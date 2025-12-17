รัฐบาลย้ำเตือน ผู้ได้รับสิทธิ “คนละครึ่งพลัส” กว่า 14 ล้านคน รีบใช้สิทธิใช้จ่ายเงินผ่านโครงการ ให้หมดภายใน 31 ธ.ค. นี้ เชิญชวนร้านค้าถุงเงินในโครงการ “คนละครึ่งพลัส” รีบดำเนินการพัฒนาทักษะสำเร็จ ภายใน 19 ธ.ค.นี้
นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยความคืบหน้าการใช้จ่ายโครงการคนละครึ่งพลัส เฟส 1 ล่าสุด ยังได้รับผลตอบรับที่ดีจากประชาชนและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี โดยรัฐบาลขอแจ้งเตือนผู้ที่ยังใช้สิทธิไม่ครบกว่า 14 กว่าล้านคน ให้เร่งดำเนินการใช้จ่ายให้หมดภายในวันที่ 31 ธ.ค.นี้ เนื่องจากเมื่อโครงการสิ้นสุดลง ระบบจะดำเนินการตัดวงเงินสิทธิที่คงเหลือทั้งหมดคืนโดยอัตโนมัติ ขอให้ประชาชนใช้โอกาสในช่วงโค้งสุดท้ายนี้เพื่อใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุดและร่วมกันกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี
ส่วนการพัฒนาผู้ประกอบการ มีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส ผ่านการอัปสกิล แอนด์ รีสกิล แล้วถึง 93,881 ราย โดยคลังจะเปิดให้ผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง พลัส พัฒนาทักษะได้จนถึงวันที่ 19 ธ.ค. นี้เท่านั้น รัฐบาลขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าเข้าร่วมพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มศักยภาพการประกอบกิจการ สำหรับร้านค้าที่ผ่านหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพัฒนาทักษะจำนวนไม่เกิน 400,000 รายแรก จะได้รับสิทธิเงินสนับสนุนจากภาครัฐ 20% ของยอดขายที่เกิดจากโครงการคนละครึ่ง พลัส เฉพาะในส่วนที่ภาครัฐร่วมจ่าย นับตั้งแต่วันที่ร้านค้าได้ดำเนินการพัฒนาทักษะสำเร็จ จนถึง 19 ธ.ค. 68 เป็นเงินสูงสุด ไม่เกิน 2,000 บาท ต่อราย
นายสิริพงศ์ กล่าวต่อว่า ผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส ยังสามารถเลือกเข้าร่วมการพัฒนาทักษะด้านการเงินและด้านดิจิทัลผ่าน 3 ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้
1. เข้าร่วมเป็นร้านค้าบนแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหาร (Food Delivery Platform) ร้านค้าประเภทร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการคนละครึ่ง พลัส เริ่มสมัครเป็นร้านค้าบนแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่ง (Grab / Lineman / Robinhood / ShopeeFood) ในระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 ถึง 19 ธันวาคม 2568 (ต้องไม่เคยสมัครเป็นร้านค้ากับแพลตฟอร์มรายดังกล่าวมาก่อนหน้า) เมื่อสมัครเป็นร้านค้าบนแพลตฟอร์มรายดังกล่าวเรียบร้อยแล้วให้เลือกเชื่อมต่อร้านค้าของตนกับแพลตฟอร์มนั้นผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” โดยจะต้องมีธุรกรรมซื้อขายอาหารหรือเครื่องดื่มในโครงการคนละครึ่งพลัส ผ่านแพลตฟอร์มอย่างน้อย 5 รายการ โดยไม่มีการยกเลิกคำสั่งซื้อ
2. เข้าร่วมและผ่านเกณฑ์การอบรมออนไลน์ของธนาคารออมสิน ผู้ประกอบการร้านค้าสมัครและเรียนหลักสูตรพัฒนาความรู้ทางการเงินผ่าน www.gsb.or.th โดยต้องมีผลคะแนนก่อนเรียนและผลคะแนนหลังเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนด
3. เข้าร่วมและผ่านเกณฑ์การอบรมออนไลน์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ผู้ประกอบการร้านค้าสมัครและเรียนหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งจากจำนวน 5 หลักสูตรของ DBD Academy ผ่าน https://dbdacademy.dbd.go.th/ โดยต้องมีผลคะแนนก่อนเรียนและผลคะแนนหลังเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยกระทรวงการคลังจะมีการประกาศผลผู้ได้รับสิทธิในวันที่ 23 ธันวาคม 2568 โดยร้านค้าที่ร่วมพัฒนาทักษะจะทราบผลผ่านข้อความบนแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” และข้อความสั้น (SMS) และกระทรวงการคลังจะโอนเงินให้ผู้ได้รับสิทธิในวันที่ 25 ธันวาคม 2568
ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ดังนี้
1. เว็บไซต์โครงการฯ: ติดตามรายละเอียดโครงการฯ และข้อมูลข่าวสารได้ทาง www. คนละครึ่งพลัส .com
2. สอบถามข้อมูลโครงการฯ: สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 08-5842-7102, 08-5842-7103, 08-5842-7104, 08–5842-7105, 08-5842-7106, 08-5842-7107, 08-5842-7108, 08-5842-7109 ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
3. ธนาคารออมสิน สอบถามข้อมูลหลักสูตรของธนาคารออมสิน โทร. 1115 กด 7 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตลอด 24 ชั่วโมง
4. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สอบถามข้อมูลหลักสูตรของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงการพาณิชย์ โทร. 1570 ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์