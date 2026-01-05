Xiaomi ดึง ‘ใบเฟิร์น–พิมพ์ชนก’ พรีเซ็นเตอร์ REDMI Note 15 Series

เสียวหมี่ เตรียมเปิดตัว REDMI Note 15 Series สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดที่ยกระดับความแกร่งและประสิทธิภาพในทุกมิติ พร้อมสร้างเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ด้วยการเปิดตัว “ใบเฟิร์น – พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์” นางเอกแถวหน้าของวงการ ขึ้นแท่น พรีเซนเตอร์คนใหม่อย่างเป็นทางการ
การร่วมงานครั้งนี้สะท้อนภาพลักษณ์ของ REDMI Note 15 Series ได้อย่างชัดเจน ไม่ต่างจากตัวตนของใบเฟิร์นที่พิสูจน์ฝีมือมาแล้วในทุกบทบาท ตั้งแต่นางเอกสายหวาน ไปจนถึงบทบาทที่ต้องใช้พลังและความแข็งแกร่งอย่างรอบด้าน - เฟิร์น เฟิร์ม ถึงความแกร่งของ REDMI Note 15 Series ว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่พร้อมลุยทุกสถานการณ์ เหมือนกับเส้นทางการทำงานของเธอที่ไม่เคยหยุดพัฒนา
REDMI Note 15 Series มาพร้อมเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่อย่างครบถ้วน ทั้งหน้าจอที่ลื่นไหล แบตเตอรี่ทรงพลังใช้งานได้ยาวนาน ระบบกล้องที่ถ่ายสวยในทุกโมเมนต์ และฟีเจอร์ AI อัจฉริยะที่ช่วยให้ทุกวันง่ายและสนุกยิ่งขึ้น - ความแข็งแกร่งที่ไม่ได้พูดเพียงอย่างเดียว แต่ พิสูจน์ได้จริง