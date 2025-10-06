ครบรอบ 10 ปี น้ำหอมแบรนด์ไทย MITH(มิตท์) เปิดตัว ใบเฟิร์น-พิมพ์ชนก พรีเซนเตอร์คนใหม่กับกลิ่นพิเศษ GOLDEN HOUR รังสรรค์โดยนักปรุงน้ำหอมระดับโลก

เสน่ห์ของกลิ่นหอม ไม่ใช่เพียงเปิดประสบการณ์ผ่านประสาทสัมผัสแห่งการสูดดม แต่เป็นความละมุน ที่เต็มไปด้วยเรื่องราว บอกเล่าความรู้สึก ความทรงจำ สะท้อนความเป็นตัวตนของแต่ละคนได้อย่างชัดเจน ด้วยความหลากหลายของศาสตร์การปรุงกลิ่นหอม ทำให้ผู้คนหลงใหลไปทั่วโลก ส่งผลให้ตลาดน้ำหอมยังคงเติบโตต่อเนื่อง แม้ในภาวะเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงไป และท่ามกลางการแข่งขันกับแบรนด์ต่างชาติ การก้าวขึ้นมาเป็นแถวหน้าของแบรนด์ดังอย่าง MITH (มิตท์) น้ำหอมสัญชาติไทย ไม่เพียงสะท้อนถึงศักยภาพของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ แต่ยังตอกย้ำว่าความหลงใหลในเสน่ห์กลิ่นหอม ที่ผลักดันธุรกิจไทยให้เติบโตในระดับพรีเมียมได้อย่างไม่ต้องสงสัย ล่าสุดน้ำหอม MITH ที่ทำหน้าที่ผู้ส่งต่อศาสตร์แห่งความหอมถึงมือลูกค้ามาจนถึงปีที่ 10 แล้ว ซึ่งการจัดงาน THE GOLDEN HOUR 10th Anniversary ครั้งนี้ นอกจากจะตอกย้ำทิศทางใหม่ของแวดวงความงามไทยแล้ว แต่ยังเป็นก้าวใหม่สู่การเป็นผู้สร้างสรรค์กลิ่นหอมแบบไทย ไปสู่เวทีสากลได้อย่างภาคภูมิด้วย
คุณจุติณัฏฐ์ ปิยวีรวงศ์ นักออกแบบและผู้ก่อตั้งแบรนด์น้ำหอม MITH กล่าวว่า “ตลาดน้ำหอมไทยช่วงนี้ ยังไปได้ เรื่อย ๆ เนื่องจากปัจจัยแวดล้อมหลายอย่าง แต่ในอีกด้านหนึ่งของลูกค้าเรา โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ กลับเปิดรับน้ำหอมมากขึ้น ที่สำคัญ น้ำหอมแบรนด์ไทย ก็ได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน ปัจจัยหลักในการตัดสินใจซื้อ ยังคงเป็นเรื่องกลิ่นคุณภาพ ความแปลกใหม่ และราคาที่จับต้องได้ ซึ่งเราเองต้องก็ปรับตัวตามพฤติกรรมผู้บริโภค ควบคู่ไปกับความใส่ใจและพัฒนากลิ่นที่มีเอกลักษณ์ และน้ำหอมคุณภาพดี มีคอนเซ็ปต์ที่แตกต่าง และสร้างประสบการณ์ใหม่ให้ลูกค้ารู้สึกเชื่อมโยงกับแบรนด์ ผ่านกลิ่นพิเศษ ที่ได้นักปรุงน้ำหอมระดับโลกมาร่วมรังสรรค์ นี่คือจุดแข็งของ MITH ที่ทำมาโดยตลอด เพราะแบรนด์เราไม่ได้มีกลยุทธ์การตลาดอะไรที่ซับซ้อนเลย เราเน้นทำสินค้าให้ดีและมีคุณภาพมากที่สุด เราเชื่อว่าตัวสินค้าที่ดีจะทำการตลาดด้วยตัวของมันเอง เมื่อลูกค้าเกิดความประทับใจก็จะเกิดการบอกต่อ กลายเป็นกระแสไวรัล ทอล์ก ซึ่งเรามองว่ามันเป็นการตลาดที่ค่อนข้างยั่งยืน เกิดความเชื่อมั่นและกลับมาซื้อซ้ำอย่างต่อเนื่อง
ในโอกาสครบรอบ 10 ปีของแบรนด์ MITH การเดินทางที่ยาวนานและน่าภูมิใจ เราจึงอยากนำเสนอน้ำหอมกลิ่นใหม่ ที่รังสรรค์โดยนักปรุงน้ำหอมผู้มากประสบการณ์และเป็นที่ยอมรับระดับโลกอย่าง Ms.Calice Becker, Vice President Perfumer กับน้ำหอมกลิ่นพิเศษ GOLDEN HOUR ยิ่งไปกว่านั้น เรายังได้ คุณใบเฟิร์น-พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์ มาเป็น พรีเซนเตอร์คนใหม่ล่าสุด ที่ช่วยสะท้อนความทันสมัย และเอกลักษณ์ของน้ำหอมที่มีความแตกต่างไม่เหมือนใคร เพราะฉะนั้น ในช่วงเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี กลิ่นนี้ จึงกลายเป็นสัญลักษณ์ให้ทุกท่านได้ร่วมแสดงความยินดี กับความสำเร็จที่ผ่านมา และการก้าวต่อไปสู่อนาคตของ MITH ไปด้วยกันกับเรา”
โอกาสพิเศษ คนพิเศษ และยังได้รังสรรค์กลิ่นพิเศษอีก ถือเป็นช่วงเวลาดี ๆ แบบดับเบิ้ล ให้ใจฟูขึ้นไปอีก คุณจุติณัฏฐ์ ปิยวีรวงศ์ กล่าวต่อด้วยว่า “เป็นโอกาสพิเศษจริง ๆ ครับ กับงานครบรอบ 10 ปี ที่เราได้ทั้งนักปรุงน้ำหอมระดับโลกบินตรงมาร่วมยินดี และยังมีพรีเซนเตอร์คนใหม่มาร่วมงานด้วย ที่ต้องเป็นคุณใบเฟิร์น-พิมพ์ชนก ก็เพราะเธอมีความโดดเด่นในฐานะนักแสดงมากฝีมือที่สวมบทบาทได้หลากหลาย มีชื่อเสียงทั้งในไทยและต่างประเทศ บวกกับตัวตนของเธอ และภาพลักษณ์ที่ดี เรียบง่าย เป็นตัวของตัวเอง ทำให้ใบเฟิร์นเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะเป็นพรีเซนเตอร์ ที่สะท้อนภาพผู้หญิงที่มีความมั่นใจและมีเสน่ห์อย่างเป็นธรรมชาติ สำหรับงานในครั้งนี้ นอกจากจะให้ทุกท่านได้ร่วมยินดีในโอกาสครบรอบ 10 ปี แล้ว ยังเป็นการเปิดตัวพรีเซนเตอร์อย่างเป็นทางการด้วย และทางแบรนด์ยังมีแผนโปรโมตแคมเปญ THE SCENT that gives you THE SCENE : SCENT ที่ทำให้ทุกคนมี SCENE ร่วมกับคุณใบเฟิร์น เพื่อสื่อสารเรื่องราว และสร้างประสบการณ์ให้ลูกค้าที่สามารถเชื่อมโยง กลิ่นน้ำหอมของแบรนด์ ต้องติดตามอัปเดตกับต่อไปครับ
สุดท้ายนี้ ทางแบรนด์ MITH ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและไว้วางใจเราเสมอตลอดระยะเวลา 10 ปี ขอบคุณสำหรับความรักและความเชื่อมั่นของทุกท่านที่ช่วยเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้แบรนด์เติบโตจนถึงวันนี้ และหวังว่าทุกท่านจะคอยติดตามและเป็นกำลังใจให้กับความสำเร็จของแบรนด์ MITH ตลอดไป”
ด้านพรีเซนเตอร์สาวสวย ใบเฟิร์น-พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์ ก็รู้สึกยินดีเช่นกัน ที่ได้มาร่วมเฉลิมฉลองครบรอบและนำเสนอกลิ่นใหม่ “รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากค่ะ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ MITH เพราะเป็นแบรนด์คนไทย ที่ใส่ใจในทุกรายละเอียด ราคาเข้าถึงง่าย และน้ำหอมแต่ละกลิ่น ก็ใช้เป็นมาตรฐานระดับสากล เนื่องจากแบรนด์ใช้นักปรุงน้ำหอมระดับโลก ส่วนตัวแล้ว เวลาหนูจะเลือกน้ำหอม เลือกตามความรู้สึกแรกที่ได้ลองกลิ่น ซึ่งกลิ่นนั้นจะต้องช่วยเสริมความมั่นใจเวลาฉีด หนูจะชอบกลิ่นที่สดชื่น นุ่มนวล ไม่หวานเกินไป และกลิ่นที่มีเสน่ห์ไม่เหมือนใคร โดยเฉพาะกลิ่น GOLDEN HOUR น่าสนใจมาก ๆ ค่ะ เป็นการผสมผสานกลิ่นที่ทันสมัยและยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของคุณ Calice Becker ไว้ด้วยกัน กลิ่นที่ได้เลยมีความหอมหวาน มีเสน่ห์ และทำให้นึกถึงแต่ช่วงเวลาที่สวยงาม และอบอุ่น
ในโอกาสสำคัญนี้ ก็ขอแสดงความยินดีกับแบรนด์ MITH ในโอกาสครบรอบ 10 ปี นะคะ ดีใจมากที่ได้เห็นแบรนด์ไทยประสบความสำเร็จและเป็นที่รักของคนจำนวนมาก หนูเชื่อว่าแบรนด์จะยังคงสร้างสรรค์น้ำหอมที่น่าประทับใจให้กับทุกคนต่อไปนะคะ
สอบถามเพิ่มเติมและติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ : https://www.facebook.com/mithbangkok