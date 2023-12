ความเหมือนที่แตกต่างระหว่างผู้นำยูเครนกับผู้นำอิสราเอล

แค่เฉพาะประเทศสมาชิกสหประชาชาติถึง 153 ประเทศ...พร้อมใจกันสวนหมัด สวนความปรารถนา-ต้องการ ของคุณพ่ออเมริกาและอิสราเอล สนับสนุนการโดยฉับพลัน-ทันที ในมีแค่ 10 กว่าประเทศเท่านั้น ที่ยังพร้อมสูดกลิ่นมาดามหอมชื่นใจจากรูทวาร (asshole) ของอเมริกา ย่อมถือเป็นความน่าอับอายขายหน้า ความเป็นปลาริ้วแห้งของและประธานสมาคมเสือกกิตติมศักดิ์อยู่พอสมควรแล้ว...แต่ยิ่งเมื่อมหาอำนาจสูงสุดแห่งโลกหันไปเหล่ หันไปเล่นงานกองกำลังเล็กๆ อย่างพวกในเยเมน ด้วยการระดมประเทศพันธมิตร 20 ชาติ เข้ามาสร้างความร่วมไม้-ร่วมมือในการปกป้อง คุ้มครองทะเลแดง ภายใต้ปฏิบัติการในนามกองกำลังกลับยิ่งเป็นตัวเพิ่มความอับอาย ขายหน้า ยิ่งขึ้นไปอีกเพราะไม่ว่าพันธมิตรที่เคยหยัดยืน เคียงบ่า-เคียงไหล่ อย่างบรรดาชาติยุโรป ไม่ว่าฝรั่งเศส สเปน อิตาลี เยอรมนี ยันไปถึงพันธมิตรด้านใต้อย่างออสเตรเลียโน่นเลย ต่างออกอาการอิดๆ ออดๆ ยักตื้นติดกึก-ยักลึกติดกักกันไปเป็นแถวๆ ชนิดถึงกับทำให้สื่อทางการของจีน อย่างอดไม่ได้ที่จะต้องเสียดสี เหน็บแนมไว้ในข้อเขียน บทความ ชิ้นล่าสุดเมื่อวัน-สองวันมานี้ ว่าด้วยเรื่องหรือการย่อยแยกแตกกระจายในความเป็นพันธมิตรระหว่างอเมริกา ยุโรปในปฏิบัติการทะเลแดง สะท้อนให้เห็นถึงน่าอับอายขายหน้า ในความเป็นผู้นำของคุณพ่ออเมริกาอย่างเห็นได้โดยชัดเจน!!!คือพูดง่ายๆ ว่า...ความพยายามหนุนช่วยอย่างอิสราเอลโดยไม่คิดสนใจต่อชาวโลก ต่อมนุษย์มนา หรือต่อชีวิตพลเรือนผู้บริสุทธิ์ผู้ไม่รู้อีโหน่อีเหน่เอาเลยแม้แต่น้อย กำลังส่งผลให้ประมุขโลกอย่างอเมริกาทำท่าว่าจะตามอิสราเอลไปด้วย โดยเฉพาะต่อพันธมิตรที่เคยร่วมเคียงบ่า-เคียงไหล่กันมานาน อย่างบรรดาชาติยุโรปทั้งหลาย ที่ออกจะกระอักกระอ่วนกับการต้องกล้ำกลืน ฝืนทน ต่อความของอิสราเอลเต็มที บรรยากาศของการรวมมือ รวมตีน เพื่อรุมกระทืบกลุ่มกบฏเล็กๆ ในเยเมน มันเลยแตกต่างไปจากครั้งการรุมสหบาทาประเทศเล็กๆ อย่างอัฟกานิสถาน อิรัก หรือลิเบีย ฯลฯ แบบคนละเรื่อง-คนละม้วน หรือทำให้บทบาท อำนาจอิทธิพลของอเมริกาในการนำพาชาวโลกไปสู่สวรรค์หรือนรกก็ตาม ชักออกอาการไปตามลำดับ อันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงไม่ว่าในทางภูมิรัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคมระดับโลก ภายในอนาคตเบื้องหน้าอย่างมิอาจปฏิเสธและหลีกเลี่ยงได้...และอาจด้วยเหตุนี้นี่เอง...ที่ทำให้รัฐบาลอิสราเอลภายใต้การนำของผู้นำอย่างจึงต้องเพียรพยายามฉุดกระชากลากถู หาทางให้มหาอำนาจสูงสุดอย่างอเมริกาเข้ามาเกี่ยวข้อง พัวพัน กับของอิสราเอล อย่างชนิดถอนตัวไม่ขึ้นยิ่งเข้าไปทุกที ไม่เพียงแต่ประกาศเดินหน้าสู้รบกับพวกและเข่นฆ่า ล้างผลาญบรรดาชาวปาเลสไตน์ต่อไปโดยไม่คิดจะสนใจต่อชาวโลกเอาเลยแม้แต่น้อย เพราะถ้าหากต้องหรือต้องยุติการเข่นฆ่าล้างผลาญลงไปเมื่อไหร่ โอกาสที่ตัวเองจะถูกไม่ว่าโดยบรรดาชาวโลก หรือกระทั่งชาวอิสราเอลด้วยกันเองที่รับไม่ได้ รับไม่ไหว ไม่เพียงแต่ต่อความกระหายเลือด กระหายสงครามเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงความคดในข้อ งอในกระดูกของผู้นำรายนี้ หรือการทุจริต คอร์รัปชัน จนต้องหาทางออก-ทางไปด้วยการบั่นทอน ทำลาย อำนาจของฝ่ายตุลาการ ชนิดก่อให้เกิดการประท้วง ต่อต้าน ภายในประเทศเกือบเป็นปีๆ เข้าไปแล้ว...ดังนั้น...การสงครามออกไป รวมทั้งความพยายามที่จะให้ไปเกี่ยวข้อง พัวพัน กับศัตรู-คู่อาฆาตของอเมริกาอย่างอิหร่าน เป็นต้น จึงเริ่มอุบัติขึ้นมาอย่างเป็นขั้น เป็นตอน ไม่เพียงแต่ทำให้อเมริกาต้องหันไปกล่าวหาอิหร่านว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังกบฏฮูตี ในการสร้างความไม่ปลอดภัยให้กับเรือสินค้าในทะเลแดงเท่านั้น การส่งเครื่องบินโจมตีของกองทัพอากาศอิสราเอล ไปหย่อนระเบิดใส่ย่านที่พักอาศัยในเมืองบริเวณชานกรุงดามัสกัส ประเทศซีเรียเมื่อช่วงวันจันทร์ (25 ธ.ค.) ที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายค่อนข้างแน่ชัดว่าเพื่อที่ปรึกษาอาวุโสกองทัพ(The Islamic Revolution Guards) ของอิหร่านจนต้องเด๊ดสะมอเร่ย์ ไม่ต่างไปจากครั้งการลอบสังหารโดยอเมริกาในปี ค.ศ. 2020 จึงแทบไม่ต่างไปจากความพยายามฉุดกระชากลากถูให้เกิดการหรือการของสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางนั่นเอง...แต่ก็นั่นแหละ...ถึงแม้รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านประกาศว่าต้องล้างแค้น-เอาคืนอยู่แล้วแน่ๆ หรือเครือข่ายอิหร่านในเลบานอน อย่างพวกจะถือว่าการกระทำของอิสราเอลคราวนี้ เป็นการไปแล้วก็ตาม แต่ถ้าไม่ระงับความเปรี้ยวมือ-เปรี้ยวตีนเอาไว้ก่อน โอกาสที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะบานปลาย ปลายบาน ย่อมมีความเป็นไปได้สูงเอามากๆ และนั่นเท่ากับส่งผลให้เกิดการเข้าทางเท้า-เข้าทางตีนผู้นำอิสราเอลอย่างที่ต้องการจะและสงคราม อย่างมิอาจหลีกเลี่ยงและปฏิเสธ การชั่งน้ำหนัก การรอจังหวะเวลาในการตอบโต้-เอาคืน แบบชนิดจึงถือเป็นเรื่องที่บรรดาฝ่ายตรงข้ามของอิสราเอล คงต้องไปคิดคำนวณกันเอาเอง...เพราะที่แน่ๆ ก็คือ...การทำสงครามโดยไม่คิดจะสนใจต่อกระแสเสียงของชาวโลก การสังหาร พร่าผลาญพลเรือนผู้บริสุทธิ์นับเป็นหมื่นๆ เลยไปกว่า 2 หมื่นคนเข้าไปแล้วอาจเป็นตัวนำพาอิสราเอลไปสู่ดังที่รัฐมนตรีกลาโหมอเมริกันเองเคยออกปากเตือนเอาไว้ดังๆ มาแล้วนั่นเอง แม้ว่าศพของพวกเด็กๆ ผู้หญิง คนแก่-คนชราชาวปาเลสไตน์จะล้มตายระเนนระนาดไม่ต่างไปจากใบไม้ร่วง แต่สำหรับในการเข่นฆ่า ล้างผลาญเช่นนี้ ก็กำลังกลายเป็นตัวบ่อนทำลายของประเทศอิสราเอลทั้งประเทศ แบบหนักหนา-สาหัสมิใช่น้อย ดังที่ได้คำนวณเป็นตัวเงิน เป็นตัวเลขกลมๆ ว่าต้องสูญเสียเงินทองสำหรับสงครามในแต่ละวัน ไม่ต่ำกว่าเป็นอย่างน้อย หรือประมาณ 10 สัปดาห์ที่ผ่านมา ต้องทุ่มเทเม็ดเงินกว่า 53,000 ล้านดอลลาร์เข้าไปแล้ว...แถมวัน-สองวันมานี้ ทั้งประธานสมาคมอุตสาหกรรมอาหาร (The Food Industries Association of Israel-FIAI) และประธานสมาคมโรงงาน (The Manufacturers Association of Israel-MAI) ต่างออกมาประสานเสียงแบบคอรัส-รัดคอ ว่าความยืดเยื้อของสงครามอิสราเอล-ฮามาส กำลังก่อให้เกิดและในอิสราเอล ชนิดไม่เพียงแต่ตัวเลขจีดีพีในปี ค.ศ. 2024 จะหดหายไปไม่ต่ำกว่า 3 เปอร์เซ็นต์ แต่ยังอาจส่งผลให้ลูกหลานชาวยิวถึงกับต้องไปอีกตราบนานเท่านาน เพราะไม่เพียงแต่พื้นที่โครงสร้างการผลิตอาหารในบริเวณภาคเหนือ-ภาคใต้ต้องหยุดชะงักไปเพราะการทำสงคราม หรือการเตรียมตัวรับมือกับสงครามที่อาจลุกลามขยายวงเมื่อไหร่ก็ได้ แต่การสร้างแรงกดดันของพวกกบฏฮูตีในทะเลแดง ยังทำให้การส่งสินค้าไปยังเมืองท่าต่างๆ ในอิสราเอล หดหายไปถึง 82 เปอร์เซ็นต์ เอาเลยถึงขั้นนั้น...ความพยายามชักลากสงครามให้ยืดเยื้อยาวนานที่สุดเท่าที่จะนานได้ หรือพยายามขยายวงสงครามให้ลุกลามบานปลายเพื่อที่จะฉุดกระชากลากถูมหาอำนาจสูงสุดอย่างอเมริกา ให้ต้องพัวพันกับของอิสราเอล ต้องยอมเป็นส่วนหนึ่งของอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงและปฏิเสธ เพื่อหวังจะดำรง รักษาของผู้นำอิสราเอลให้ยืดยาวยิ่งขึ้นไปเท่านั้น กลับยิ่งกลายเป็นตัวบ่อนทำลายระบบเศรษฐกิจ สังคมของประเทศอิสราเอลทั้งประเทศ ให้ต้องพังพินาศตามไปด้วย อย่างเห็นได้ชัดเจนยิ่งเข้าไปทุกที หรือทำให้รูปร่าง หน้าตา ของนายกรัฐมนตรีชักละม้ายคล้ายคลึงกับประธานาธิบดีแห่งประเทศยูเครนยิ่งขึ้นไปเท่านั้น คือต่างไม่ได้คิดสนใจต่อความอยู่รอดปลอดภัยของประเทศตัวเองหรือประชาชนของตัวเอง มากมายสักเท่าไหร่ หวังเพียงแค่ให้ยังคงมีบทบาท อำนาจ อยู่ในสถานะ ตำแหน่งผู้นำประเทศอีกต่อไปเท่านั้นเอง!!!