียวกันอีกด้วยแต่ปกติแล้วในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแล้ว ช่วงมีไข้จากโควิด-19 หรือแม้แต่การฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้รับประทานยารสขม เย็น จืด ฝาด และไม่แนะนำอาหารที่เพิ่มธาตุไฟซึ่งรวมถึงการบริโภคน้ำมันด้วยดังนั้น การบริโภคฟ้าทะลายโจรจึงน่าจะเหมาะสมดีอยู่แล้วในช่วงการติดโควิด-19 อย่างไรก็ตามฟ้าทะลายโจรก็ไม่เหมาะสำหรับบางคนที่บริโภคมากๆและเป็นเวลานาน ดังนั้นจากบทเรียนในเรื่องน้ำมันมะพร้าว เพื่อลดค่าการอักเสบของหลอดเลือดให้น้อยลง คือการงดหวานและแป้งขัดขาว รับประทานผักผลไม้ที่มีกากใยมากขึ้น งดของผัดทอดกรอบด้วยไขมันไม่อิ่มตัวนอกจากนั้น ควรออกกำลังกาย เช่น เดินวันละ 10,000 ก้าว, ออกกำลังกายแบบไอโซเมตริกซ์, และอาบแดดให้มากขึ้น และยังสามารถใช้การต้มใบกัญชา หรือนน้ำมันกัญชงกัญชา เพื่อช่วยลดการอักเสบของหลอดเลือดได้ส่วนการอักเสบที่ผิดเพี้ยนในลักษณะ “กำเริบ” สามารถใช้ตำรับยาขาวตามศิลาจารึกของวัดโพธิ์ และสำหรับคนที่ท้องผูก พลังชีวิตอ่อนแอลง สามารถใช้ยาออกไปทางสุขุมร้อน เช่น กลุ่มยาลมเป็นต้นอย่างไรก็ตาม เมื่อหายไข้และหยุดรับประทานฟ้าทะลายโจรแล้ว สำหรับคนที่เห็นงานวิจัยดังกล่าวแล้วก็สามารถบริโภคน้ำมันมะพร้าวเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้เช่นกัน โดยน้ำมันมะพร้าวออกฤทธิ์ไปทางร้อนเพิ่มการทำงานของไทรอยด์ส่วนเรื่องผลกระทบของวัคซีนโควิด-19 ยังไม่มีงานวิจัยอย่างเป็นระบบ แต่ทิศทางการใช้สมุนไพรดังที่กล่าวข้างต้นน่าจะประยุกต์ใช้ในระหว่างนี้ได้ไปพลางก่อนอ้างอิง[1] Ranil Jayawardena, et al, Effect of coconut oil on cardio-metabolic risk: A systematic review and meta-analysis of interventional studies, Diabetes & Metabolic Syndrome : Clinical Research & Reviews, Volume 14, Issue 6, November–December 2020, Pages 