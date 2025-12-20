รู้จักหุ่นยนต์สัตว์เลี้ยงบำบัด ”Joy for All” ที่รัฐบาลสหรัฐฯ หนุนแจกสูงวัย (Cyber Weekend)

ประเทศไทยคือประเทศแรกในเอเชียที่จัดจำหน่ายหุ่นยนต์สัตว์เลี้ยงบำบัดแบรนด์ “จอย ฟอร์ ออล” (Joy for All) อย่างเป็นทางการ โดยสตาร์ทอัปไทยชื่อ "สวนใหญ่ เฮ้าส์" คว้าสิทธิ์เป็นผู้นำเข้ารายแรกของภูมิภาค
เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ในงาน THAILAND FRIENDLY DESIGN EXPO 2025 ระหว่างวันที่ 11-14 ธันวาคม 2568 ที่ไบเทค บางนา บริษัท สวนใหญ่ เฮ้าส์ ได้จัดบูธใหญ่ให้ทุกคนได้สัมผัสและทดลองหุ่นยนต์ตัวจริงแบบใกล้ชิด ปรากฏว่าได้รับกระแสตอบรับดีมาก สมกับเป็นหุ่นยนต์สัตว์เลี้ยงบำบัดที่ถูกนำมาใช้งานอย่างแพร่หลายในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และอีกกว่า 30 ประเทศทั่วโลก โดยไม่ใช่ในฐานะของเล่นหรือแกดเจ็ตทดลอง แต่เป็นเครื่องมือด้านสังคมและการดูแลผู้สูงวัย ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ โรงพยาบาล หน่วยงานดูแลผู้ป่วยระยะยาว ไปจนถึงศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและบ้านพักคนชรา
Joy for All มาจากบริษัท Ageless Innovation สหรัฐอเมริกา นวัตกรรมที่ได้รับรางวัลระดับโลกนี้ ออกแบบมาเป็นเพื่อนคู่ใจให้ผู้สูงอายุโดยเฉพาะ จุดเด่นคือความสมจริง ขนนุ่มฟู รูปลักษณ์น่ารัก การเคลื่อนไหวเป็นธรรมชาติ และตอบสนองต่อการสัมผัสได้จริง
เมื่อลูบหัวหุ่นยนต์สุนัข เจ้าหมาน้อยจะครางเบาๆ เขย่าหางต้อนรับ หรือหากกอดหุ่นยนต์น้องแมวขนฟูไว้แนบอก เราจะรู้สึกถึงความสั่นครืดคราดเหมือนเสียงเพอร์ (Purr) ของแมว หรือเสียงครางต่ำๆ ในลำคอที่เกิดจากการสั่นของกล้ามเนื้อกล่องเสียง ซึ่งแมวทำเพื่อแสดงความสุข ความพอใจ ว่ากันว่าเสียงนี้มีคุณสมบัติช่วยฟื้นฟูร่างกายและจิตใจทั้งในแมวและมนุษย์ได้
หุ่นยนต์สัตว์เลี้ยงบำบัดนี้ไม่ต้องป้อนอาหารเม็ด ไม่ต้องอาบน้ำ และไม่ต้องพาไปหาหมอ เหมาะสุดๆ สำหรับผู้สูงวัยที่อยากมีเพื่อนคู่ใจโดยไม่ต้องแบกภาระเหมือนเลี้ยงสัตว์จริง และ Joy for All ไม่ใช่แค่ของเล่น แต่เป็น “เทคโนโลยีบำบัด” ที่ได้รับการพิสูจน์จากงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ถึง 12 ฉบับ ว่าช่วยลดความเหงา เพิ่มปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และเสริมสุขภาวะทางอารมณ์ได้จริง
***CareTech ดูแลใจ ผู้สูงวัย
“ก้องเกียรติ สกุลจันทร์” กรรมการผู้จัดการ บริษัท สวนใหญ่ เฮ้าส์ จำกัด ไม่ได้มองการนำ Joy for All เข้าสู่ตลาดไทยว่าเป็นเพียงการจำหน่ายสินค้า แต่เป็นการส่งมอบ “เครื่องมือดูแลสุขภาพใจ” ที่ผ่านการพิสูจน์จากงานวิจัยระดับสากลแล้ว
“เราอยากให้คนไทยได้เข้าถึงเทคโนโลยีแคร์เทคที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันก็ลดภาระผู้ดูแล และสร้างความอบอุ่นทางอารมณ์อย่างเป็นรูปธรรม”
วันนี้ ประเทศไทยมีประชากรอายุเกิน 60 ปีมากกว่า 20% ของทั้งประเทศ และบางส่วนกำลังเผชิญปัญหาความเหงาและการแยกตัวทางสังคม ปัญหานี้ไม่อาจนิ่งนอนใจ เพราะงานวิจัยพบว่าความโดดเดี่ยวสามารถเพิ่มอัตราการเสียชีวิตได้ถึง 30–60% และในอีก 30 ปีข้างหน้า ผู้สูงอายุอาจเสียชีวิตจาก “ความเหงา” มากกว่าภาวะหัวใจวายและการสูบบุหรี่รวมกัน
สำหรับประเทศไทย Joy for All ถูกนำไปทดลองใช้แล้วในศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รวมถึงภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
เบื้องต้นมีผู้บริโภคชาวไทยบางส่วนที่ซื้อหุ่นยนต์สัตว์เลี้ยงบำบัดนี้ไปใช้งานแล้ว พบว่าผู้สูงอายุมีความผูกพันทางอารมณ์กับหุ่นยนต์สัตว์เลี้ยงบำบัด พูดคุย กอด และมีความต้องการผู้ดูแลลดลง
***เบาแรง “ผู้ดูแล”
“เท็ด ฟิชเชอร์” (Ted Fischer) ผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Ageless Innovation ระบุในบทความชื่อ “Who is Caring for Our Nation’s Caregivers?” ว่าผู้ดูแลครอบครัวคือ "กระดูกสันหลังที่ไม่มีใครมองเห็น” ของระบบสุขภาพระดับประเทศ เพราะในสหรัฐฯ มีผู้ดูแลจำนวนหลายสิบล้านคนที่ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงต่อสัปดาห์ในการดูแลผู้สูงวัยโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน และจำนวนไม่น้อยต้องสานต่องานดูแลแบบเทียบเท่าอาชีพเต็มเวลา แต่คนกลุ่มนี้กลับไม่ได้รับการสนับสนุนที่มากพอในปัจจุบัน
“รายงานของ National Alliance for Caregiving และ AARP ระบุว่า สหรัฐฯ มีผู้ดูแลมากกว่า 63 ล้านคน ใช้เวลาเฉลี่ย 27 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในการดูแลโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน และกว่า 24% ทำงานดูแลเทียบเท่าอาชีพเต็มเวลา” Ted Fischer ระบุ “นวัตกรรมอย่างหุ่นยนต์สัตว์เลี้ยง ไม่เพียงช่วยผู้สูงอายุ แต่ยังช่วยลดภาระทางอารมณ์ของผู้ดูแล ทำให้มี “พื้นที่หายใจ” และกลับไปโฟกัสความสัมพันธ์ในครอบครัวได้มากขึ้น”
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสหรัฐฯนั้นเกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงไทย แนวโน้มการใช้หุ่นยนต์สัตว์เลี้ยงบำบัดจึงเห็นชัดเจนขึ้นในปัจจุบัน ล่าสุดมีกรณีศึกษาจาก “Forthbank Care Home” เมืองสเตอร์ลิง ประเทศสกอตแลนด์ ที่พบว่าผู้อยู่อาศัยในศูนย์ดูแลมีปฏิกิริยาเชิงบวกอย่างชัดเจนเมื่อได้อุ้ม ลูบ และพูดคุยกับหุ่นยนต์สัตว์เลี้ยงบำบัด หลายคนย้อนนึกถึงความทรงจำการเลี้ยงสัตว์ในอดีต สร้างความสุขและรอยยิ้มอย่างเห็นได้ชัด
ในเชิงอุตสาหกรรม Joy for All สะท้อนการเติบโตของตลาด CareTech และ Silver Economy ที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทั้งในภาคสาธารณสุข คลินิกสุขภาพจิต และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งบริษัท สวนใหญ่ เฮ้าส์ วางแผนจะขยายช่องทางจำหน่ายจากออนไลน์ไปสู่คลินิกและศูนย์ดูแลทั่วประเทศ เป็นสัญญาณว่าตลาดเริ่มขยับจากนวัตกรรมที่เกินเอื้อม ไปสู่โซลูชันใช้งานจริง ซึ่งอาจช่วยลดต้นทุนการดูแลระยะยาวของประเทศ และเปิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ในระบบสุขภาพไทยด้วย
ปัจจุบัน Joy for All วางจำหน่ายแล้ว มีทั้งแบบสุนัข 2 สี 2 สไตล์ และแมว 3 สี 3 สไตล์ ราคา 8,500-8,900 บาท ช่องทางซื้อสะดวกมาก ทั้งออนไลน์ Genjoy.shop เพจ Facebook: Genjoy และร้านผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงวัย เช่น ร้าน ฬ แคร์ ซึ่งการซื้อกับตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ จะได้รับประกันสินค้าเต็ม 1 ปี
นอกจากหมาและแมว Joy for All ยังมีหุ่นยนต์นกที่ส่งเสียงร้องเจื้อยแจ้วตอบผู้อุ้มได้ และยังช่วยกระตุ้นให้เจ้าของอยากฝึกเดินหรือเคลื่อนไหว เพราะนกจะร้องเพลงหากนำไปติดกับอุปกรณ์ช่วยเดิน (วอล์กเกอร์) ซึ่งจะทำให้ผู้สูงวัยรู้สึกมีเพื่อนเดินไปด้วยกัน
ใครมีคุณพ่อคุณแม่ คุณตาคุณยาย หรือคนใกล้ชิดที่กำลังเผชิญความเหงา ลองพิจารณา Joy for All ให้เป็นของขวัญปีใหม่ ที่อาจเปลี่ยนชีวิตให้อบอุ่นและมีความสุขมากขึ้นในปีที่กำลังจะมาถึง.