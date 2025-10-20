สาวจีนเลือกย้ายไปอยู่บ้านพักคนชรา! ชีวิตแฮปปี้ ใกล้ที่ทำงาน ได้ดูแลคุณย่า แถมราคาไม่แพง (มีคลิป)

ชีวิตดีๆ ที่ลงตัว! หญิงสาว วัย 27 ปี จากมณฑลเจ้อเจียง แชร์ชีวิตการย้ายมาพักอาศัยอยู่ในบ้านพักคนชรา ที่ไม่เพียงแต่จะตั้งอยู่ในทำเลทอง หากยังมีห้องส่วนตัว มีอาหารดีๆ ให้รับประทาน 2 มื้อ ที่สำคัญ คือ มีค่าใช้จ่ายประมาณ 1,500 หยวน (ประมาณ 7,500 บาท) ต่อเดือนเท่านั้น กลายเป็นที่สนใจของชาวเน็ตจำนวนมาก
โดยคุณย่าเป็นคนโทร.มาถามเธอ ว่าสนใจมาอยู่บ้านพักคนชราด้วยกันไหม? เพราะสภาพแวดล้อมดี และใกล้กับที่ทำงาน ซึ่งหลังจากพิจารณาอย่างถี่ถ้วน เธอก็ตัดสินใจย้ายมาอยู่กับย่า
เธออยู่ห้องติดกับย่า ทำให้สามารถดูแลคุณย่าได้ตลอดเวลา และก็ไม่ต้องกังวลเรื่องอาหาร เพราะอาหารที่บ้านพักคนชราจัดเตรียมไว้ให้นั้นเป็นอาหารสุขภาพ
เนื่องจากบ้านพักคนชราแห่งนี้เพิ่งเปิดได้ไม่นานและมีห้องว่างจำนวนมาก รวมทั้งคุณย่าของเธอก็อาศัยอยู่ที่นี่ เธอจึงได้รับส่วนลดพิเศษ จ่ายแค่เดือนละ 1,500 หยวนนั้น ส่วนคุณย่าของเธอปกติแล้วจ่าย 2,600 หยวน (ประมาณ 13,000 บาท) ต่อเดือน
“ตารางชีวิตและการทำงานที่นี่เป็นระเบียบมาก ปกติประตูจะปิดตอน 2 ทุ่ม ถ้ากลับดึกต้องโทร.เรียกรปภ. ให้ช่วยเปิดประตู แต่สำหรับคนรุ่นใหม่ที่กลับบ้านดึกบ่อยๆ อาจจะไม่สะดวกนัก”
ด้านผู้อำนวยการบ้านพักคนชราระบุว่า บ้านพักคนชราแห่งนี้มีทั้งหมด 6 ชั้น โดยมีการเปิดส่วนหนึ่งให้คนรุ่นใหม่เข้าพัก ซึ่งนี่ก็เป็นครั้งแรกที่พวกเขาทำธุรกิจบ้านพักคนชรา อย่างไรก็ตาม สำหรับการอาศัยอยู่ร่วมกันระหว่างผู้สูงอายุและคนหนุ่มสาวนั้น ยังคงอยู่ระหว่างการศึกษา
ทั้งนี้ ยังมีหญิงสาวอีกสองคนที่อาศัยอยู่ที่นี่เช่นกัน โดยพวกเธอกำลังอยู่ระหว่างการเตรียมตัวสอบเข้าปริญญาโท ซึ่งนอกจากค่าใช้จ่าย 1,500 หยวนแล้ว พวกเธอยังต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟ ประมาณ 200 หยวน (ประมาณ 1,000 บาท) ต่อเดือน
ด้านชาวเน็ตต่างคอมเมนต์ เช่น "ควรมีบ้านพักคนชราที่ราคา 1,500 หยวนต่อเดือนกระจายอยู่ทั่วประเทศนะ" "สะดวกในการดูแลคุณย่า ทั้งยังได้สัมผัสกับประสบการณ์การใช้ชีวิตในบ้านพักคนชราล่วงหน้า" "ป่านนี้เต็มหมดแล้ว" "ดีกว่าเช่าบ้านอีก เป็นไปได้ไหมที่สุดท้ายแล้วจะเปลี่ยนเป็นที่พักสำหรับคนหนุ่มสาว" "ใกล้ที่ทำงานและมีอาหารให้ 2 มื้อ คุ้มสุดๆ" "เปิดโลกสุดๆ" และ "เก็บเอาไว้ให้ก่อนนะ รอฉันก่อน"
ที่มา : 月租1500元 27岁女入住养老院 中年轻网友羡慕：「存上」(World Journal)