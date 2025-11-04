“ใหม่ ดาวิกา” ก้าวไปอีกขั้น โผล่เซอร์ไพรส์ในซีรีส์เกาหลี ประกบพระเอกดัง “อีจุนโฮ”

“ใหม่ ดาวิกา” ทำแฟนคลับกรี๊ดสนั่น โผล่เซอร์ไพรส์ในซีรีส์เกาหลี Typhoon Family ประกบพระเอกดัง “อีจุนโฮ” ฉายแล้วทาง Netflix แฟนชาวไทยเตรียมรอชมความปังในตอนต่อไป
ทำเอาเอฟซีกรีดร้อง หลังจากที่นางเอกแถวหน้าของเมืองไทยอย่าง “ใหม่ ดาวิกา โฮร์เน่” ปรากฏตัวเป็นนักแสดงรับเชิญในซีรีส์เกาหลี Typhoon Family เลือดธุรกิจฝ่าพายุวิกฤต นำแสดงโดย “อีจุนโฮ” และ “คิมมินฮา” ฉายทาง Netflix
โดยในอีพี 8 เป็นเหตุการณ์ที่ คังแทพุง(อีจุนโฮ) เดินทางมาหาเงินทุนที่ประเทศไทย ซึ่งใหม่รับบทเป็นลูกสาวคนเล็กของเจ้าของธุรกิจในไทย นิหกรรมกรุ๊ป นอกจากนี้ยังมี “บี๋ ธีรพงศ์ เหลียวรักวงศ์” ร่วมแสดงรับเชิญด้วย
ซึ่งเรื่องดังกล่าว สร้างความเซอร์ไพรส์แก่แฟนๆ ชาวไทย งานนี้สาวใหม่โพสต์ไอจีขอบคุณทีมซีรีส์ว่า “Thank you so much for having me ❤️ #TyphoonFamily”
ใหม่ไม่ได้ปรากฏตัวแค่นี้ เพราะใน EP.9 ที่จะออนแอร์วันเสาร์ที่ 8 พ.ย. ก็จะได้เห็นใหม่อีกครั้ง รอชมกันได้เลย