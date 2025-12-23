SCGP จับมือ Robinhood ส่งสิทธิพิเศษหนุนร้านอาหารไทย

SCGP หรือบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด มหาชน เดินหน้าประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับ Robinhood ต่อยอดยุคที่การแข่งขันในวงการอาหารเดลิเวอรีทวีความรุนแรงมากขึ้น ย้ำจุดยืน Food Delivery แอปพลิเคชันไทยเพื่อคนไทย ภายใต้การบริหารงานของบริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส
นางมรกต ยิบอินซอย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด กล่าวถึงไฮไลท์ของความร่วมมือครั้งนี้ ว่ามีทั้งการเปิดช่องทางใหม่ให้ร้านอาหารสามารถเข้าถึงบรรจุภัณฑ์คุณภาพได้ง่ายขึ้นผ่านเว็บไซต์ Doozy Online พร้อมทั้งมอบสิทธิประโยชน์สุดพิเศษ นั่นคือโค้ดส่วนลด 300 บาทสำหรับการสั่งซื้อครั้งแรก และส่วนลด 10% ในทุกครั้งที่สั่งซื้อ สำหรับร้านค้าที่เป็นสมาชิก Robinhood โดยเฉพาะ
ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์ในการยืนเคียงข้างผู้ประกอบการไทย เพื่อให้ธุรกิจร้านอาหารสามารถดำเนินการได้อย่างยั่งยืน และเติบโตได้อย่างมั่นคงท่ามกลางการแข่งขันที่สูงขึ้น ขณะเดียวกันก็เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นด้วย.