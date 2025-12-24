ACU PAY มอบทองคำให้ผู้โชคดี แคมเปญ “มหาเฮงเปย์ใหญ่! อั่งเปาล้านแตก ทองคำแจกจริง กับ ACU PAY ครั้งที่ 2”

บริษัท เอซียู เพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีจากแคมเปญ “มหาเฮงเปย์ใหญ่! อั่งเปาล้านแตก ทองคำแจกจริง กับACU PAYครั้งที่2”ซึ่งได้จับรางวัลกันไปเมื่อวันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม2568 ที่ผ่านมาสำหรับผู้โชคดีในครั้งนี้ มีทั้งหมด3 ท่าน ที่เดินทางมารับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัท เอซียู เพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด เมื่อวันที่19 ธันวาคม2568 ในพิธีดังกล่าวได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงของบริษัท มอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีโดยคุณหยาง หยวนหยวนประธานบริษัท เอซียู เพย์ (ไทยแลนด์) จำกัดมอบรางวัล สร้อยคอทองคำ หนัก 2 สลึงมูลค่ารางวัลละ25,500 บาทจำนวน2รางวัลรวมมูลค่า51,000 บาท ให้กับผู้โชคดี ได้แก่คุณสุวนันท์ มาบังและคุณจุฑามาศ อุดมธรรมและมอบรางวัล แหวนทองคำ หนัก2สลึง จำนวน1รางวัล รวมมูลค่า25,000บาท ให้กับผู้โชคดี ได้แก่คุณสมพร คูณงูเหลือม
ด้าน นายรองนะรงค์ ศศิพงศ์พรรณ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “สำหรับแคมเปญ มหาเฮงเปย์ใหญ่! อั่งเปาล้านแตก ทองคำแจกจริง กับ ACU PAY ครั้งที่ 2 ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมมอบของขวัญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้นกว่าครั้งที่ผ่านมา ผมในฐานะผู้บริหาร ACU PAY ขอขอบคุณผู้ใช้งานทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ เลือกใช้แอปพลิเคชัน ACU PAY E-Wallet ของเรา และด้วยเสียงตอบรับที่ดีเกินคาดนี้ เราจึงเดินหน้าจัดแคมเปญ มหาเฮงเปย์ใหญ่! อั่งเปาล้านแตก ทองคำแจกจริง กับ ACU PAY ครั้งที่ 3 พร้อมของรางวัลใหญ่ อาทิ สร้อยคอทองคำ หนัก 2 สลึง, แหวนทองคำ หนัก 2 สลึง, iPhone 17 รุ่น Pro Max ขนาด 1TB และ iPad Pro รุ่น 11 นิ้ว (M5) Wi-Fi + Cellular ขนาด 512 GB พร้อมด้วย Apple Pencil (USB-C) เป็นต้น ซึ่งผู้ที่สนใจยังมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 11 เมษายน 2569 ครับ”
สำหรับขั้นตอนการร่วมกิจกรรม :
1. เปิดแอปพลิเคชัน ACU PAY E-Wallet
2. ไปที่หน้า ‘สิทธิพิเศษ’ และเลือกเมนู ‘กิจกรรม’
3. กดร่วมสนุกกับแคมเปญ “มหาเฮงเปย์ใหญ่! อั่งเปาล้านแตก ทองคำแจกจริง” โดยรับสิทธิ์ได้ตามนี้ ดาวน์โหลดแอปและยืนยันตัวตน (e-KYC) เป็นครั้งแรก รับ 3 สิทธิ์, เติมเงิน รับ 1 สิทธิ์, แลกคะแนน ACUP 100 พอยต์ รับ 1 สิทธิ์ หรือชวนเพื่อนโหลดแอปฯ และลงทะเบียน รับ 10 สิทธิ์ / การเชิญเพื่อน (ไม่จำกัดจำนวนการเชิญเพื่อน โดยจะได้รับสิทธิ์ร่วมสนุกทั้งผู้เชิญและผู้ถูกเชิญ)
ผู้โชคดีคนต่อไปอาจเป็นคุณ ร่วมสนุกกับแคมเปญ “มหาเฮงเปย์ใหญ่! อั่งเปาล้านแตก ทองคำแจกจริง ครั้งที่ 3” คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/acupaythailandewallet เว็บไซต์ www.acuthai.com