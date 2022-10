อเมริกา-ยุโรป...เธออยู่ไหน??? เมื่อไฟดับ!!!

ขณะเริ่มต้นเปิดฉากสัปดาห์นี้...จู่ ๆ ก็อดย้อนไปนึกถึงรุ่นพระเจ้าเหายังใส่กางเกงหูรูด ว่าด้วยเรื่อง(Where Were You When the Lights Went Out?) ขึ้นมามิได้!!! หนังที่ว่ากันว่าหยิบเค้าโครงมาจากเรื่องจริง แบบเรื่องจริงแต่อิงหนัง-อิงนิยาย อะไรประมาณนั้น อิงอยู่กับฉากเหตุการณ์เมื่อช่วงปี ค.ศ. 1965 ณ แถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอเมริกา กินอาณาบริเวณกว้างขวางถึง 80,000 ตารางไมล์ (207,000 ตารางกิโลเมตร) ส่งผลให้บรรดาอเมริกันชนจำนวนถึง 30 ล้านคน ต้องตกอยู่ในความมืดตึ๊ดตื๋อนานร่วมๆ 13 ชั่วโมง จนเป็นที่รู้จักกันในนามอันโด่งดัง และทำให้พวกฮอลลีวูดอดไม่ได้ที่ต้องหยิบเอามาเป็นพล็อต เอามาสร้างเป็นหนังนั่นเอง!!!แม้ว่าความชุลมุน-วุ่นวายที่ถูกนำเอามาเป็นในการตลกแห้ง-ตลกฝืด ให้พอได้ยิ้มๆ พอได้หัวเราะกันไปเป็นฉากๆ แต่สุดท้าย...ทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังพอจบได้แบบแต่สำหรับฉากเหตุการณ์จริงๆ ที่ทำท่าว่ากำลังอุบัติขึ้นมาแบบมิอาจหลีกเลี่ยงในอีกไม่ใกล้-ไม่ไกล ไม่นาน-ไม่ช้า ตามข่าวล่า-มาเรือของหนังสือพิมพ์เมื่อช่วงวันจันทร์สัปดาห์ที่แล้ว (17 ต.ค.) นี่เอง โอกาสที่อาจต้องจบกันในแบบโศกเศร้า เคล้าน้ำตา หรือจบแบบน่าจะมีความเป็นไปได้สูงเอามากๆ นั่นคือข่าวคราวอันว่าด้วยที่จะเกิดเหตุการณ์ในแถบพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอเมริกา แถบรัฐเมน เวอร์มอนท์ นิว แฮมเชียร์ แมสซาชูเซสต์ คอนเนกติกัต โรด ไอส์แลนด์ ฯลฯ หรือแถบเดียวกับเหตุการณ์ไฟฟ้าดับเมื่อปี ค.ศ. 1965 นั่นแหละ แม้เป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยโรงงานผลิตแก๊สอันสามารถนำเอามาปั่นเป็นกระแสไฟฟ้า ได้แบบถึงไหน-ถึงกันก็เถอะ!!!แต่ด้วยเหตุเพราะในยุโรป ที่กำลังขาดแคลนพลังงานเพราะดันไปอย่างเป็นระบบและเป็นกิจการ ชนิดที่ทำให้ราคาแก๊สธรรมชาติ (LNG) ในยุโรป ต่างจากราคาแก๊สในอเมริกาไม่รู้จะกี่เท่าต่อกี่เท่า หรือขณะที่ราคาขายในอเมริกาตกประมาณ 30 ดอลลาร์ต่อ 1 ล้าน BTU (British Thermal Units) แต่ถ้าหากส่งไปขายให้พวกฝรั่งยุโรปกลับได้ราคาสูงถึง 100 ดอลลาร์ต่อ 1 ล้าน BTU มันเลยทำให้บรรดาพ่อค้าแก๊สอเมริกัน หันไปค้าแก๊ส ส่งแก๊ส หันไปขายให้กับบรรดาชาวยุโรปทั้งหลายซะเป็นหลัก ปริมาณแก๊สที่ยังพอเหลือๆ เอามาใช้ปั่นไฟฟ้าในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอเมริกา เลยมีแต่แห้งลงๆ เหมือนน้ำแห้งคลองอะไรทำนองนั้น ส่งผลให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์เป็นแถบๆ ไม่ต่างไปจากเมื่อ 50-60 ปีที่แล้ว หรือฉากเหตุการณ์จึงมีความเป็นไปได้สูงเอามากๆ อีกทั้งถ้าคิดจะแก๊สธรรมชาติจากที่อื่นๆ ก็ดันติดข้อห้าม ข้อกฎหมายรุ่นพระเจ้าเหาของรัฐบาลกลาง ที่วางกฎเกณฑ์ไว้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1920 เพื่อปกป้องผลประโยชน์ในการค้าขายทางทะเลของบรรดาพวกพ่อค้า ที่รู้จักกันในนามอีกต่างหาก ความชุลมุน-ชุลเกในหมู่อเมริกันชนช่วงนี้ เลยหนักไปทางหรือซะมากกว่า...ด้วยเหตุเพราะผลกระทบจากภาวะไฟฟ้าดับยุคนี้ ย่อมหนักหน่วง รุนแรงกว่ายุคเมื่อ 50-60 ปีที่แล้ว อยู่แล้วแน่ๆ!!! ไม่ว่าจะเป็นสัญญาณโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต สัญญาณไฟจราจร ระบบบริการสาธารณูปโภค ไปจนถึงระบบการเงินการทอง ฯลฯ ที่ต่างต้องพึ่งพาไฟฟ้าไปด้วยกันทั้งสิ้น โอกาสที่จะยิ้ม จะหัวเราะเฮๆ ฮาๆ แบบนางเอกในหนังฮอลลีวูดยุคเก่าๆ แทบเป็นไปไม่ได้เอาเลย มีแต่ต้องโกรธ กริ้ว ฉิวฉุน ไม่ก็ต้องหันไปเฉ่งปี๋แห่งพรรคเดโมแครต ที่กำลังอยู่ในช่วงแข่งขันชิงไหว ชิงพริบ ชิงเก้าอี้ ส.ส.-ส.ว.ในการอีกแค่ไม่กี่สัปดาห์นับจากนี้ ชนิดอาจส่งผลให้ต้องกลายเป็นทั้งในสภาสูง-สภาล่าง โอกาสผ่านนโยบาย ผ่านงบประมาณ แบบสบายๆ เหมือนแต่ก่อน ยิ่งแทบเป็นไปไม่ได้ยิ่งขึ้นไปใหญ่ ยิ่งเมื่อนักการเมืองฝ่ายตรงกันข้ามแห่งพรรครีพับลิกัน ได้ออกมาประสานเสียงว่าบรรดาอเมริกันชนทั้งหลาย ไม่คิดจะให้กับรัฐบาลยูเครนต่อไปอีกแล้ว โอกาสที่จะทุ่มทุน ทุ่มเท เม็ดเงินนับเป็นพันๆ หมื่นๆ ล้านดอลลาร์ ให้กับหรือเพื่อหวังกัดกร่อน ทำลายศักยภาพของมหาอำนาจคู่แข่งอย่างหมีขาวรัสเซีย ยิ่งย่อมเป็นไปไม่ได้ยิ่งขึ้นไปเท่านั้น...นี่...อะไรต่อมิอะไรมันเลยออกไปทางตลกโหด ตลกร้าย อย่างมิอาจปฏิเสธได้เลย ส่วนจะหันไปพึ่งพาพันธมิตรที่ยืนหยัดเคียงบ่า-เคียงไหล่มาโดยตลอด อย่างบรรดาพวกฝรั่งยุโรปทั้งหลาย ก็ยิ่งยากเย็นแสนเข็ญยิ่งขึ้นไปใหญ่ เพราะแต่ละรายล้วนกำลังเจอกับฉากเหตุการณ์ไปด้วยกันทั้งสิ้น ทั้งพวง โดยเฉพาะฝรั่งอังกฤษผู้ได้ชื่อฉายาว่า “สุนัขพูเดิลอเมริกา” ที่ไม่เพียงแต่อยู่ในช่วงหาหัว หาหาง แทบไม่เจอ ผู้นำประเทศหรือนายกรัฐมนตรีที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งได้เพียงแค่ 45 วัน อย่างก็ดันหงายท้องตึง หลับกลางอากาศไปซะดื้อๆ!!! โอกาสที่จะในอีกไม่นาน-ไม่ช้านับจากนี้ จึงมีความเป็นไปได้แบบเน้นๆ-เนื้อๆ ชนิดถึงขั้นต้องป่าวประกาศเอาไว้แล้วล่วงหน้า ว่าโรงงานไฟฟ้าในประเทศหลายแห่ง หลายที่ อาจต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าวันละ 3 ชั่วโมง (16.00-19.00 น.) เป็นอย่างน้อยนับแต่เดือนมกราฯ-กุมภาฯ เป็นต้นไป เนื่องจากไม่ต่างไปจากบรรดาประเทศอียู-อีย้วยทั้งหลาย แถมภาวะดังกล่าวยังส่งผลให้พวกผู้ดีอังกฤษจำนวนไม่น้อย ถึงขั้นต้องอดอยาก-ปากแห้งไปเป็นรายๆ ต้องเลิกกินเนื้อ เลิกกินอาหารราคาแพง หรือต้องเอาเลยถึงขั้นนั้น ถ้าว่ากันตามผลสำรวจวิจัยขององค์กรผู้บริโภคอย่างหรือองค์กรควบคุมดูแลค่าไฟฟ้าก็แล้วแต่...ไม่ต่างไปจากอดีตจักรวรรดินิยมจ้าวอาณานิคมฝรั่งเศส...ที่ภาวะขาดแคลนพลังงานส่งผลให้ค่าครองชีพ อัตราเงินเฟ้อ พุ่งทะลุเพดาน ทะลุหลังคา และนำมาซึ่งการประท้วง การสไตรก์ผลุบๆ โผล่ๆ เป็นดอกเห็ด โดยเฉพาะการสไตรก์ของพนักงานแห่งสหภาพแรงงาน CGT เพื่อเรียกร้องค่าแรงจากโรงกลั่นน้ำมัน Total และ Exxon เพิ่มขึ้นไปกว่าเดิม จนปริมาณน้ำมันกว่า 740,000 บาร์เรล หรือ 60 เปอร์เซ็นต์ต่อวันขาดหายไปจากปั๊มต่างๆ ในฝรั่งเศส และถึงแม้กระแสไฟฟ้าโดยส่วนใหญ่จะได้มาจากโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ก็เถอะ แต่เมื่อเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 56 เครื่อง ต้องหยุดซ่อมแซมเสีย 17 เครื่องส่วนอีก 20 เครื่องต้องหยุดเดินเครื่องอันเนื่องมาจากการประท้วง โอกาสที่จะเกิดฉากเหตุการณ์ในฝรั่งเศส จึงมีความเป็นไปได้สูงยิ่งเข้าไปทุกที...แม้แต่แห่งยูเครนที่ถูกใช้เป็นในการบั่นทอนศักยภาพศัตรู-คู่ปรปักษ์อย่างหมีขาวรัสเซีย ก็คงไม่ต่างไปจากกันสักเท่าไหร่ จะด้วยเหตุเพราะจรวดซูเปอร์โซนิครัสเซีย หรือเพราะเครื่องบินโดรนกามิกาเซ่ของอิหร่านก็แล้วแต่ ที่ทำให้ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ในยูเครนเดี้ยงไปเป็นแถบๆ รัฐบาลยูเครนเลยต้องออกมาป่าวประกาศกันซะแต่เนิ่นๆ ว่านับจากวันที่ 20 ตุลาคมเป็นต้นไป ต้องจำกัดการใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ ตั้งแต่เวลา 07.00 น.ไปถึง 23.00 น. หรือตั้งแต่หัวเช้าไปจนถึงห้าทุ่ม-หกทุ่มเอาเลยถึงขั้นนั้น แถมถ้าหากบรรดา ส.ส.-ส.ว.แห่งพรรครีพับลิกันเกิดในการเลือกตั้งกลางเทอมอเมริกา โอกาสที่จะมืดมนอนธกาลไปโดยตลอด หรือไม่เหลือเม็ดเงินช่วยเหลือใดๆ จากอเมริกาอีกต่อไป ยิ่งย่อมมีความเป็นไปได้ยิ่งขึ้นไปเท่านั้น...นี่...เรื่องแก๊สรัสเซีย พลังงานรัสเซีย หรือแม้แต่ความเป็นหมีขาวรัสเซีย ฯลฯ มันค่อนข้างร้ายกาจ รุนแรง น่าสยดสยอง ไม่ได้ออกไปทางตลกเฮฮา ออกไปทางแฮปปี้เอนดิ้งเหมือนหนังเก่าฮอลลีวูดเรื่องเอาเลยแม้แต่น้อยหรืออย่างที่ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารบริษัทแก๊สแห่งประเทศกาตาร์ตลอดไปจนผู้บริหารแห่งบริษัทเชลล์สรุปเอาไว้ในแนวเดียวกันนั่นแหละว่า ความพยายามฝืนความจริง ปฏิเสธข้อเท็จจริงของอเมริกาและพันธมิตรยุโรป ที่จะลดการพึ่งพาพลังงานรัสเซียจาก 40 เปอร์เซ็นต์ ให้เหลือแค่ไม่กี่สิบเปอร์เซ็นต์ภายในช่วงเวลา 8 เดือนนับจากนี้ ออกจะเป็นอะไรที่เพ้อเจ้อ ไร้สาระ ยิ่งกว่าหนังฮอลลีวูด หรือยิ่งกว่าเรื่องจริง-อิงนิยายอย่างเห็นได้โดยชัดเจน เพราะโอกาสที่จะหาพลังงานมาแทนที่พลังงานรัสเซีย ภายในปีนี้ ปีหน้า หรืออาจยาวไกลไปถึงปี ค.ศ. 2025 ย่อมเป็นไปได้อยู่แล้วแน่ๆ แนวโน้มที่พล็อตหนังเรื่องนี้อาจต้องจบลงในแบบโศกเศร้า เคล้าน้ำตา หรือแบบนับวันยิ่งสามารถเห็นได้แบบถนัดชัดเจนยิ่งเข้าไปทุกที...