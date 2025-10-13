คิดได้ไง! บ้านพักคนชราให้สาวมาเต้นยั่วคุณปู่คุณตา หวังกระตุ้นให้กินยา (มีคลิป)

บ้านพักคนชราแห่งหนึ่งในเมืองอันหยาง มณฑลเหอหนาน ตกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ หลังในช่วงสิ้นเดือนก.ย.ที่ผ่านมา มีการจัดกิจกรรมเพิ่มแรงจูงใจ กระตุ้นให้บรรดาคุณปู่คุณตายอมกินยา ด้วยการจัดโชว์แดนซ์สุดแซ่บ
“ผู้อำนวยการของเราพยายามทำทุกวิถีทาง เพื่อสนับสนุนให้ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ยอมกินยา” แคปชันของคลิปวิดีโอที่ถูกอัพโหลดผ่านบัญชีโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการของสถานดูแลผู้สูงอายุแห่งนี้
จากคลิปจะเห็นว่ามีผู้หญิงสวมชุดนักเรียนกระโปรงสั้น และถุงเท้าสีดำยาวถึงเข่า เต้นยั่วหน้าชายชราที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ ก่อนที่ผ่านไปสักพักจะมีเจ้าหน้าที่นำยามาให้ชายชรา
บัญชีโซเชียลมีเดียดังกล่าวระบุด้วยว่า บ้านพักคนชราแห่งนี้เปี่ยมไปด้วยความสุข มีการดูแลและบริหารจัดการโดยผู้อำนวยการที่เกิดหลังยุค 90 ซึ่งมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ผู้สูงอายุ และมีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย
แน่นอนว่าทันทีที่คลิปวิดีโอดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ก็กลายเป็นที่ถกเถียงกันอย่างดุเดือดบนโลกออนไลน์ โดยคอมเมนต์ที่ระบุว่า "การเต้นยั่วยวนเข้ามามีบทบาทในวงการดูแลผู้สูงอายุแล้วหรือ?” กลายเป็นที่พูดถึง หลังบ้านพักคนชราได้เข้ามาตอบกลับว่า "ทุกอย่างสามารถเกี่ยวข้องกับการเต้นยั่วยวนได้"
อย่างไรก็ตาม หลังตกเป็นประเด็นดรามา ทางผู้อำนวยการของบ้านพักคนชราก็ได้ออกมาชี้แจง ว่าผู้หญิงในคลิปไม่ใช่นักเต้น แต่เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุภายในบ้านพักคนชรา พร้อมยอมรับว่าการกระทำดังกล่าวตามที่ปรากฏนั้นไม่เหมาะสม และจะทำการตักเตือนให้ระมัดระวังมากยิ่งขึ้น
ขณะเดียวกัน ทางด้านเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเปิดเผยว่า ไอเดียการเต้นดังกล่าวเกิดจากความคิดที่อยากท้าทายและแหวกภาพจำบ้านพักคนชราแบบเดิมๆ ก็เท่านั้น
“เราต้องการแสดงให้เห็นว่า นี่ไม่ใช่สถานที่ที่ไร้ชีวิตชีวา บ้านพักคนชราสามารถมีชีวิตชีวาได้ และผู้สูงอายุก็มีชีวิตชีวาได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่าแนวทางนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสีย”
ด้านชาวเน็ตต่างมองว่า บ้านพักคนชราให้ความสำคัญกับการสร้างคอนเทนต์ที่ช่วยเพิ่มยอดวิวและทำกำไรให้มากกว่าการดูแลผู้สูงอายุ พร้อมคอมเมนต์ เช่น “ตอนนี้บ้านพักคนชรากำลังแข่งกันทำแบบนี้เหรอ? ไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์และกลยุทธใหม่ๆ เป็นสิ่งที่ดี แต่ต้องมีข้อจำกัดเช่นกัน” “นี่มันยั่วยวนกันชัดๆ! ผู้สูงอายุเหล่านี้ล้วนมีปัญหาสุขภาพ เกิดใครเลือดกำเดาไหล หรือเป็นอะไรหนักกว่านั้นขึ้นมาจะทำอย่างไร?” และ “เต้นเพื่อกระตุ้นให้กินยา หรือกระตุ้นให้เปิดกระเป๋าสตางค์? เห็นๆ กันอยู่”
ทั้งนี้ ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากสาธารณชนที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ทางบ้านพักคนชราได้มีการลบคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องออกไปแล้วกว่า 100 คลิป
ที่มา : ‘Joyful’ Chinese nursing home criticised for using sexy dancer to encourage medication (SCMP)