SCGP จับมือ Robinhood ส่งสิทธิพิเศษหนุนร้านอาหารไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



SCGP หรือบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด มหาชน เดินหน้าประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับ Robinhood ต่อยอดยุคที่การแข่งขันในวงการอาหารเดลิเวอรีทวีความรุนแรงมากขึ้น ย้ำจุดยืน Food Delivery แอปพลิเคชันไทยเพื่อคนไทย ภายใต้การบริหารงานของบริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส

นางมรกต ยิบอินซอย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด กล่าวถึงไฮไลท์ของความร่วมมือครั้งนี้ ว่ามีทั้งการเปิดช่องทางใหม่ให้ร้านอาหารสามารถเข้าถึงบรรจุภัณฑ์คุณภาพได้ง่ายขึ้นผ่านเว็บไซต์ Doozy Online พร้อมทั้งมอบสิทธิประโยชน์สุดพิเศษ นั่นคือโค้ดส่วนลด 300 บาทสำหรับการสั่งซื้อครั้งแรก และส่วนลด 10% ในทุกครั้งที่สั่งซื้อ สำหรับร้านค้าที่เป็นสมาชิก Robinhood โดยเฉพาะ

(จากซ้ายไปขวา): นางสาวนิรมล เพรียวประเสริฐ ผู้จัดการฝ่ายบริหารช่องทางการขายปลีก บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP นายเอกราช นิโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการตลาด บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP นางมรกต ยิบอินซอย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด นางสาวแววรัตน์ ชำนาญภักดี ผู้อำนวยการสายงานทรัพยากรบุคคลและสื่อสารองค์กร บริษัท ยิบอินซอย จำกัด
ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์ในการยืนเคียงข้างผู้ประกอบการไทย เพื่อให้ธุรกิจร้านอาหารสามารถดำเนินการได้อย่างยั่งยืน และเติบโตได้อย่างมั่นคงท่ามกลางการแข่งขันที่สูงขึ้น ขณะเดียวกันก็เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นด้วย.

