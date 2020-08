จะถอด “กระท่อม” ออกจากยาเสพติดทั้งที แต่ร่างกฎกระทรวงล้าหลังยิ่งกว่า “กัญชา”? / ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์

ตามวิถีชาวบ้านด้วยวิธีการเคี้ยว การบด การต้ม ใบสดของพืชกระท่อม โดยไม่นําสารหรือสิ่งอื่นใดมาเจือปน

สามสิบใบ”

ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น ผู้เสพและครอบครองใบพืชกระท่อมเพื่อเสพ

เงื่อนไขที่สํานักงาน ป.ป.ส. ประกาศกําหนด” [8]

ซึ่งมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า “Mitragyna speciosa” ซึ่งเป็นพรรณไม้ยืนต้นชนิดหนึ่งในวงศ์ Rubiaceae นั้น คณะรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มีมติให้ถอดออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ 5 อย่างมีเงื่อนไข เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563 [1]และการที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบได้นั้น ก็เพราะมาจาการเสนอของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก่อนหน้านั้นประมาณเกือบ 3 เดือน ซึ่งได้ชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎรเอาไว้เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เกี่ยวกับเรื่องกระท่อมสรุปความว่า:หลังจากนั้นผ่านไปเกือบ 3 เดือน วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563 คณะรัฐมนตรีก็ได้ให้ความเห็นชอบการปลดพืชกระท่อมออกจากพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่...) พ.ศ. .... โดยให้ความเห็นชอบแบบมีเงื่อนไขความว่า:แม้คณะรัฐมนตรีจะให้ความเห็นชอบในขณะเดียวกันในสภาผู้แทนราษฎรก็ได้มีการดำเนินการคู่ขนาน โดยการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้กัญชา กัญชง และกระท่อมอย่างเป็นระบบ มาตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งได้ขยายระยะเวลาไปถึงครั้งที่ 3 ซึ่งคาดว่าน่าจะเสร็จสิ้นผลการศึกษาในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 [3]“กระท่อม” เป็นพืชสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งโดยในใบกระท่อมมีสารจำพวกอัลคาลอยด์ชนิดหนึ่งชื่อ ไมทราไจนีน (Mitragynine) ซึ่งออกฤทธิ์กดประสาทส่วนกลาง (CNS depresent) จึงทำให้รู้สึกชา กดความรู้สึกปวดเมื่อยล้าในขณะทำงาน อีกทั้งยังทำให้ทนต่อความร้อนจากแสงแดดได้มากขึ้น ผลก็คือทำให้ผู้ที่ใช้แรงงานสามารถทำงานท่ามกลางแสงแดดได้นานมากขึ้น และอดทนมากขึ้นชาวสวนยางและชาวประมงของพี่น้องชาวไทยภาคใต้ ทำให้มีกำลังในการทำงาน และอดทนต่อแสงแดดได้ดีขึ้น นิยมนำใบที่รูดก้านทิ้งออกไปแล้ว นำมาเคี้ยว ต้ม คั่ว และนำมาผสมกับพืชชนิดอื่นๆเพื่อปรุงเป็นตำรับยาไทย“กระท่อม” เป็นพืชสมุนไพรประจำถิ่นของคนใต้และชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาเป็นเวลาช้านาน ได้แก่ ประเทศไทย, เมียนมา, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, ปาปัว นิว กินี [4] ด้วยความเป็นพืชประจำถิ่นทางใต้ของไทยจึงเป็นผลทำให้การบันทึกตำรับยาหลวงของสยามในอดีตที่มีส่วนผสมกระท่อมมีจำนวนน้อยกว่ากัญชามากข้อสำคัญ “กระท่อม”นั้นประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในโลกที่กำหนดให้กระท่อมเป็นยาเสพติด อีกทั้งยังทำลายตำรับยาไทยทุกชนิดที่มีกระท่อมเป็นส่วนผสม ทั้งๆที่กระท่อมไม่ได้เป็นยาเสพติดในอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติให้โทษระหว่างประเทศ ค.ศ. 1961 เลย การที่พืชกระท่อมกลายเป็นยาเสพติดจึงทำให้ไม่มีโอกาสที่จะนำมาพัฒนาเป็นยารักษาโรคได้เลยจากรายงานของ คณะกรรมาธิการวิสามัญผลดีและผลเสียของการบริโภคพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ 5 ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษหรือไม่ ของวุฒิสภา วันที่ 15 ตุลาคม 2546 โดยนายภิญญา ช่วยปลอด เป็นประธานคณะกรรมการธิการวิสามัญชุดดังกล่าวได้สรุปเอาไว้ความตอนหนึ่งว่า :กระท่อมนอกจากจะช่วยระงับปวดคล้ายฝิ่น ส่งผลเสียน้อยกว่าฝิ่น แถมมาช่วยบำบัดการติดฝิ่นและมอร์ฟีนด้วย ดังนั้นจึงเป็นโอกาสอันดีของประเทศที่จะได้มีการพัฒนายาจากกระท่อมที่จะช่วยลดการนำเข้ายาแก้ปวด หรือมอร์ฟีนจากต่างประเทศได้อย่างมหาศาล อีกทั้งยังมีโอกาสที่จะพัฒนาเพื่อผลิตยาหรืออาหารส่งออกไปยังต่างประเทศได้อีกด้วย แต่เนื่องจากกระท่อมเป็นยาเสพติดตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา จึงทำให้ประเทศไทยเสียโอกาสที่จะไปวิจัยและพัฒนาเพื่อเป็นยารักษาโรคหรือใช้บำบัดอาการติดฝิ่นได้แต่ในต่างประเทศนั้นมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพืชกระท่อม โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นและออสเตรเลีย โดยประเทศออสเตรเลียนั้น ได้มีการนำพันธุ์พืชกระท่อมของประเทศไทยไปเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และมีการจำหน่ายเป็นต้นในประเทศออสเตรเลียโดยไม่ได้เป็นยาเสพติด ในขณะที่ประเทศญี่ปุ่นก็ได้มีการพัฒนาใบกระท่อมจนสามารถนำไปใช้เป็นยาระงับปวดในการผ่าตัดได้ด้วย [5]สำหรับ” ของใบกระท่อมนั้น มีรสฝาดเฝื่อน เมาเบื่อขม มีสารสำคัญประกอบด้วยแอลคะลอยด์ ซึ่งมีบางอการคล้ายเสพฝิ่น มีสารแทนนินอยู่มาก จึงนิยมนำมาใช้เป็นกลุ่มยาสมานแผล แก้บิด แก้ปวดมวน แก้ปวดเบ่ง แก้ปวดท้อง แก้ท้องร่วง แก้ปวดเมื่อยร่างกาย ซึ่งหากมีการบริโภคเกินก็เกิดโทษได้ ทั้งอาการมึนเมาและท้องผูก และอุจจาระเป็นเม็ดกลมๆ คล้ายมูลแพะสีเขียวด้วยรสยาดังที่กล่าวมาข้างต้นทำให้การประมวลสรรพคุณของกระท่อมในตำราสรรพคุณต่างๆมีความคล้ายคลึงกันคือ“เป็นยาสมาน คุมธาตุ แก้ท้องร่วง ลงแดง แก้ปวดเบ่ง แก้บิดมูกเลือด และใบกระท่อมรสขม เฝื่อนเมา แก้บิดปวดมวน ทำให้มึนชา รับประทานมากทำให้เมา อาเจียน คอแห้ง”ยาและสมุนไพรในโลกใบนี้ล้วนแล้วแต่มีคุณและมีโทษแตกต่างกันไป แต่สำหรับการแพทย์แผนไทยนั้นจะใช้วิธีปรุงเป็นตำรับยา คือผสมสมุนไพรหลายชนิดเพื่อถ่วงรสยา และลดผลเสียจากรสยา รวมถึงกระบวนการผลิตตัวยาที่จะช่วยลดผลเสียได้ทั้งนี้ในบันทึกการประชุมครั้งที่ 5 ของคณะกรรมาธิการวิสามัญผลดีและผลเสียของการบริโภคพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ 5 ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษหรือไม่ ของวุฒิสภา เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2545 ได้ระบุสรรพคุณทางยาในตำราแพทย์แผนโบราณเอาไว้ว่า:รายงานของ คณะกรรมาธิการวิสามัญผลดีและผลเสียของการบริโภคพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ 5 ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษหรือไม่ ของวุฒิสภา วันที่ 15 ตุลาคม 2546 จึงได้อธิบายขยายความหมายของภูมิปัญญาการใช้กระท่อมตำรับยาแผนไทยความว่า :สำหรับตัวอย่างของตำรับยาไทยที่ใช้กระท่อมเป็นส่วนหนึ่งของการถอนยาฝิ่นนั้น เช่น ตำรับยาชื่อ “ตำรับยาอดฝิ่น” ซึ่งบันทึกอยู่ในคัมภีร์แพทย์แผนไทยแผนโบราณเล่ม 3 เขียนโดย ขุนโสภิตบรรณรักษ์ (อำพัน กิตติขจร) ซึ่งมีการใช้ตำรับยา “ร่วมกันโดยใช้ใบกระท่อมเป็นยาหลักมากกว่ายาทั้งหลายความว่า:ในขณะที่ต่างชาติยังไม่รู้ว่าจะใช้กระท่อมอย่างไรให้มีความปลอดภัย เพื่อลดผลข้างเคียงจาการถอนยาที่เกี่ยวกับฝิ่น มอร์ฟีน หรือกลุ่มยาแก้ปวดโอปิออยด์ (Opioid) โดยเฉพาะการรายงานกรณีศึกษาทั้งที่ได้ผล [6] และทั้งที่มีผลข้างเคียงที่น่าวิตกกังวล [7] แต่ประเทศไทยกลับมีภูมิปัญญาที่มีบันทึกการใช้สมุนไพรเหล่านี้อย่างละเอียดรอบคอบและก้าวหน้ากว่าต่างประเทศมากน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งที่ตำรับยาดังกล่าวข้างต้นกลายเป็น “ยาต้องห้าม” ที่ไม่สามารถนำมาใช้ได้ โดยอ้างเหตุว่ามี ฝิ่น กัญชา และกระท่อมซึ่งเป็นยาเสพติด ทั้งๆที่ความเป็นจริงแล้วตำรับยาดังกล่าวเป็นตำรับยาสำหรับ “เลิกยาเสพติด”เสียด้วยซ้ำคำถามมีอยู่ว่าเมื่อกระท่อมเป็นพืชประจำถิ่น ซึ่งประเทศไทยมีความชาญฉลาดและรู้จักวิธีใช้สมุนไพรชนิดนี้เป็นอย่างดี เหตุใดจึงขึ้นบัญชีกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ได้?คำตอบอยู่ที่ “เบื้องหลัง” ในการตรา พระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. 2486 ซึ่งเป็นที่ชัดเจนว่าการให้กระท่อมกลายเป็นยาเสพติดนั้นได้ปรากฏในคำอภิปรายที่แสดงให้เห็นว่าเบื้องหลังการทำให้กระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษ เป็นเพราะในขณะนั้นรัฐต้องการมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีจากฝิ่นมากขึ้น ดังนั้นการมีกระท่อมที่ประชาชนเสพได้อย่างแพร่หลายย่อมทำให้คนติดฝิ่นน้อยลง รัฐย่อมจะจัดเก็บภาษีจากฝิ่นได้น้อยลง โดยในรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 1/2486 (สมัยวิสามัญ) สมัยที่ 2 ชุดที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2486 ได้ปรากฏบันทึกคำอภิปรายของ พลตรีพิณ อมรวิสัยสรเดช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลำปาง ในวาระการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. 2486 ความว่า:หลังจากนั้นกระท่อมก็กลายเป็นยาเสพติดต่อๆกันมาในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษจนถึงปัจจุบันอย่างไรก็ตามเมื่อมาถึงในวันนี้ ประเทศไทยก็ต้องรอแก้ไขพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่...) พ.ศ. .... ต่อไป ซึ่งยังไม่รู้ว่าจะต้องใช้เวลาอีกนานเท่าไรกว่าจะมีการแก้ไขได้เสร็จโดยในระหว่างการรอนี้ กองวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้จัดทำการรับฟังความคิดเห็นในร่างกฎกระทรวงของกระทรวงสาธารณสุข กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเสพและการครอบครองพืชกระท่อม ในท้องที่ที่ประกาศให้เสพพืชกระท่อมได้ โดยไม่เป็นความผิด พ.ศ. .... โดยขึ้นเว็บไซต์ของกองวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และได้เสร็จสิ้นกระบวนการด้วยเพราะหมดเขตรับฟังความคิดเห็นไปแล้วตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563เป็นที่น่าสนใจว่า กฎกระทรวงที่เกี่ยวกับพืชกระท่อมที่กำลังจะพิจารณาต่อจากนี้กลับล้าหลังและอาจจะสร้างปัญหาหนักยิ่งกว่ากัญชาเสียอีกเพราะนอกจากกฎกระทรวงดังกล่าวจะอยู่ภายใต้การอนุมัติและการตัดสินใจจาก “ฝ่ายปราบปราม” คือสำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)แล้ว ยังไม่คำนึงถึงการพัฒนาในการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มหรือ อาหาร หรือ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยด้วย อันทำให้สูญเสียโอกาสทางด้านการพัฒนายาและอาหารจากพืชประจำถิ่นที่มีคุณลักษณะจำเพาะของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างน่าเสียดายยิ่งโดยข้อความที่ปรากฏอยู่ในร่างกฎกระทรวงกระท่อมดังกล่าวที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้ภายใต้กฎกระทรวงดังกล่าว ตำรับยาในการแพทย์แผนไทยที่มีกระท่อมเป็นส่วนผสมนั้น จะไม่สามารถนำมาใช้ได้เลย เพราะตำรับยาไทยที่มีส่วนผสมนั้นจะต้องมีสมุนไพรชนิดอื่นนำมาผสมร่วมด้วย จึงเท่ากับแพทย์แผนไทยไม่สามารถนำกระท่อมมาใช้ได้ทั้งหมดด้วยเพราะกฎกระทรวงข้อ 3 ใช้คำว่าไม่ต้องพูดถึงการพัฒนาเพื่อสกัดสารสำคัญจากใบกระท่อมเพื่อให้มาเป็นยารักษาโรค เพื่อลดการนำเข้ากลุ่มยาแก้ปวดที่มาจากฝิ่น กฎกระทรวงดังกล่าวก็ยังไม่เปิดช่องให้สำหรับมีการวิจัยหรือเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนปัจจุบันด้วยซ้ำไปจึงถือว่าเป็นกฎหมายที่ยังล้าหลังกว่ากัญชา ที่ยังสามารถใช้ในตำรับยาไทย หรือวิจัยเพื่อพัฒนาเป็นยาได้เหตุที่ร่างกฎหมายออกมาเช่นนี้ ก็เพราะกระทรวงยุติธรรมเป็นเจ้าภาพ เมื่อถูกกำหนดยกร่างขึ้นมาโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) จึงย่อมขาดทัศนะการส่งเสริมเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์อย่างสิ้นเชิง จึงเหลือเอาไว้แต่เพียงวิถีชีวิตของท้องถิ่นเท่านั้น (เพื่อให้ง่ายแก่การควบคุมในอำนาจของตัวเอง)เมื่อ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) กลายเป็นผู้ออกหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรับขึ้นทะเบียนในการเสพและการครอบครองกระท่อม ลองคิดดูว่าจะเกิดปัญหามากเพียงใดเมื่อใช้ทัศนะองค์กรที่มีหน้าที่ “ป้องกัน” และ “ปราบปราม” ยาเสพติดไปดำเนินการพืชประจำถิ่นที่มีประโยชน์ทางการแพทย์อย่างมหาศาล ผลที่ตามมาจึงได้ร่างกฎกระทรวงที่ล้าหลังเช่นนี้น่าเสียดายจริงๆอ้างอิง:[1] เว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่...) พ.ศ...., 10 มีนาคม พ.ศ. 