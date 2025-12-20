xs
xsm
sm
md
lg

รู้จักหุ่นยนต์สัตว์เลี้ยงบำบัด ”Joy for All” ที่รัฐบาลสหรัฐฯ หนุนแจกสูงวัย (Cyber Weekend)

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ประเทศไทยคือประเทศแรกในเอเชียที่จัดจำหน่ายหุ่นยนต์สัตว์เลี้ยงบำบัดแบรนด์ “จอย ฟอร์ ออล” (Joy for All) อย่างเป็นทางการ โดยสตาร์ทอัปไทยชื่อ "สวนใหญ่ เฮ้าส์" คว้าสิทธิ์เป็นผู้นำเข้ารายแรกของภูมิภาค

เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ในงาน THAILAND FRIENDLY DESIGN EXPO 2025 ระหว่างวันที่ 11-14 ธันวาคม 2568 ที่ไบเทค บางนา บริษัท สวนใหญ่ เฮ้าส์ ได้จัดบูธใหญ่ให้ทุกคนได้สัมผัสและทดลองหุ่นยนต์ตัวจริงแบบใกล้ชิด ปรากฏว่าได้รับกระแสตอบรับดีมาก สมกับเป็นหุ่นยนต์สัตว์เลี้ยงบำบัดที่ถูกนำมาใช้งานอย่างแพร่หลายในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และอีกกว่า 30 ประเทศทั่วโลก โดยไม่ใช่ในฐานะของเล่นหรือแกดเจ็ตทดลอง แต่เป็นเครื่องมือด้านสังคมและการดูแลผู้สูงวัย ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ โรงพยาบาล หน่วยงานดูแลผู้ป่วยระยะยาว ไปจนถึงศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและบ้านพักคนชรา

หากกอดหุ่นยนต์น้องแมวขนฟูไว้แนบอก ผู้กอดจะรู้สึกถึงเสียงครางสั่นในลำคอแมวหรือเสียงเพอร์ (Purr) ที่ว่ากันว่าเสียงนี้มีคุณสมบัติช่วยฟื้นฟูร่างกายและจิตใจทั้งในแมวและมนุษย์ได้
Joy for All มาจากบริษัท Ageless Innovation สหรัฐอเมริกา นวัตกรรมที่ได้รับรางวัลระดับโลกนี้ ออกแบบมาเป็นเพื่อนคู่ใจให้ผู้สูงอายุโดยเฉพาะ จุดเด่นคือความสมจริง ขนนุ่มฟู รูปลักษณ์น่ารัก การเคลื่อนไหวเป็นธรรมชาติ และตอบสนองต่อการสัมผัสได้จริง

เมื่อลูบหัวหุ่นยนต์สุนัข เจ้าหมาน้อยจะครางเบาๆ เขย่าหางต้อนรับ หรือหากกอดหุ่นยนต์น้องแมวขนฟูไว้แนบอก เราจะรู้สึกถึงความสั่นครืดคราดเหมือนเสียงเพอร์ (Purr) ของแมว หรือเสียงครางต่ำๆ ในลำคอที่เกิดจากการสั่นของกล้ามเนื้อกล่องเสียง ซึ่งแมวทำเพื่อแสดงความสุข ความพอใจ ว่ากันว่าเสียงนี้มีคุณสมบัติช่วยฟื้นฟูร่างกายและจิตใจทั้งในแมวและมนุษย์ได้

ผู้บริโภคชาวไทยบางส่วนที่ซื้อหุ่นยนต์สัตว์เลี้ยงบำบัดนี้ไปใช้งานแล้ว พบว่าผู้สูงอายุมีความผูกพันทางอารมณ์กับหุ่นยนต์สัตว์เลี้ยงบำบัด พูดคุย กอด และมีความต้องการผู้ดูแลลดลง
หุ่นยนต์สัตว์เลี้ยงบำบัดนี้ไม่ต้องป้อนอาหารเม็ด ไม่ต้องอาบน้ำ และไม่ต้องพาไปหาหมอ เหมาะสุดๆ สำหรับผู้สูงวัยที่อยากมีเพื่อนคู่ใจโดยไม่ต้องแบกภาระเหมือนเลี้ยงสัตว์จริง และ Joy for All ไม่ใช่แค่ของเล่น แต่เป็น “เทคโนโลยีบำบัด” ที่ได้รับการพิสูจน์จากงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ถึง 12 ฉบับ ว่าช่วยลดความเหงา เพิ่มปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และเสริมสุขภาวะทางอารมณ์ได้จริง

***CareTech ดูแลใจ ผู้สูงวัย

“ก้องเกียรติ สกุลจันทร์” กรรมการผู้จัดการ บริษัท สวนใหญ่ เฮ้าส์ จำกัด ไม่ได้มองการนำ Joy for All เข้าสู่ตลาดไทยว่าเป็นเพียงการจำหน่ายสินค้า แต่เป็นการส่งมอบ “เครื่องมือดูแลสุขภาพใจ” ที่ผ่านการพิสูจน์จากงานวิจัยระดับสากลแล้ว

“เราอยากให้คนไทยได้เข้าถึงเทคโนโลยีแคร์เทคที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันก็ลดภาระผู้ดูแล และสร้างความอบอุ่นทางอารมณ์อย่างเป็นรูปธรรม”

ก้องเกียรติ สกุลจันทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สวนใหญ่ เฮ้าส์ จำกัด
วันนี้ ประเทศไทยมีประชากรอายุเกิน 60 ปีมากกว่า 20% ของทั้งประเทศ และบางส่วนกำลังเผชิญปัญหาความเหงาและการแยกตัวทางสังคม ปัญหานี้ไม่อาจนิ่งนอนใจ เพราะงานวิจัยพบว่าความโดดเดี่ยวสามารถเพิ่มอัตราการเสียชีวิตได้ถึง 30–60% และในอีก 30 ปีข้างหน้า ผู้สูงอายุอาจเสียชีวิตจาก “ความเหงา” มากกว่าภาวะหัวใจวายและการสูบบุหรี่รวมกัน

สำหรับประเทศไทย Joy for All ถูกนำไปทดลองใช้แล้วในศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รวมถึงภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

Ted Fischer ผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Ageless Innovation
เบื้องต้นมีผู้บริโภคชาวไทยบางส่วนที่ซื้อหุ่นยนต์สัตว์เลี้ยงบำบัดนี้ไปใช้งานแล้ว พบว่าผู้สูงอายุมีความผูกพันทางอารมณ์กับหุ่นยนต์สัตว์เลี้ยงบำบัด พูดคุย กอด และมีความต้องการผู้ดูแลลดลง

***เบาแรง “ผู้ดูแล”

“เท็ด ฟิชเชอร์” (Ted Fischer) ผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Ageless Innovation ระบุในบทความชื่อ “Who is Caring for Our Nation’s Caregivers?” ว่าผู้ดูแลครอบครัวคือ "กระดูกสันหลังที่ไม่มีใครมองเห็น” ของระบบสุขภาพระดับประเทศ เพราะในสหรัฐฯ มีผู้ดูแลจำนวนหลายสิบล้านคนที่ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงต่อสัปดาห์ในการดูแลผู้สูงวัยโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน และจำนวนไม่น้อยต้องสานต่องานดูแลแบบเทียบเท่าอาชีพเต็มเวลา แต่คนกลุ่มนี้กลับไม่ได้รับการสนับสนุนที่มากพอในปัจจุบัน

“รายงานของ National Alliance for Caregiving และ AARP ระบุว่า สหรัฐฯ มีผู้ดูแลมากกว่า 63 ล้านคน ใช้เวลาเฉลี่ย 27 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในการดูแลโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน และกว่า 24% ทำงานดูแลเทียบเท่าอาชีพเต็มเวลา” Ted Fischer ระบุ “นวัตกรรมอย่างหุ่นยนต์สัตว์เลี้ยง ไม่เพียงช่วยผู้สูงอายุ แต่ยังช่วยลดภาระทางอารมณ์ของผู้ดูแล ทำให้มี “พื้นที่หายใจ” และกลับไปโฟกัสความสัมพันธ์ในครอบครัวได้มากขึ้น”

หุ่นยนต์สัตว์เลี้ยงบำบัด Joy for All บนเวทีในงาน THAILAND FRIENDLY DESIGN EXPO 2025 ระหว่างวันที่ 11-14 ธันวาคม 2568 ที่ไบเทค บางนา
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสหรัฐฯนั้นเกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงไทย แนวโน้มการใช้หุ่นยนต์สัตว์เลี้ยงบำบัดจึงเห็นชัดเจนขึ้นในปัจจุบัน ล่าสุดมีกรณีศึกษาจาก “Forthbank Care Home” เมืองสเตอร์ลิง ประเทศสกอตแลนด์ ที่พบว่าผู้อยู่อาศัยในศูนย์ดูแลมีปฏิกิริยาเชิงบวกอย่างชัดเจนเมื่อได้อุ้ม ลูบ และพูดคุยกับหุ่นยนต์สัตว์เลี้ยงบำบัด หลายคนย้อนนึกถึงความทรงจำการเลี้ยงสัตว์ในอดีต สร้างความสุขและรอยยิ้มอย่างเห็นได้ชัด

ในเชิงอุตสาหกรรม Joy for All สะท้อนการเติบโตของตลาด CareTech และ Silver Economy ที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทั้งในภาคสาธารณสุข คลินิกสุขภาพจิต และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งบริษัท สวนใหญ่ เฮ้าส์ วางแผนจะขยายช่องทางจำหน่ายจากออนไลน์ไปสู่คลินิกและศูนย์ดูแลทั่วประเทศ เป็นสัญญาณว่าตลาดเริ่มขยับจากนวัตกรรมที่เกินเอื้อม ไปสู่โซลูชันใช้งานจริง ซึ่งอาจช่วยลดต้นทุนการดูแลระยะยาวของประเทศ และเปิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ในระบบสุขภาพไทยด้วย

ปัจจุบัน Joy for All วางจำหน่ายแล้ว มีทั้งแบบสุนัข 2 สี 2 สไตล์ และแมว 3 สี 3 สไตล์ ราคา 8,500-8,900 บาท ช่องทางซื้อสะดวกมาก ทั้งออนไลน์ Genjoy.shop เพจ Facebook: Genjoy และร้านผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงวัย เช่น ร้าน ฬ แคร์ ซึ่งการซื้อกับตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ จะได้รับประกันสินค้าเต็ม 1 ปี

ไม่ใช่ในฐานะของเล่นหรือแกดเจ็ตทดลอง แต่หุ่นยนต์สัตว์เลี้ยงบำบัดเป็นเครื่องมือด้านสังคมและการดูแลผู้สูงวัย ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในหลายประเทศ

หุ่นยนต์สุนัข Joy for All วางเทียบกับสุนัขนักบำบัดตัวจริง

หุ่นยนต์ Joy for All รูปสุนัข 2 สี 2 สไตล์ และแมว 3 สี 3 สไตล์
นอกจากหมาและแมว Joy for All ยังมีหุ่นยนต์นกที่ส่งเสียงร้องเจื้อยแจ้วตอบผู้อุ้มได้ และยังช่วยกระตุ้นให้เจ้าของอยากฝึกเดินหรือเคลื่อนไหว เพราะนกจะร้องเพลงหากนำไปติดกับอุปกรณ์ช่วยเดิน (วอล์กเกอร์) ซึ่งจะทำให้ผู้สูงวัยรู้สึกมีเพื่อนเดินไปด้วยกัน

ใครมีคุณพ่อคุณแม่ คุณตาคุณยาย หรือคนใกล้ชิดที่กำลังเผชิญความเหงา ลองพิจารณา Joy for All ให้เป็นของขวัญปีใหม่ ที่อาจเปลี่ยนชีวิตให้อบอุ่นและมีความสุขมากขึ้นในปีที่กำลังจะมาถึง.

หุ่นยนต์นกจะร้องเพลงหากนำไปติดกับอุปกรณ์ช่วยเดิน (วอล์กเกอร์) ซึ่งจะทำให้ผู้สูงวัยรู้สึกมีเพื่อนเดินไปด้วยกัน

รู้จักหุ่นยนต์สัตว์เลี้ยงบำบัด ”Joy for All” ที่รัฐบาลสหรัฐฯ หนุนแจกสูงวัย (Cyber Weekend)
หากกอดหุ่นยนต์น้องแมวขนฟูไว้แนบอก ผู้กอดจะรู้สึกถึงเสียงครางสั่นในลำคอแมวหรือเสียงเพอร์ (Purr) ที่ว่ากันว่าเสียงนี้มีคุณสมบัติช่วยฟื้นฟูร่างกายและจิตใจทั้งในแมวและมนุษย์ได้
ผู้บริโภคชาวไทยบางส่วนที่ซื้อหุ่นยนต์สัตว์เลี้ยงบำบัดนี้ไปใช้งานแล้ว พบว่าผู้สูงอายุมีความผูกพันทางอารมณ์กับหุ่นยนต์สัตว์เลี้ยงบำบัด พูดคุย กอด และมีความต้องการผู้ดูแลลดลง
ก้องเกียรติ สกุลจันทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สวนใหญ่ เฮ้าส์ จำกัด
Ted Fischer ผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Ageless Innovation
+5
กำลังโหลดความคิดเห็น