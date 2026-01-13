มัดรวมแอปฯ ครีเอเตอร์ เปิดตัว "Apple Creator Studio" เดือนละ 229 บาท

Apple ประกาศเปิดตัวบริการสมัครสมาชิกใหม่ "Apple Creator Studio" รวมสุแอปพลิเคชันสำหรับมืออาชีพไว้อย่างครบครัน ทั้งงานวิดีโอ ดนตรี และกราฟิก พร้อมเปิดตัว Pixelmator Pro บน iPad เป็นครั้งแรก เปิดให้ใช้งาน 29 มกราคมนี้ ในราคาเดือนละ 229 บาท หรือปีละ 2,290 บาท
Apple Creator Studio คอลเลกชันแอปพลิเคชัน ที่มาภายใต้โมเดลการสมัครสมาชิก (Subscription) เปิดทางให้ผู้ใช้งานระดับมืออาชีพ เข้าถึงเครื่องมือต่างๆ ได้ง่ายขึ้น รองรับการทำงานข้ามแพลตฟอร์มทั้ง Mac, iPad และ iPhone โดยมุ่งเน้นการใช้ขุมพลังของ Apple Silicon และ AI เพื่อยกระดับ Workflow ของผู้ใช้ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงมืออาชีพ
***Final Cut Pro ที่ฉลาดขึ้น และ Pixelmator Pro บน iPad
จุดเด่นที่สุดของการเปิดตัวครั้งนี้คือการอัปเกรดความสามารถของแอปหลักด้วย AI และการขยายแพลตฟอร์ม อย่าง Final Cut Pro (Mac & iPad) มาพร้อมฟีเจอร์ Transcript Search ให้ผู้ใช้ค้นหาเสียงพูดในฟุตเทจได้เพียงแค่พิมพ์คำค้นหา และ Beat Detection ที่ใช้ AI วิเคราะห์จังหวะดนตรีเพื่อสร้าง Beat Grid ช่วยให้การตัดต่อวิดีโอเข้ากับจังหวะเพลงทำได้ง่ายและแม่นยำขึ้น นอกจากนี้ยังมี Montage Maker บน iPad ที่ช่วยตัดต่อวิดีโอแบบไดนามิกได้อัตโนมัติ
นอกจากนี้ ยังเป็นครั้งแรกที่แอปแต่งรูปยอดนิยมอย่าง Pixelmator Pro จะสามารถใช้งานบน iPad ได้เต็มรูปแบบ พร้อมอินเทอร์เฟซที่รองรับระบบสัมผัสและ Apple Pencil รวมถึงฟีเจอร์ใหม่อย่าง Warp สำหรับบิดรูปทรง และเครื่องมือ AI อย่าง Super Resolution และ Auto Crop
สำหรับสายดนตรี Logic Pro ได้เพิ่มฟีเจอร์ Synth Player ที่จำลองเสียงซินธิไซเซอร์ได้อย่างสมจริง และ Chord ID ฟีเจอร์ AI ที่ช่วยแกะคอร์ดจากเสียงหรือ MIDI ให้กลายเป็นทางเดินคอร์ดพร้อมใช้งานทันที ช่วยลดเวลาในการแกะเพลงและเขียนโน้ต
ในส่วนของแอปสาย Productivity อย่าง Keynote, Pages และ Numbers ผู้สมัครสมาชิกจะได้รับสิทธิ์เข้าถึง Content Hub คลังภาพและกราฟิกระดับพรีเมียม พร้อมฟีเจอร์ Generative AI ที่ช่วยสร้างภาพประกอบจากข้อความ หรือช่วยสรุปสไลด์และสร้างสูตรตารางคำนวณได้อย่างชาญฉลาด
ทั้งนี้ Apple Creator Studio จะเปิดให้บริการในวันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคมนี้ ทาง App Store โดยบุคคลทั่วไปราคาอยู่ที่ 229 บาท/เดือน หรือ 2,290 บาท/ปี และราคานักศึกษา 99 บาท/เดือน หรือ 990 บาท/ปี