โลกแบบใหม่-เศรษฐกิจแบบใหม่-และประชาธิปไตยแบบใหม่!!!

ไหนๆ...เมื่อช่วงต้นสัปดาห์ วันจันทร์ที่ผ่านมา ได้เปลี่ยนบรรยากาศหันไปพูดถึงเรื่องกันเป็นประเดิมเริ่มแรก ปลายสัปดาห์ หรือปิดท้ายสัปดาห์นี้ คงต้องขออนุญาตหยิบเอาเรื่องราวทำนองนี้ มาว่ากันต่ออีกสักเล็กๆ-น้อยๆ โดยจะถือเป็นการเน้นย้ำ เป็นการสร้างความชัดเจนให้กับเรื่องราวดังกล่าว ให้แจ่มแจ้ง แดงแจ๋ ยิ่งๆ ขึ้นไป ก็คงพอได้...เพราะช่วงระหว่างนี้...ก็น่าจะพอเป็นที่รับรู้ รับทราบของบรรดาผู้บริโภคข่าวสารโดยทั่วๆ ไป ว่าบรรดาพวกโลกตะวันตกหรือคุณพ่ออเมริกาและพันธมิตรยุโรปทั้งหลาย ต่างก็กำลังต้องเผชิญกับปัญหาในเรื่องเงินๆ-ทองๆ อันถือเป็นสิ่งที่สำมะคัญเอามากๆ โดยเฉพาะสำหรับระบบเศรษฐกิจแบบที่มีแต่ต้องอาศัยสิ่งที่ว่าเป็นเสาค้ำเป็นเครื่องพยุง เพื่อมิให้อะไรต่อมิอะไรมันแหลกสลาย ล่มสลาย แบบทั้งกะบิ ทั้งสิ้น ทั้งพวงเอาง่ายๆ โดยเฉพาะต่อกรณีการเงิน-การธนาคารด้วยแล้ว ถ้าใครต่อใครเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ ต่อให้ธนาคารที่ใหญ่ขนาดไหน แข็งแกร่งขนาดไหน มีสินทรัพย์มากมายมหาศาลขนาดไหน จะเพียงใดต่อเพียงใดก็แล้วแต่ ย่อมมีสิทธิหัวทิ่ม หัวคะมำ ถึงขั้นเอาง่ายๆ!!!การล้มคว่ำ คะมำหงาย ของ 3 แบงก์ในอเมริกา ตามด้วยแบงก์ยุโรปไม่ว่าที่ต้องถูกเทคโอเวอร์โดยแบงก์คู่แข่งอย่างชนิดแม้ว่าประธานธนาคารอย่างจะออกมาขอโทษ ขอโพย ต่อบรรดาผู้ถือหุ้นกันสักกี่ครั้ง-กี่หนก็ตาม แต่ก็ไม่ได้ช่วยให้ความแค้นตาแม้น ของบรรดาผู้ที่ถูกหรือผู้ที่ทรัพย์สินในมือเหลือค่าเท่ากับทุเลาเบาบางลงไปเลยแม้แต่น้อย ไปจนถึงของเยอรมนี ที่ถือเป็นแบงก์ระดับเอาเลยถึงขั้นนั้น มีความสำคัญต่อระบบทั่วทั้งระบบ มีความโยงใยต่อสถาบันการเงินการธนาคารชนิดนุงนัง นัวเนีย จนยากที่จะสาง ยากจะแก้กันได้ง่ายๆ แต่ในเมื่อราคาหุ้นระดับ 100 ยูโรเมื่อ 16 ปีที่แล้ว ดันตกจากหอคอย่นเหลือเพียงแค่ 10 ยูโรเท่านั้นเองในทุกวันนี้ โอกาสที่จะฟื้นความเชื่อ ความมั่นอก-มั่นใจ ให้หวนคืนมาอย่างเดิม ก็แทบเป็ง-ปาย-ม่าย-ล่าย ยิ่งขึ้นไปเท่านั้น นั่นยังไม่รวมไปถึงธนาคารของอังกฤษ ธนาคารของฝรั่งเศส ฯลฯ ที่ต่างหุ้นร่วงผล็อยๆ ต่างหะมอยรอมแรมไปด้วยกันทั้งสิ้น...ยิ่งเมื่อเจอกับนักเศรษฐศาสตร์ระดับที่เหนือซะยิ่งกว่าพวกไม่รู้กี่เท่าต่อกี่เท่า อย่างเช่นแห่งวิทยาลัยธุรกิจสเติร์น มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก ประธานบริษัทผู้ได้ชื่อ ฉายาว่าอันเนื่องมาจากการวิเคราะห์ ทำนายทายทักถึงความล่มสลายทางเศรษฐกิจแบบแม่นยำราวตาเห็นชนิดครั้งแล้ว ครั้งเล่า ออกมาฟันธงและฟันเฟิร์มแบบเต็มผืน เต็มด้าม เมื่อไม่กี่วันมานี้เอง ถึงขั้นว่า...บรรดาธนาคารในอเมริกาโดยส่วนใหญ่กำลังอยู่ในภาวะ(Technically near insolvency) เอาเลยถึงขั้นนั้น!!! ส่วนอีกนับร้อยๆ ธนาคารอยู่ในขั้นหรือล้มละลายไปแล้วโดยเบ็ดเสร็จสมบูรณ์...นี่...ใครจะเชื่อ-ไม่เชื่อก็แล้วแต่จะว่ากันไป แต่ที่แน่ๆ ก็คือในแง่ของต่อระบบการเงิน-การธนาคารในโลกตะวันตกช่วงนี้ น่าจะออกไปทางก๋วยเตี๋ยวเวียดนาม หรือออกไปทางอะไรประมาณนั้น เพราะโดยเหตุผล ข้อวิเคราะห์ของศาสตราจารย์วันสิ้นโลกรายนี้ ก็ใช่ว่าจะต่อล้อ ต่อเถียงกันได้ง่ายๆ โดยเฉพาะการหยิบยกเอาของปัญหา อันเนื่องมาจากความผิดพลาดในการแก้ปัญหาด้วยการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางต่างๆ แบบอุตลุดชุลมุนวุ่นวาย จนทำให้สินทรัพย์ต่างๆ ที่บรรดาธนาคารแต่ละธนาคารถือครอง เกิดอาการหนักหนา-สาหัสยิ่งกว่าการกำขี้ดีกว่ากำตดไม่รู้กี่เท่าต่อกี่เท่า หรือก่อให้เกิดการในระบบการเงิน-การธนาคาร แบบชนิดยากส์ส์ส์ที่จะแก้ไข เยียวยาด้วยการใส่เงิน-ใส่ทอง เข้าไปในแบงก์แต่ละแบงก์ และด้วยเหตุผลเช่นนี้นี่เองที่แม้แต่นักการเงิน-การธนาคารระดับของธนาคาร(Australia and New Zealand Banking Group) อย่างยังหนีไม่พ้นต้องออกมายอมรับ ว่าไม่ว่าจะแก้กันยังไง แก้ด้วยวิธีไหน แต่การแก้ปัญหาการเงิน-การธนาคารในโลกตะวันตกยังคงไม่แล้วเสร็จ แถมยังอาจกลายเป็นตัวให้เกิดขึ้นมาในอีกไม่ใกล้-ไม่ไกล...อันนี้...ก็คงไม่ต่างอะไรไปจากปัญหาของคุณพ่ออเมริกาเขานั่นแหละ ที่เคยอาศัยเพียงแค่เป็นตัวค้ำยันมูลค่าโดยไม่ได้มีสินทรัพย์ใดๆ หนุนหลังเอาเลยแม้แต่น้อย แต่นับวันเมื่อสิ่งที่เรียกว่ามันได้หดหาย คลายจาง จนแทบไม่เหลือติดปลายนวมไปแล้วในทุกวันนี้ แม้ว่ายังไม่ถึงกับต้องกลายเป็นกลายสภาพเป็นกระดาษเช็ดก้นก็ตาม แต่จากที่เคยครอบงำตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา เคยถูกใช้เป็นทุนสำรองของแต่ละประเทศมากถึง 72 เปอร์เซ็นต์ช่วงปี ค.ศ. 1999 แต่มาบัดนี้...เหลือเพียงแค่ 59.8 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเอง หายวับไปกับตาเกือบ 20 เปอร์เซ็นต์เอาเลยถึงขั้นนั้น ถ้าว่ากันตามความคิด-ความเห็นของนักเศรษฐศาสตร์ อย่างเช่นศาสตราจารย์ด้านเศรษฐกิจมหภาคและการเงินแห่งมหาวิทยาลัยประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่สรุปเอาไว้ว่า โดยภาวะเช่นนี้ต้องถือเป็นการสูญเสีย(Soft Power) ระดับทั่วทั้งโลกของคุณพ่ออเมริกา อันจะส่งผลกระทบอย่างหนักหน่วงและรุนแรง ต่อการดำรงสถานะเป็นของอเมริกา ไม่ว่าในแง่การค้าระหว่างประเทศหรือการประกอบธุรกรรมทางการเงินก็ตาม อีกทั้งยังอาจถือเป็นตัวตอกย้ำให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าสิ่งที่เรียกขานกันในนามนั้น เป็นสิ่งที่มิอาจหลีกเลี่ยงและปฏิเสธใดๆ ได้อีกต่อไปแล้ว!!!นี่...อันนี้นี่แหละที่อาจถือเป็นการสิ้นสุด ยุติ เป็นที่พยายามดำรง รักษา ความเป็นจ้าวโลก ประมุขโลก อย่างชนิดมาโดยตลอด และก็คงแน่นอนนั่นแหละว่า...การอุบัติขึ้นมาของโลกแบบใหม่ หรือแบบย่อมหนีไม่พ้นที่จะต้องนำไปสู่การก่อรูป ก่อร่าง การกำหนดกฎเกณฑ์ให้เกิดขึ้นมารองรับความเปลี่ยนแปลงกันจนได้โดยเฉพาะภายใต้อาณาบริเวณที่เรียกๆ กันว่าที่จำนวนประชากรปาเข้าไประดับครึ่งโลก ค่อนโลก หรือกว่า 5,400 ล้านคนเข้าไปแล้ว นั่นยังไม่นับไปถึงชาวแอฟริกา ละตินอเมริกา ที่หันมาจูบปากกับของคุณพ่ออเมริกา อย่างจีนและรัสเซีย ชนิดดูดดื่มยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ถึงขั้นพร้อมที่จะพร้อมละทิ้งเงินดอลลาร์ หันมาใช้เงินสกุลท้องถิ่นซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยนระหว่างกันและกันได้ทุกเมื่อ แถมยังพร้อมที่จะลดการผลิตน้ำมันลงไปอีกวันละ 1 ล้านบาร์เรล หลังจากลดลงไปแล้ววันละ 2 ล้านบาร์เรล เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา โดยไม่คิดจะสนใจคำงอนง้อ ขอร้อง โดยคุณพ่ออเมริกาเอาเลยแม้แต่น้อย...ด้วยเหตุนี้นี่เอง...ที่ทำให้ยิ่งชัดเจน ยิ่งแจ่มแจ้ง แดงแจ๋ ยิ่งขึ้นไปใหญ่ ว่าโอกาสที่บรรดาพวกพวกหรือทั้งหลาย อันประกอบไปด้วยคุณพ่ออเมริกาและพันธมิตรยุโรปประเภทอียูและอีย้วยในแต่ละรายย่อมหนีไม่พ้นต้องอยู่ตามลำพัง ต้องโดดเดี่ยว โฮมอโลน ต้องหมดยุค หมดสมัย ที่จะดำรงตนเป็นไม่ว่าแผนเก่า หรือแผนใหม่ อันอาจส่งผลไปถึงระบบเศรษฐกิจแบบที่อาจต้องหันมาปรับตัว-ปรับใจ โดยจะแปรสภาพไปเป็นหรือก็แล้วแต่ความปรารถนาและต้องการของใคร-ก็ของมัน และนั่นเอง...ที่อาจเกี่ยวข้อง โยงใยไปถึงระบอบการปกครองประชาธิปไตยตามมาตรฐานตะวันตก ที่ต่างต้องอาศัยทุนนิยม-เสรีนิยมเป็นตัวขับเคลื่อนมาโดยตลอด อาจต้องปรับสภาพ แปรสภาพ ไปเป็นประชาธิปไตยตามแบบฉบับของใคร-ของมัน หรือตามความเป็นจริง ข้อเท็จจริง ของแต่ละประเทศ แต่ละสังคม ที่ต่างก็มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม-ประเพณี-ค่านิยม ที่ผิดแผกแตกต่างกันไปตามสภาพ ไม่จำเป็นต้องหรือไปตามโลกตะวันตก มาตรฐานตะวันตก เพียงลูกเดียวเท่านั้น!!!