ลุ้นบอร์ด กสทช. ประชุม 5-6 ส.ค.69 เคลียร์วาระค้าง หรือวงแตกอีกรอบ

บอร์ด กสทช. ลุ้นประชุม 5-6 ส.ค.69 ฝ่าวิกฤตสถานะ 'หมอสรณ' หลังรอบก่อนล่มใน 30 นาที วาระค้าง 98 เรื่อง เร่งด่วนตามกฎหมาย 33 เรื่อง เสี่ยงกระทบโทรคมนาคม ทีวี และผู้บริโภคทั่วประเทศไทย
การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือบอร์ด กสทช. ครั้งที่ 23/2569 ระหว่างวันที่ 5-6 ส.ค.69 กำลังถูกจับตาว่าจะสามารถดำเนินการและพิจารณาวาระสำคัญได้ตามปกติหรือไม่ หลังความขัดแย้งเกี่ยวกับสถานะของ ศ.คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. ส่งผลให้การประชุมครั้งก่อนต้องยุติลงภายในเวลาประมาณ 30 นาที
การประชุมเมื่อวันที่ 27 ก.ค.69 ไม่สามารถดำเนินต่อได้ หลังกรรมการ กสทช. 3 คน ได้แก่ พลอากาศโท ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ, ศ.กิตติคุณ ดร.พิรงรอง รามสูต และรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย ปฏิเสธเข้าร่วมประชุม เนื่องจากไม่ยอมรับการทำหน้าที่ประธานของ ศ.คลินิก นพ.สรณ ภายหลังคณะกรรมการสรรหา กสทช. มีมติว่า ศ.คลินิก นพ.สรณ ขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่ง และได้แจ้งผลการพิจารณาให้กรรมการ กสทช. รับทราบแล้ว
กรณีดังกล่าวนำไปสู่ข้อถกเถียงว่า ศ.คลินิก นพ.สรณ ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่และเป็นผู้เปิดการประชุมบอร์ดได้หรือไม่ โดยเจ้าตัวยืนยันว่า ยังมีอำนาจปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เนื่องจากยังไม่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้พ้นจากตำแหน่ง หรือมีคำสั่งอื่นที่ทำให้การดำรงตำแหน่งสิ้นสุดลง ขณะที่สำนักงาน กสทช. ยังคงถือว่าประธาน กสทช. มีอำนาจหน้าที่ครบถ้วนตามกฎหมาย
ในอีกด้านหนึ่ง กรรมการทั้ง 3 คนเห็นว่า การเข้าร่วมประชุมภายใต้การทำหน้าที่ของประธานที่ยังมีข้อสงสัยด้านคุณสมบัติ อาจทำให้มติซึ่งผ่านการพิจารณาถูกโต้แย้งหรือเพิกถอนในภายหลัง จึงเดินออกจากห้องประชุม ส่งผลให้องค์ประชุมไม่ครบและต้องเลื่อนการพิจารณาวาระต่างๆ ออกไป
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สถานการณ์ดังกล่าวเพิ่มแรงกดดันต่อการประชุมวันที่ 5-6 ส.ค.69 เนื่องจากมีวาระรอเข้าสู่การพิจารณารวม 98 เรื่อง ในจำนวนนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนที่มีกำหนดเวลาดำเนินการตามกฎหมาย 33 เรื่อง หากไม่สามารถประชุมได้อีกครั้ง อาจกระทบต่อการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม วิทยุกระจายเสียง และโทรทัศน์ในหลายส่วน
นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช. ยืนยันว่า การนัดประชุมครั้งนี้ดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายมีการแจ้งกำหนดการล่วงหน้าตามขั้นตอน และสำนักงานยังมีหน้าที่จัดประชุมเพื่อให้บอร์ดปฏิบัติภารกิจตามกฎหมายต่อไป
สำหรับวาระเร่งด่วนทั้ง 33 เรื่อง ประกอบด้วย ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ รายการโทรทัศน์ และการเอาเปรียบผู้บริโภค 8 เรื่อง การจัดสรรและโอนเลขหมาย รวมถึงการยกเว้นค่าบริการเลขหมายสั้น 4 หลัก 7 เรื่อง ตลอดจนการขยายระยะเวลาการใช้สิทธิวงโคจรดาวเทียมและเรื่องที่เกี่ยวข้องอีก 3 เรื่อง
นอกจากนี้ ยังมีการอนุญาตและยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงผังรายการ 5 เรื่อง การขอความเห็นชอบเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้าสำหรับบริการข้อความสั้น หรือ SMS 3 เรื่อง และการขอสร้างท่อร้อยสายสื่อสาร รวมถึงการพิจารณาสัญญาการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมอีก 7 เรื่อง
เมื่อวาระจำนวนมากยังคงค้างสะสม ขณะที่หลายเรื่องถูกกำหนดกรอบเวลาดำเนินการไว้ตามกฎหมาย การประชุมบอร์ด กสทช. วันที่ 5-6 ส.ค.69 จึงเป็นบททดสอบสำคัญว่า คณะกรรมการจะสามารถหาทางออกจากข้อขัดแย้งเกี่ยวกับสถานะประธานและกลับมาพิจารณาภารกิจขององค์กรได้หรือไม่ หากองค์ประชุมไม่ครบเป็นครั้งที่สอง การตัดสินใจในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการและผู้บริโภคอาจต้องถูกเลื่อนออกไปอีกครั้ง