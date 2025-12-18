พรรคส้มเจอโวยหนุนนายทุน เปิดตัว "อิสริยะ" อดีตบิ๊กไลน์แมนลงสส. "เซีย" วอนเลือกอีกดันกม.เพื่อแรงงาน

ปชน.เปิดตัว "อิสริยะ" อดีตผู้บริหารไลน์แมน ลงปาร์ตี้ลิสต์ ผลักดันศก.ไทยให้ทันโลก พี่น้องแรงงานโอดทำแบบนี้หนุนนายทุนเป็น สส. “เซีย” ขอเคลียร์ดรามา ปลอบใจพี่น้องรง. ยินดีให้คำปรึกษา ยันร่างกม.เพื่อแรงงานแล้ว แต่ดันยุบสภาก่อน วอนเลือกพรรคส้มอีกรอบดันต่อแน่
วันนี้ (18 ธ.ค. 2568) นายอิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ อดีตรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารไลน์แมน วงใน ในฐานะว่าที่ผู้สมัครสส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน เปิดเผยกับสื่อมวลชน ว่า การเข้าร่วมกับพรรคประชาชนรอบนี้ตนได้ลาออกจากบริษัทต้นสังกัดเรียบร้อยแล้ว ส่วนในประเด็นเรื่องที่พี่น้องสายแรงงานกังวลนั้น จุดยืนส่วนตัวตนไม่มีความเห็นต่างไปจากนโยบายด้านแรงงานของพรรคประชาชน ซึ่งตนก็ได้ทำงานร่วมกับนายเซีย จำปาทอง ว่าที่ผู้สมัครสส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน และนายเดชรัต สุขกำเนิด อดีตที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้าน อยู่ตลอด
นายอิสริยะ ยังกล่าวว่า ตนได้มารับผิดชอบงานในด้านเศรษฐกิจภายใต้ทีมของนายวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร รองหัวหน้าพรรคประชาชน ในเรื่องเศรษฐกิจโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้ประกอบการไทย โดยตนรับทราบข้อกังวลต่าง ๆ และมีความยินดีที่จะเข้าไปพูดคุยกับกลุ่มคนทำงานทุกกลุ่ม และจะนำความรู้ความสามารถที่มี เข้ามาช่วยแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด พร้อมย้ำว่าตนจะเข้ามาทำเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลัก โดยเฉพาะนโยบายของพรรค ที่ใช้คำว่าไทยทันโลก และความท้าทายในเศรษฐกิจโลก
ด้านนายเซีย จำปาทอง อดีต สส.บัญชีรายชื่อ ปีกแรงงาน ออกมาชี้แจงกรณีการที่ผู้บริหารไลน์แมนมาลงสมัคร เป็นการเอื้อนนายทุนหรือไม่ ว่า เรายินดีรับฟังข้อเสนอแนะ แต่อยากสื่อสารว่าพรรคให้ความสำคัญกับพี่น้องแรงงาน เรามีนโยบายชัดเจน ทำเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้ว แน่นอนว่าในพรรคเรามีคนที่ทำงานหลากหลาย เราได้จัดประชุมและรวบรวมความเห็นจากพี่น้องแรงงานที่ทำงานบนแพลตฟอร์มนี้ และไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน ที่ผ่านมาเคยมีพี่น้องที่ทำงานบนแพลตฟอร์มไปร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน จนเกิดการตัดสินให้แรงงานไม่ได้รับความเป็นธรรม ซึ่งพรรคประชาชนยินดีที่จะให้คำแนะนำในการต่อสู้คดีเพื่อให้เกิดความชัดเจน ซึ่งเราได้ร่างกฎหมายแล้ว แต่เกิดเหตุการณ์ยุบสภาก่อน ทำให้กฎหมายค้างท่อ หากได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนเราจะหยิบกฎหมายฉบับนี้มาผลักดันต่อ