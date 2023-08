ใกล้เวลาประกาศ“สงครามโลกครั้งที่ 3”อย่างเป็นทางการ

เปิดฉากสัปดาห์นี้...สงสัยคงต้องขออนุญาตวกกลับไปดูอีกเที่ยวซะแล้วล่ะทั่น อันเนื่องมาจากความเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลง ที่ออกจะน่าขนลุก ขนพอง อยู่พอสมควรทีเดียว คือแม้การโจมตี ตอบโต้ ของกองทัพยูเครนออกจะเป็นอะไรที่ไม่ได้เอาเรื่อง-เอาราว ไม่ได้เหมือนอย่างที่คุยโม้ โอ้อวด เอาไว้ก่อนหน้านี้ แต่ด้วยเหตุที่คุณพ่ออเมริกาและบรรดาในยุโรป เขาไม่คิดจะแพ้ หรือนั่นเอง!!! เลยทำให้ฉากสถานการณ์ของแนวรบด้านนี้ ชักมีสิทธิเตลิดเปิดเปิง เข้ารก-เข้าพง แบบชนิดไปไม่กลับ-หลับไม่ตื่น-ฟื้นไม่มี เอาง่ายๆ...อันพอเห็นได้ สังเกตได้ จากการแสดงออกถึงท่าที-ความรู้สึก ไม่ว่าตั้งแต่ระดับผู้นำหมีขาวรัสเซีย อย่างประธานาธิบดีไปจนถึงรัฐมนตรีกลาโหมที่เพิ่งไปพูดกับบรรดาคณะกรรมการกลาโหมรัสเซียเมื่อช่วงวันพุธที่ผ่านมา (9 ส.ค.) ว่าด้วยตลอดแนวตะวันตกไปจนถึงแถบตะวันตกเฉียงเหนือโน่นเลย ที่กำลังหรือคือไม่ใช่แต่เฉพาะประเทศใกล้ชิด ติดพัน ที่มีพรมแดนติดต่อกับรัสเซียอย่างฟินแลนด์ได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของเรียบร้อยแล้ว และกำลังตามมาด้วยสวีเดนอีกไม่นาน-ไม่ช้า อันอาจกลายเป็นแต่รัฐมนตรีกลาโหมรัสเซีย ท่านยังค่อนข้างเชื่อของท่านด้วยว่า ความคิด ความพยายาม ที่จะจัดตั้งขึ้นมาในช่วงระหว่างนี้ ถือเป็นการแสดงท่าทีของประเทศบ้านใกล้-เรือนเคียงอย่างโปแลนด์ ที่หวังดินแดนฝั่งตะวันตกของยูเครนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของประเทศ และหวังสร้างอีกด้วยต่างหาก???จริง-ไม่จริง...น่าเชื่อ-ไม่น่าเชื่อ อันนี้คงต้องเก็บมานั่งคิด นอนคิด เอาเองก็แล้วกัน แต่ที่แน่ๆ ก็คือ...ดูๆ ผู้นำรัสเซียท่านออกจะคิดไปในแนวนั้น โดยไม่เพียงแต่เคยปรารภถึงสิ่งเหล่านี้อย่างตรงไป-ตรงมา แต่ยังปล่อยให้บรรดานักรบรับจ้าง “Wagner” อพยพหลบลี้เข้าไปในประเทศเบลารุสซะอีกต่างหาก แถมทำท่าว่าอยากบุกไปถึงเมืองหลวงของโปแลนด์โน่นเลย ถ้าหากประธานาธิบดีของเบลารุสไม่คิดจะห้าม หรือไม่ออกมาเข้าไว้ จนทำให้เกิดบรรยากาศชนิดแม้แต่รัฐมนตรีกลาโหมโปแลนด์ถึงกับต้องสั่งเพิ่มกำลัง เสริมกำลัง ในบริเวณแนวเขตแดนที่ติดกับเบลารุสอีกเป็นหมื่นๆ นาย ดังที่ออกมาเปิดเผยถึงความเคลื่อนไหวดังกล่าว เมื่อช่วงวันพฤหัสฯ (10 ส.ค.) ที่ผ่านมา...แต่จะอย่างไรก็ตาม...โดยลักษณะท่าที โดยอารมณ์ความรู้สึกของบรรดาผู้นำรัสเซีย คงไม่ได้คิดว่ากำลังสู้อยู่กับชาวยูเครน หรือกองทัพยูเครน โดยลำพังแต่เพียงเท่านั้น แต่นับวัน...ยิ่งสะท้อนถึงความแน่ใจ มั่นใจ ว่าตัวเองกำลังสู้อยู่กับพวกทั้งแผง ไล่มาตั้งคุณพ่ออเมริกายันไปถึงพวกในแต่ละราย เพราะอย่างที่รัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียได้ออกมาเปิดเผยไว้ในช่วงจังหวะเดียวกันนั่นแหละว่า เฉพาะแค่เงินสนับสนุนยูเครนโดยบรรดาสมาชิกนาโต นับตั้งแต่เกิดสงครามจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี ค.ศ. 2022 ก็ปาเข้าไปถึง 160,000 ล้านดอลลาร์เข้าไปแล้ว ด้วยจำนวนรถถังนับร้อยๆ คัน รถยนต์หุ้มเกราะ 4,000 คัน ปืนใหญ่สนามไม่ต่ำกว่า 1,000 กระบอก จรวดสมัยใหม่ตั้งแต่ระดับของอเมริกา ไปยันถึง(SCALP-EG) ของอังกฤษ ฝรั่งเศส ระบบต่อต้านจรวดจากเครื่องบินโจมตี ไปจนถึงความเป็นไปได้ที่เพิ่มยิ่งเข้าไปทุกที ในอันที่จะจัดส่งเครื่องบินขับไล่ F-16 ไปให้กับยูเครน ฯลฯ ล้วนแล้วแต่สะท้อนให้เห็นว่าผู้ที่กำลังต่อสู้กับรัสเซีย ไม่ใช่แค่อย่างยูเครนอีกต่อไปแล้ว แต่คือนั่นแหละมาเอง!!!รัฐมนตรีท่านยังเปิดเผยอีกด้วยว่า...ขณะนี้กำลังพลของนาโต จำนวนถึง 360,000 นายได้ถูกส่งเข้ามาตรึงยังชายแดนรัสเซียและประเทศเบลารุสเรียบร้อยแล้ว พร้อมยานยนต์หุ้มเกราะอีกไม่ต่ำกว่า 8,000 คัน ระบบปืนใหญ่นำวิถีอีก 6,000 กระบอก เครื่องบินรบ 650 ลำ รวมทั้งเฮลิคอปเตอร์ หรือเฉพาะกำลังทหารได้ถูกเสริมเพิ่มเติมขึ้นไปอีก 2.5 เท่าอะไรต่อมิอะไรเหล่านี้นี่เอง...ที่ทำให้บรรดาผู้นำรัสเซียค่อนข้างเห็นพ้องต้องกัน ไปในแนวเดียวกัน ว่าตัวเองกำลังสู้อยู่กับทั้งแผง และถ้าความเป็นไปเช่นนี้จะทำให้รัสเซียต้องพลาดท่า เสียทีอาจล้มคว่ำ คะมำหงายขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ไม่แน่ อันนี้นี่แหละ...ที่อาจนำไปสู่ความน่าหวาดเสียว น่าสยดสยอง ชนิดขนหัวลุก ขนคอตั้ง ขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ย่อมได้ หรือไม่เพียงแต่จะไปสู่เผลอๆ...อาจถึงขั้นอาเลยก็เป็นได้!!!หรือดังที่อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีคลังอเมริกายุครัฐบาลที่ไม่ได้มีแนวคิดเอียงข้างอเมริกา แต่เป็นตัวของตัวเองมาโดยตลอด แถมยังเคยร่วมเดินขบวนต่อต้านการสนับสนุนอาวุธและเงินช่วยเหลือยูเครนของรัฐบาลอีกด้วย แต่ยังอดไม่ได้ที่ต้องออกมาตั้งข้อสังเกตไว้ในข้อเขียน บทความชิ้นล่าสุด ถึงขั้นว่า...ความระมัดระวังเกินไปของผู้นำรัสเซีย...กำลังนำไปสู่โดยตรง (Putin’s Excessive Caution Is Leading Directly to WW3) เอาเลยถึงขั้นนั้น บนบรรทัดฐานความเชื่อที่ว่า...ด้วยเหตุเพราะความพยายามเอาชนะ-คะคาน ความหวังที่จะโค่นล้มระบอบปกครองปูตินลงไปให้จงได้ของฝ่ายตะวันตกนั่นเอง ที่จะกลายเป็นตัวหรือเป็นตัวที่จะทำให้ผู้นำรัสเซียเกิดความระมัดระวังจนเกินไป ไม่ว่าในกรณีการผนวกดินแดนยูเครนของโปแลนด์ หรือการแสดงท่าทีคุกคามความมั่นคงทางทหารของรัสเซียในอาณาบริเวณตะวันตกเฉียงเหนือ จนอาจต้องงัดเอามาตรการขั้นสุดท้าย หรืออาวุธชิ้นสุดท้าย ออกมาปกป้องตัวเอง หรือประเทศรัสเซีย ไม่ให้ล้มคว่ำคะมำหงาย ตามที่โลกตะวันตกปรารถนาและต้องการ...หรือพูดง่ายๆ ว่า...ถ้าคุณพ่ออเมริกาและชาติพันธมิตรตะวันตก ไม่คิดจะให้มากมายเกินไปกว่านี้ หรือไม่เพียงแต่พยายามผลัก พยายามดันให้ต้องตายโหง-ตายห่าในการสู้กับกองทัพรัสเซีย แถมยังพยายามยุแยง ตะแคงรั่วให้บรรดาชาติยุโรปที่มีอาณาเขตใกล้ชิด ติดพันกับรัสเซีย ลุกขึ้นมารวมมือ-รวมตีน เพื่อกระทืบหมีขาวตัวนี้อย่างเป็นระบบ หรืออย่างไม่ไล่-ไม่เลิกโดยเด็ดขาด โอกาสที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะจบลงไปด้วยดี หรือจบกันในย่อมต้องมีความเป็นไปได้ไม่มาก-ก็น้อย แต่ก็ด้วยเหตุที่ไม่คิดจะแพ้ หรือของคุณพ่ออเมริกาและโลกตะวันตกนั่นเอง ที่กำลังกลายเป็นตัวความระวัง หรือความระแวงของบรรดาผู้นำรัสเซียต่อชาติตะวันตก หรือ “นาโต” ยิ่งเข้าไปทุกที จนอาจส่งผลให้ความระวัง ระแวง เหล่านี้ นำไปสู่หรือขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ย่อมได้!!!แต่ครั้นจะไปติง ไปเตือน ไปเกลี้ยกล่อม โน้มน้าว ให้ผู้นำโลก ผู้นำนาโต อย่างประธานาธิบดีอเมริกัน คุณปู่เกิดการลด-ละ-เลิก เกิดความยับยั้งชั่งใจ ในการสร้างความระวัง-ระแวง ให้กับประเทศมหาอำนาจคู่แข่งอย่างรัสเซีย เพื่อให้ต่างฝ่ายต่างพอมีโอกาสหายใจคล่องๆไปด้วยกันทุกฝ่าย อันนี้...ก็น่าจะลำบากอีกนั่นแหละ!!! เพราะโดยลักษณะอาการของคุณปู่ถ้าว่ากันตามมาตรฐานของชาวอเมริกันด้วยกันเอง อย่างเช่นอดีตประธานาธิบดีที่เพิ่งออกมาให้ข้อสรุปต่อลักษณะท่าที บุคลิกและพฤติกรรมของคุณปู่ผู้ซึ่งตัวเองเคยเรียกขานนามหรือเอาไว้ก่อนหน้านี้ แต่สุดท้าย...ต้องเปลี่ยนมาเรียกว่าหรือกันแทนที่ ในระหว่างการพูดจา หาเสียง เมื่อช่วงวันพฤหัสฯ ที่ผ่านมา (10 ส.ค.) ชนิดถึงกับระบุล่วงหน้าเอาไว้เลยว่า ผู้นำโลกและผู้นำอเมริกันรายนี้นี่แหละ ไม่เพียงแต่จะสร้างความผิดพลาดอย่างหนักหนา-สาหัสที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกา แต่ยังจะเป็นผู้ก่อให้เกิดไปทั่วทั้งโลกเอาง่ายๆ ด้วยเหตุผลตามแบบฉบับนั่นแหละว่า...อันเนื่องมาจาก “A dumb son of a bitch” หรือลูกคุณ...ดอก!!! รายนี้ ไม่เพียงแค่และไม่ต่างไปจากผู้ที่มีไอคิวและอีคิวระดับเด็กเกรด 1 เท่านั้น แต่ยังแถมกว่าตัวเองอีกด้วยต่างหาก...นี่จริง-ไม่จริง เชื่อ-ไม่เชื่อ ก็ไปชั่งน้ำหนักเอาเองก็แล้วกัน...