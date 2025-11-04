xs
“ใหม่ ดาวิกา” ก้าวไปอีกขั้น โผล่เซอร์ไพรส์ในซีรีส์เกาหลี ประกบพระเอกดัง “อีจุนโฮ”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“ใหม่ ดาวิกา” ทำแฟนคลับกรี๊ดสนั่น โผล่เซอร์ไพรส์ในซีรีส์เกาหลี Typhoon Family ประกบพระเอกดัง “อีจุนโฮ” ฉายแล้วทาง Netflix แฟนชาวไทยเตรียมรอชมความปังในตอนต่อไป

ทำเอาเอฟซีกรีดร้อง หลังจากที่นางเอกแถวหน้าของเมืองไทยอย่าง “ใหม่ ดาวิกา โฮร์เน่” ปรากฏตัวเป็นนักแสดงรับเชิญในซีรีส์เกาหลี Typhoon Family เลือดธุรกิจฝ่าพายุวิกฤต นำแสดงโดย “อีจุนโฮ” และ “คิมมินฮา” ฉายทาง Netflix

โดยในอีพี 8 เป็นเหตุการณ์ที่ คังแทพุง(อีจุนโฮ) เดินทางมาหาเงินทุนที่ประเทศไทย ซึ่งใหม่รับบทเป็นลูกสาวคนเล็กของเจ้าของธุรกิจในไทย นิหกรรมกรุ๊ป นอกจากนี้ยังมี “บี๋ ธีรพงศ์ เหลียวรักวงศ์” ร่วมแสดงรับเชิญด้วย

ซึ่งเรื่องดังกล่าว สร้างความเซอร์ไพรส์แก่แฟนๆ ชาวไทย งานนี้สาวใหม่โพสต์ไอจีขอบคุณทีมซีรีส์ว่า “Thank you so much for having me ❤️ #TyphoonFamily”

ใหม่ไม่ได้ปรากฏตัวแค่นี้ เพราะใน EP.9 ที่จะออนแอร์วันเสาร์ที่ 8 พ.ย. ก็จะได้เห็นใหม่อีกครั้ง รอชมกันได้เลย












