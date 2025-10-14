PROEN ยกระดับมาตรฐานคลาวด์ ติดตั้ง VCF9 เทคโนโลยีระดับโลกรายแรกในไทย เสริมความมั่นคงทางข้อมูล ตอบโจทย์เศรษฐกิจดิจิทัลแห่งอนาคต

PROEN เดินหน้ายกระดับมาตรฐานคลาวด์ ลงทุนติดตั้ง“VMware Cloud Foundation 9” เทคโนโลยีระดับโลกรายแรกในประเทศไทย เสริมขีดความสามารถการแข่งขันของธุรกิจไทย รองรับเศรษฐกิจดิจิทัลและเทคโนโลยี AI ในอนาคต เสริมศักยภาพ เพิ่มโอกาสสร้างรายได้ในอนาคต
นายกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร PROEN เปิดเผยว่า บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ PROEN ผู้นำด้านการให้บริการระบบคลาวด์ครบวงจร ครอบคลุมการประมวลผล การจัดเก็บข้อมูล และระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ของไทย ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญ ขึ้นแท่นเป็นผู้ใช้งาน VMware Cloud Foundation 9 (VCF9) เทคโนโลยีแพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ระดับโลกรายแรกในประเทศไทย
เทคโนโลยี VCF9 ถือเป็นเวอร์ชันล่าสุดที่ PROEN นำมาใช้ ได้รับการอัปเกรดครั้งใหญ่ที่เป็นรากฐานของระบบดิจิทัลยุคใหม่ เพื่อรองรับแนวคิดใหม่ที่ประเทศพัฒนาแล้วใช้ปกป้องข้อมูล โดยเฉพาะในยุคที่ข้อมูลภาครัฐและภาคเอกชนมีความสำคัญเทียบเท่าสินทรัพย์แห่งชาติ นอกจากนี้ยังถูกนำไปใช้โดยองค์กรระดับโลก ทั้งภาคการเงิน การผลิต พลังงาน และเทคโนโลยี เช่น HSBC, JP Morgan, Siemens, Bosch, BMW และรัฐบาลยุโรปหลายประเทศ
“การเป็นผู้ใช้ VMware Cloud Foundation 9 รายแรกของประเทศไทย สะท้อนความมุ่งมั่นของ PROEN ในการผลักดันองค์กรไทยสู่ Hybrid Cloud และ Sovereign Cloud ที่ปลอดภัย ยืดหยุ่น และรองรับการประมวลผลสมัยใหม่ เช่น AI และ Kubernetes ระบบที่ใช้ควบคุมและจัดการคอนเทนเนอร์ ซึ่งเราตั้งเป้าที่จะเป็น Backbone ของโครงสร้างหลักที่ช่วยขับเคลื่อนระบบดิจิทัลของประเทศไทยในอนาคต” นายกิตติพันธ์กล่าว
นายกิตติพันธ์ กล่าวอีกว่า การตัดสินใจติดตั้ง VMware Cloud Foundation 9 ซึ่งเป็นระบบโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์รุ่นล่าสุดที่ตอบโจทย์องค์กรยุคใหม่ ด้วยคุณสมบัติเด่นหลายประการ เช่น รองรับทุกสภาพแวดล้อมการใช้งาน (Hybrid & Sovereign Cloud Ready) ที่สามารถทำงานได้ทั้งในระบบขององค์กรเอง คลาวด์ส่วนตัว คลาวด์สาธารณะ และคลาวด์ที่เน้นความปลอดภัยของข้อมูลภายในประเทศ พร้อมรองรับเทคโนโลยีใหม่ยุค AI และรองรับการประมวลผลด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI), การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) และระบบ Kubernetes รวมถึงแอปพลิเคชันยุคใหม่ที่ต้องการความยืดหยุ่นสูง
นอกจากนี้ยังสามารถรวมศูนย์การจัดการในที่เดียว (Breaking Down Silos) ทั้ง Virtual Machines และ Containers ได้จากแพลตฟอร์มเดียว ช่วยลดความซับซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฝ่ายไอที ปลอดภัยและได้มาตรฐานสากล (Security & Compliance) ระดับโลก เพื่อป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์และรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูล บริหารจัดการอัตโนมัติแบบอัจฉริยะ (Intelligent Lifecycle Management) โดยระบบสามารถอัพเดทและดูแลโครงสร้างพื้นฐานได้อัตโนมัติ ลดการหยุดชะงักของระบบ และช่วยให้การทำงานต่อเนื่องราบรื่น
เทคโนโลยีนี้จะช่วยให้องค์กรทำงานได้คล่องตัวมากขึ้น พร้อมรองรับอนาคตของระบบดิจิทัล รองรับการพัฒนาแอปพลิเคชันยุคใหม่ได้รวดเร็ว ด้วยระบบที่ทำให้นักพัฒนาสามารถสร้างและบริหารจัดการ “แอปพลิเคชันบนคลาวด์” (Cloud Native Applications) ได้ง่ายและรวดเร็ว เหมาะกับองค์กรที่ต้องการปรับตัวสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ รวมถึงการรองรับงานด้านข้อมูลและ AI ด้วยเทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ รวมถึงงานด้าน AI (ปัญญาประดิษฐ์) และ Data Analytics ในอนาคต
นอกจากนี้ ยังสามารถสร้างคลาวด์ส่วนตัวแยกได้ตามหน่วยงาน ซึ่งหมายความว่าแต่ละหน่วยธุรกิจในองค์กรสามารถมี “คลาวด์ของตัวเอง” เพื่อใช้ทดสอบ พัฒนา หรือนำนวัตกรรมใหม่มาทดลองได้ โดยไม่กระทบต่อระบบหลักขององค์กร
นายกิตติพันธ์ กล่าวอีกว่า เทคโนโลยีข้างต้นจะส่งผลให้ PROEN สามารถให้บริการคลาวด์ได้หลายรูปแบบมากขึ้น และช่วยตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่ม ตั้งแต่องค์กรขนาดใหญ่ หน่วยงานรัฐ ไปจนถึงภาคเอกชนทั่วไป ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้รายได้จากบริการคลาวด์และศูนย์ข้อมูล (Data Center) มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง
“VCF9 จะช่วยให้บริษัทขยายฐานลูกค้ากลุ่มองค์กรและภาครัฐ เพราะเป็นเทคโนโลยีที่มีมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูง ตามแนวคิดและจุดแข็งที่ตรงกับนโยบายภาครัฐด้านความมั่นคงทางข้อมูล ทำให้เรามีโอกาสได้รับงานโครงการจากภาครัฐและองค์กรขนาดใหญ่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต” นายกิตติพันธ์ กล่าว