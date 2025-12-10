ยิบอินซอยคว้ามง "Broadcom Knight" ระดับสูงสุด ส่งสัญญาณแนบแน่น VMware ไม่สนดราม่า

ยิบอินซอย (YIP IN TSOI) เขย่าวงการคลาวด์และเวอร์ชวลไลเซชันไทย ด้วยการประกาศความสำเร็จคว้าตำแหน่งอัศวิน "Broadcom Knight" ตอกย้ำฐานะ SI ครบวงจรที่มีผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยี VMware ระดับเทพ แม้ VMware จะมีดราม่าทัวร์ลงต่อเนื่อง
วีเอ็มแวร์ (VMware) นั้นเป็นข่าวดังในปี 2023 ว่าถูกบรอดคอม (Broadcom) ซื้อกิจการไปแบบยักษ์กลืนยักษ์ด้วยราคา 61,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่หลังจากนั้น ดราม่าหนักขึ้นตามมาเมื่อมีการเปลี่ยนนโยบายราคา ที่ถูกมองว่ากดดันลูกค้าหลายด้าน เช่น บังคับซื้อแพคเกจสมาชิกแบบขั้นต่ำ 72 cores ต่อออเดอร์ ไม่ว่าองค์กรจะใช้จริงกี่ cores ก็ตาม บวกกับการตัดสินใจเลิกขายบางโปรดักต์เก่า ทำให้ลูกค้าองค์กรหลายราย โดยเฉพาะองค์กรขนาดกลางที่รู้สึกถึงความ "แพงเกินไป" จนมีกระแส churn หรือเลิกใช้งานกันยกใหญ่
เพื่อเอาใจไม่ให้ลูกค้าย้ายไปหาทางเลือกอื่นอย่าง Nutanix หรือ OpenShift สุดท้าย Broadcom ยอมปรับนโยบายในปี 2025 โดยยืดระยะเวลาการสนับสนุน lifecycle support ให้ยาวขึ้น และชะลอการออก release ใหม่ ซึ่งแม้จะปรับแล้ว Broadcom ก็ยังถูกฟ้องร้องในยุโรปด้วยข้อหาทำการค้าแบบไม่เป็นธรรม ทำให้ผู้บริโภคได้รับผลเสียเพราะตลาดไม่มีการแข่งขันที่เหมาะสม
แต่ VMware ยังไปต่อในไทยแน่นอน เพราะ "ยิบอินซอย" บริษัท SI (System Integrator) ชั้นนำของไทยเพิ่งประกาศความสำเร็จสุดยอด คว้าตำแหน่ง "Broadcom Knight" ระดับสูงสุด และเป็นหนึ่งในสององค์กรเท่านั้นในประเทศไทยที่มีผู้เชี่ยวชาญระดับนี้ประจำทีม
***Broadcom รับรอง
การประกาศนี้เป็นการรับรองจาก Broadcom ว่าทีมเทคนิคของยิบอินซอยเชี่ยวชาญสุดยอดในเรื่อง VMware Cloud Foundation (VCF) 9.0 ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญสำหรับการขับเคลื่อนองค์กรสู่ยุค Private AI หรือระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ทำงานบนคลาวด์ส่วนตัวที่ปลอดภัย ไม่มีการส่งข้อมูลละเอียดอ่อนออกไปภายนอก ทำให้เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการความปลอดภัยสูง
นายสุภัค ลายเลิศ กรรมการอำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด กล่าวว่าการที่บุคลากรผู้เชี่ยวชาญของบริษัทที่ได้ผ่านการรับรองและแต่งตั้งให้เป็น Broadcom Knight ไม่เพียงแต่เป็นการตอกย้ำมาตรฐานความเชี่ยวชาญสูงสุดของผลิตภัณฑ์ VMware Cloud Foundation แต่ยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของยิบอินซอย ในการพัฒนาศักยภาพทีมงานให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล
"การแต่งตั้งนี้แสดงถึงความพร้อมในการให้บริการที่มีคุณภาพสูงสุดแก่ลูกค้าองค์กรในทุกระดับ รวมไปถึงการให้บริการเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานยุคใหม่อย่าง VCF 9.0”
สำหรับ Broadcom Knight นับว่าเป็นตำแหน่งระดับสูงสุดสำหรับผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค (Technical Champions) ที่ผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นจาก Broadcom หรือก็คือ เป็นบุคคลที่เชี่ยวชาญด้าน VMware Cloud Foundation (VCF) ในระดับสถาปัตยกรรม สามารถออกแบบและแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนที่สุดได้
ยิบอินซอยย้ำอีกว่าบริษัทไม่ได้หยุดแค่ Knight อย่างเดียว แต่ชูจุดแข็งเรื่องทีม SI ครบวงจร รวมถึงมีผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับรองจาก VMware และเทคโนโลยีอื่นอีกมาก รองรับทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านรักษาความปลอดภัยไซเบอร์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การพัฒนาระบบคลาวด์ (Cloud Modernization) ตั้งแต่ขั้นปรึกษา วางกลยุทธ์ ไปจนถึงขั้นปรับใช้ ติดตั้ง และบริการช่วยเหลือแบบ 24 ชั่วโมง
ข้อมูลจากปี 2567 ชี้ว่ายิบอินซอยมีรายได้รวมราว 10,000 ล้านบาท รายได้หลักกว่า 70% มาจากธุรกิจไอที ก่อนหน้านี้ กลุ่มบริษัทยิบอินซอยได้เข้าซื้อกิจการแอปพลิเคชัน Robinhood จากกลุ่ม SCBX อย่างเป็นทางการด้วยมูลค่าสูง 2 พันล้านบาท.