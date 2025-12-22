xs
xsm
sm
md
lg

รู้แต่ยอม?! Meta โกยพันล้านจาก Scam จีน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สำนักข่าวรอยเตอร์ส (Reuters) เผยแพร่ข้อมูลช็อคโลกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา พบ "เมต้า" (Meta) ปล่อยให้การฉ้อโกงผ่านโฆษณาเกิดขึ้นในระดับมหาศาล โดยเฉพาะโฆษณาที่มาจากจีน ซึ่งสร้างรายได้ให้บริษัทถึงปีละหลายพันล้านดอลลาร์ แม้ว่าจะรู้ดีว่ามีการหลอกลวงปะปนอยู่จำนวนมาก

Reuters รายงานว่า ปี 2024 Meta ได้รายได้จากโฆษณาที่มาจากจีนประมาณ 18,000 ล้านดอลลาร์ คิดเป็น 10% ของรายได้โฆษณาทั้งหมดของบริษัท แต่ภายในนั้น มีเกือบ 3,000 ล้านดอลลาร์ที่มาจากโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวง การพนันผิดกฎหมาย สื่อลามก และสินค้าต้องห้ามอื่นๆ

เอกสารภายในของ Meta เองยังระบุว่าจีนคือ “ประเทศที่ส่งออกการหลอกลวงมากที่สุด” คิดเป็น 25% ของโฆษณาหลอกลวงทั่วโลก

***จีนบล็อก Facebook แต่ยังโกยเงิน

ที่น่าสนใจคือแม้ Facebook และ Instagram จะถูกบล็อกในจีน แต่บริษัทจีนจำนวนมากยังสามารถซื้อโฆษณาบนแพลตฟอร์มของ Meta เพื่อเจาะกลุ่มผู้ใช้ทั่วโลกได้ปกติ

แม้ Facebook และ Instagram จะถูกบล็อกในจีน แต่บริษัทจีนจำนวนมากยังสามารถซื้อโฆษณาบนแพลตฟอร์มของ Meta เพื่อเจาะกลุ่มผู้ใช้ทั่วโลกได้ปกติ
ร็อบ เลเธิร์น (Rob Leathern) อดีตผู้บริหารระดับสูงของ Meta ที่เคยดูแลฝ่ายความซื่อสัตย์ทางธุรกิจจนถึงปี 2019 ให้สัมภาษณ์กับ Fortune ว่าผลการสืบสวนนี้ “น่าผิดหวังอย่างมาก” โดยบอกว่าเป็นความขัดแย้งชัดเจนระหว่างการเติบโตของรายได้กับความเสียหายที่เกิดกับผู้ใช้

รายงานยังชี้ว่าบางพันธมิตรธุรกิจของ Meta หรือพนักงานของพันธมิตรเหล่านั้น อาจไม่ได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างที่ควรจะเป็น ดังนั้น Meta ควรตัดพันธมิตรที่ทำผิดซ้ำๆ และเพิ่มความโปร่งใสในการบังคับใช้กฎมากกว่านี้

ทางฝั่ง Meta ออกแถลงการณ์ตอบโต้ว่า การหลอกลวงกำลังเพิ่มขึ้นทั่วทั้งอินเทอร์เน็ต และบริษัทกำลังใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเครื่องมือใหม่ๆ รวมถึงร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อปราบปรามอย่างจริงจัง

ด้าน "แอนดี้ สโตน" (Andy Stone) หัวหน้าฝ่ายสื่อสารของ Meta ได้โพสต์บน Threads โต้กลับ Reuters ว่าข่าวนี้บิดเบือนข้อเท็จจริง และยืนยันว่าทีมต่อต้านการหลอกลวงของบริษัททำงานหนักขึ้น ทำให้รายงานโฆษณาหลอกลวงจากผู้ใช้ลดลงกว่า 50% ในช่วง 15 เดือนที่ผ่านมา

ปลายปี 2024 Meta ปลดล็อก 4,000 บัญชีเอเจนซี่โฆษณาจีนที่เคยถูกพักการใช้งาน ส่งผลให้ได้รายได้เพิ่มปีละ 240 ล้านดอลลาร์
อย่างไรก็ตาม รายงานของ Reuters ยังเปิดเผยข้อมูลภายในที่น่าตกใจ เช่น Meta เคยตั้งเกณฑ์ว่าต้องมั่นใจถึง 95% จึงจะแบนบัญชีโฆษณาที่น่าสงสัย และยอมรับรายได้จากโฆษณาเสี่ยงสูงปีละประมาณ 7,000 ล้านดอลลาร์ บางครั้งยังอนุญาตให้โฆษณาที่เสี่ยงทางกฎหมายเดินหน้าต่อเพราะ “ผลกระทบต่อรายได้สูง” แม้แต่การลงโทษพันธมิตรจีนที่ใช้เงินมหาศาล ก็ตอบภายในว่า “ไม่” เพราะกลัวเสียรายได้

ยิ่งไปกว่านั้น ปลายปี 2024 Meta ยังปลดล็อกบัญชีเอเจนซี่โฆษณาจีนระดับรองกว่า 4,000 รายที่เคยถูกพักการใช้งาน ส่งผลให้ได้รายได้เพิ่มปีละ 240 ล้านดอลลาร์ แต่ครึ่งหนึ่งมาจากโฆษณาที่ละเมิดนโยบายความปลอดภัยของบริษัทเอง

Leathern บอกว่าปัญหานี้แก้ได้ถ้าบริษัทจริงจังมากกว่านี้ และเตือนว่าถ้าผู้ใช้ไม่ไว้ใจแพลตฟอร์ม สุดท้ายรายได้จากโฆษณาก็จะลดลงตามไปด้วย เพราะตอนนี้มีผู้เสียหายทั่วโลก ทั้งในอเมริกา แคนาดา ไต้หวัน ที่สูญเงินเก็บทั้งชีวิตจากการหลอกลวงผ่านโฆษณาบน Meta และยิ่ง AI ทำให้การสร้างเนื้อหาหลอกลวงง่ายขึ้น ปัญหาก็ยิ่งหนักและบานปลาย

สรุปแล้ว ประเด็นนี้กำลังเป็นที่จับตา Meta จะจัดการอย่างไรต่อไป เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของแพลตฟอร์ม รวมถึงลบข้อหาว่า "รู้แต่ยอม" และกอบกู้ชื่อเสียงของ Meta ให้กลับมา.

รู้แต่ยอม?! Meta โกยพันล้านจาก Scam จีน
รู้แต่ยอม?! Meta โกยพันล้านจาก Scam จีน
แม้ Facebook และ Instagram จะถูกบล็อกในจีน แต่บริษัทจีนจำนวนมากยังสามารถซื้อโฆษณาบนแพลตฟอร์มของ Meta เพื่อเจาะกลุ่มผู้ใช้ทั่วโลกได้ปกติ
ปลายปี 2024 Meta ปลดล็อก 4,000 บัญชีเอเจนซี่โฆษณาจีนที่เคยถูกพักการใช้งาน ส่งผลให้ได้รายได้เพิ่มปีละ 240 ล้านดอลลาร์
กำลังโหลดความคิดเห็น