เกมการเมืองต่อรองแบบมะกัน

พักเรื่องการเมืองไทยไว้สักพัก รอให้มีสัญญาณของความแน่นอนก่อนว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศรับรองผลเป็นทางการเมื่อไหร่ หนทางยังอยู่อีกไกลสำหรับ “พรรคก้าวไกล” แม้จะไม่ยอมเสียเวลา จ้ำพรวดๆ เดินหน้าไปแล้วยิ่งเดินเร็ว บรรยากาศของความไม่แน่นอนยิ่งเข้มข้น ยิ่งใกล้วันจะมีผลเมื่อไหร่ ยิ่งเห็นบรรยากาศของการต่อรองเปิดเผยมากขึ้น โดยมีผลประโยชน์เป็นเดิมพันตำแหน่งโควตารัฐมนตรีของพรรคร่วมรัฐบาล ตำแหน่งประธานสภาฯ และสุดท้าย ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี แต่ก่อนหน้านั้น หัวหน้าพรรคก้าวไกลต้องผ่านด่าน กกต. ในการรับรอง และการตรวจสอบคำร้องของบรรดานักร้องทั้งหลายที่น่าหวาดผวาไม่น้อยคือ “เสี่ยเรืองไกร” ผลงานด้านคำร้องไม่ธรรมดา ทำ 2 นายกฯ ตกงานมา 2 รายแล้ว ด้วยความเป็นนักบัญชีชนิดคุณชายละเอียด ค้นหาร่องรอยความผิดปกติ ทุกซอกหินไม่มีอะไรซุกไว้ได้ แถมมีความรู้ด้านกฎหมายด่านหินต่างๆ เหล่านี้ เป็นอุปสรรคน่ากลัวสำหรับพรรคก้าวไกล ทุกอย่างย่อมขึ้นอยู่หลักฐาน กกต.มีหลักฐานพอก็ต้องฟัน ถ้าไม่มีหลักฐานต้องปล่อยถ้ามีหลักฐานแล้วไม่ฟัน กลัวพลังเด็กเจี๊ยว ก็จะมีนักร้องไปฟ้อง ป.ป.ช.มาตรา 157 ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ มี กกต.รุ่นพี่ได้มีโอกาสติดคุกเป็นตัวอย่างให้เห็นแล้วว่าที่นายกฯ พิธา ประกาศตั้ง Transition Team รับรองการเปลี่ยนผ่านอำนาจ เอาตามสไตล์อเมริกัน ซึ่งต่างกัน ระบบเลือกประธานาธิบดีรู้ผลวันเลือกตั้ง ไม่ต้องมี กกต.รับรอง ผู้แพ้ประกาศยอมรับผล ผู้ชนะตั้งทีม Transition ได้ของเราน่าจะตั้งหลังจาก กกต.รับรอง และไปโหวตกันในสภาฯ ยังมีขั้นตอนอีก ทั้งยังต้องระแวงว่าจะมีเพื่อนทองไม่แท้คิดตลบหลังหรือไม่ การเมืองไม่มีมิตรแท้ศัตรูถาวร มีแต่ผลประโยชน์ร่วมกันที่ถาวร การเมืองที่ไหน ก็เป็นอย่างนี้การเมืองสหรัฐฯ ช่วงนี้หน้าสิ่วหน้าขวาน พรรครีพับลิกันใช้โอกาสครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทน ยื้อแผนของประธานาธิบดี โจ ไบเดน ที่ขอผ่านกฎหมายยกระดับเพดานหนี้ของกู้เพิ่ม เพราะติดอยู่ที่ 3.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วถ้าไม่ผ่านก่อนวันที่ 1 เดือนมิถุนายนนี้ สหรัฐฯ จะผิดนัดการชำระหนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ แต่โจ ไบเดน บอกว่า default is no an option หรือการเบี้ยวหนี้ไม่ใช่ทางเลือก ดังนั้นจึงต้องต่อรองกันอย่างเข้มข้น กับประธาน เควิน แมคคาร์ธีประธานเพิ่งเป็นใหม่ได้ไม่กี่เดือน กำลังห้าว อยากโชว์อำนาจ กว่าจะได้เป็นต้องโหวตกันถึง 5 รอบ ก็พวกเดียวกันนั่นแหละพยายามต่อรองกับประธานเหมือนบ้านเราที่อยากให้ตำแหน่งประธานกรรมาธิการต่างๆ มีอำนาจ ส.ส.และ ส.ว.มีเงินเดือนมาก ปีละ 2 แสนกว่าดอลลาร์ แต่มักจะรวยมาก่อนทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ มีทั้งบริษัทยักษ์ใหญ่กลุ่มธุรกิจ และนายทุนพรรคพวก ซึ่งหวังผลประโยชน์ในการผลักดันร่างกฎหมายผ่านล็อบบี้ยิสต์พวกนี้เป็น “นักวิ่งเต้น” มีการจดทะเบียนอาชีพ ธุรกิจสหรัฐฯ หรือบริษัทต่างชาติก็สามารถจ้างล็อบบี้ยิสต์ได้ บริษัทยักษ์ใหญ่ในเมืองไทยก็จ้างไว้งานอย่างนี้มีทั้งจ้างผลักดันให้ออกกฎหมาย หรือยับยั้งการออกกฎหมาย ดังนั้น ส.ส., ส.ว.อเมริกันต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ให้ทุน ประชาชนมาทีหลังคราวนี้ โจ ไบเดน มีอำนาจต่อรองไม่มากนัก แต่ก็พยายามลดเงินงบประมาณลงบ้าง แต่ยังไม่เป็นที่พอใจของพรรครีพับลิกัน ใช้เงื่อนเวลามาขู่รัฐมนตรีคลัง นางJanet Yellen ก็ออกยกระดับการขู่ ย้ำว่าถ้าไม่ผ่านกฎหมาย ก็จะไม่มีเงินจ่ายในวันที่ 1 เดือนหน้า เงินเดือนทหาร เจ้าหน้าที่รัฐ สวัสดิการผู้ชรา และงบใช้จ่ายอื่นๆ การใช้หนี้ดอกเบี้ยเงินกู้ และจ่ายเงินต้นคืนอย่างนี้ผู้ถือพันธบัตรสหรัฐฯ เช่น รัฐบาลต่างประเทศต้องผวา ถ้าโดนเบี้ยวหนี้ผลที่ตามมาคือการเสียหายมหาศาลด้านความน่าเชื่อถือของรัฐบาล สถาบันการเงินสหรัฐฯ ปั่นป่วนทั้งตลาดการเงิน ตลาดหุ้น ไม่ใช่เฉพาะสหรัฐฯ แต่เป็นทั่วโลกเงินดอลลาร์จะหมดสภาพ จะกู้หนี้เพิ่ม ก็ต้องเพิ่มดอกเบี้ยให้จูงใจ ที่ผ่านมารัฐบาลจีน รัสเซีย ญี่ปุ่น อินเดีย และยุโรปพยายามขายคืนพันธบัตร ไม่ไว้ใจหันไปซื้อทองคำตุนไว้ แทนเงินดอลลาร์และพันธบัตรสหรัฐฯ เพราะรู้ดีว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ อยู่ในระหว่างถดถอย หนี้สินมหาศาลในภาคประชาชนและภาครัฐหนี้มหาศาลระดับ 3.1 ล้านล้านดอลลาร์ไม่มีทางที่สหรัฐฯ จะใช้คืนได้ ถ้าพิมพ์ดอลลาร์เพิ่ม ก็จะเป็นแบงก์กงเต๊ก หลายประเทศกำลังเลิกใช้เงินดอลลาร์ มีข้อตกลงว่าจะใช้เงินสกุลเงินหยวน หรือสกุลของตัวเองซื้อกันในระหว่างกลุ่ม อย่างอาเซียนเดือนหน้าจะมี 81 ประเทศร่วมประชุมในเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก รัสเซีย หารือกันเรื่องการใช้เงินดอลลาร์ เป็นการนำโดยกลุ่ม BRICS ที่มีจีน อินเดีย รัสเซีย บราซิลและแอฟริกาใต้ปัจจุบันเงินดอลลาร์มีการใช้เพียง 47 เปอร์เซ็นต์ในการค้าโลก ต่ำกว่า 72 เปอร์เซ็นต์ที่เคยเป็นในระดับสูงสุด ส่อแววจะตกอีกเร็วด้วยโจ ไบเดน มีเวลาเหลือไม่มากในการต่อรอง ทั้งจะพิสูจน์ว่าจะมีน้ำยาในการลงชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีสมัยที่ 2 ในปีหน้าหรือไม่ พรรครีพับลิกันต้องบี้ต่อรองเอาให้ได้มากที่สุด เพื่อให้เห็นว่าจะไม่ยอมให้ไบเดนได้อะไรไปอย่างง่ายดายเช่นประเด็นเงินช่วยเหลือยูเครนรบกับรัสเซีย ที่ไบเดนสั่งจ่ายไม่อั้นสุดท้ายคงต้องตกลงกันได้ เพราะเดิมพันคือความน่าเชื่อถือของประเทศ ใครไม่ยอมคนอเมริกันนั่นแหละจะเล่นงาน ดังนั้นพรรครีพับลิกันน่าจะยื้อได้ไม่นาน