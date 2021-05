Work from Home ไม่ใช่เรื่องยาก หากองค์กรมีนโยบายรองรับที่ชัดเจน

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในทุกอุตสาหกรรม ทำให้รัฐบาลต้องประกาศภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งออกข้อบังคับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด อีกทั้งยังขอความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน ให้พิจารณาทำแผนการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เพื่อลดความแออัดของคน ลดการเดินทาง และลดการแพร่ระบาดของโควิด-19วราลี ฤทธิ์เดชะ นักศึกษาสาขาการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ทำการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำงานของสถาปนิกในรูปแบบ Work From Home ซึ่งการทำงานของสถาปนิกในหลายขั้นตอนต้องทำงานร่วมกับคนอื่น และต้องใช้การสื่อสารระหว่างการทำงานเพื่อลดข้อผิดพลาด เช่น การประชุมระหว่างทีม การประชุมกับลูกค้า เป็นต้น รวมไปถึงการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ของบริษัทในการทำงาน โปรแกรมสำเร็จรูปในการออกแบบการศึกษาเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างสถาปนิกในกรุงเทพมหานครที่เคยทำงานที่บ้าน บ้าน (Work from Home) จำนวน 387 คน ผลการศึกษาพบว่าสถาปนิกส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับปัจจัยต่างๆ ได้แก่ 1) ด้านทัศนคติที่มีต่อการทำงาน 2) ด้านทรัพยากร 3) ด้านเทคโนโลยี 4) ด้านนโยบายองค์กร 5) ด้านสภาพแวดล้อม เพราะสถาปนิกเป็นอาชีพที่ต้องมีการติดต่อสื่อสารระหว่างทีม บางครั้งการทำงานที่บ้านอาจจะเกิดปัญหาจากความเสถียรของอินเทอร์เน็ต ปัญหาจากคอมพิวเตอร์ที่ทำให้โปรแกรมการทำงานไม่เสถียร แล้วส่งผลให้เกิดการทำงานที่ซ้ำซ้อน ปัญหาการจัดการเวลางานและเวลาส่วนตัว ด้วยการทำงานที่บ้านของสถาปนิกนั้น ทำให้เวลาเลิกงานไม่เป็นเวลา บ่อยครั้งที่ หัวหน้า เพื่อนร่วมงาน และลูกค้า จะคิดว่าสถาปนิกสามารถเข้าถึงข้อมูลของงานได้ตลอดเวลา จึงทำงานหนักมากขึ้นและไม่มีเวลาเลิกงานที่แน่นอน สูญเสียสมดุลในการดำเนินชีวิต และทำให้หัวหน้างานคาดหวังว่าจะได้รับงานที่มีปริมาณมากขึ้น เนื่องจากคิดว่าทำงานที่บ้านสะดวกสบาย รวมไปถึงการสนับสนุนจากบริษัทในการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ สำหรับพนักงานบางคนไม่พร้อมที่จะทำงานที่บ้าน และการออกกฎระเบียบนโยบายเพื่อรองรับแผนการทำงานที่บ้าน สาเหตุดังกล่าวจึงทำให้สถาปนิกส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าอาชีพสถาปนิกไม่เหมาะที่จะทำงานที่บ้านดังนั้น หากองค์กรจะส่งเสริมการทำงานที่บ้านของสถาปนิกให้ประมีประสิทธิภาพ ควรมีนโนบายรองรับในเรื่องระบบการทำงานและกฎเกณฑ์การทำงานที่บ้าน การวางแผนขั้นตอนในการทำงาน การจัดเตรียมแผนการทำงาน การวางแผนทรัพยากรและเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์การทำงาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการทำงานที่บ้านและช่วยให้การทำงานของสถาปนิกมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นวัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กล่าวเสริมว่าปัจจุบันหลายองค์กรเริ่มปรับจากการทำงานที่บ้านเป็นการทำงานแบบไฮบริด เช่น Google พนักงานจะได้รับอิสระในการทำงานมากขึ้น ตั้งแต่การทำงานที่เข้าออฟฟิศเพียง 3 วันต่อสัปดาห์ อีก 2 วันพนักงานสามารถทำงานจากที่บ้านหรือจะทำงานจากที่ไหนก็ได้ที่พนักงานคิดว่าจะทำงานได้ดีที่สุด นอกจากนั้น Google ยังอนุญาตให้พนักงานย้ายสถานที่ทำงานได้ตามสะดวก จะย้ายไปทำงานในออฟฟิศอื่นๆ ของ Google ก็ได้ หากมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับการทำงานรองรับไว้แล้ว ทั้งนี้ พนักงานจะต้องขออนุญาตก่อนล่วงหน้า หากองค์กรมีนโยบายรองรับที่ชัดเจน ไม่ว่าจะทำงานที่ไหนก็ไม่ใช่เรื่องยาก