ทรู คอร์ปอเรชั่น ระดมทีมกู้โครงข่ายหาดใหญ่ ให้ศูนย์บัญชาการ–โรงพยาบาล–ศูนย์พักพิง และชุมชน กลับมาสื่อสารได้

ทรู คอร์ปอเรชั่น เร่งร่วมฟื้นสถานการณ์หาดใหญ่ต่อเนื่อง ทั้ง 24 ชั่วโมง ท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ ซึ่งถูกประเมินว่าเป็นหนึ่งในอุทกภัยรุนแรงที่สุดของเมืองในรอบหลายสิบปี โดย เดินหน้าปฏิบัติการตั้งแต่วันแรกของวิกฤตจนถึงปัจจุบัน โดยมุ่งภารกิจเร่งด่วนฟื้นการสื่อสารให้กลับคืนสู่ปกติพร้อมใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยบัญชาการภาครัฐ กสทช ปภ ทีมกู้ภัย หน่วยแพทย์ และประชาชนในพื้นที่เสี่ยง บริษัทได้ระดมทีมวิศวกร ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงข่าย และเจ้าหน้าที่จากทุกภูมิภาคมุ่งหน้าเข้าสู่หาดใหญ่ เพื่อรวมพลังฟื้นโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารของเมืองอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่ทุกวินาทีมีความหมายต่อชีวิตและความปลอดภัยของประชาชน
ล่าสุด นายคูรัม อัชฟาค หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเครือข่าย และนายจิระชัย คุณากร รองหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเครือข่าย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้นำทีมวิศวกรลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบศูนย์เครือข่ายและสถานีฐาน และศูนย์บริการทรู รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ เพื่อติดตามแผนฟื้นฟูตามระดับความเสียหายของแต่ละโซน โดยให้ความสำคัญสูงสุดกับ “จุดยุทธศาสตร์” ที่ต้องพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง และพร้อมแล้ว 100% ได้แก่
- ศูนย์บัญชาการภาครัฐและกองทัพ (Command Center) หัวใจหลักรวมศูนย์ฟื้นฟูหาดใหญ่ อาทิ หน่วยบัญชาการ / หน่วยงานกองทัพ / ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย
- ท่าอากาศยานหาดใหญ่และกองบิน 56 ที่ต้องรองรับการขนส่งกำลังพลและเวชภัณฑ์
- โรงพยาบาลหลักทุกแห่ง รวมถึงโรงพยาบาลสนาม
- ศูนย์อพยพและศูนย์พักพิง เช่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่รองรับผู้ประสบภัยจำนวนมาก
ทั้งนี้ นายคูรัม อัชฟาค หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเครือข่าย และทีมวิศวกรเครือข่าย ยังได้เข้าตรวจสอบสัญญาณมือถือที่ โรงพยาบาลหาดใหญ่ และปรึกษาหารือกับ นพ. วิโรจน์ โยมเมือง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อสนับสนุนความช่วยเหลือแก่ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลที่กำลังช่วยเหลือด้านสาธารณสุขอย่างเร่งด่วนแก่พี่น้องชาวหาดใหญ่
ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้เสริมรถโมบายล์สถานีฐานเคลื่อนที่เร็ว (Cell-on-Wheel: COW) จากภาคต่างๆ เข้าสู่หาดใหญ่หลายพื้นที่เพื่อขยายสัญญาณ เพิ่มความจุการใช้งาน (capacity) และปรับแต่งค่าพารามิเตอร์ของเครือข่ายตามพฤติกรรมการใช้งานในช่วงหลังน้ำลด นอกจากนี้ยังเสริมระบบไฟฟ้าสำรอง เครื่องปั่นไฟ และตรวจสอบเส้นทางไฟเบอร์ออปติกหลัก ทั้งหมดนี้เพื่อให้โครงข่ายมือถือและอินเทอร์เน็ตบ้านยังคงทำงานได้ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด
วิกฤตครั้งนี้สร้างความเสียหายกว้างขวางต่อเมืองหาดใหญ่ พื้นที่เศรษฐกิจสำคัญถูกน้ำท่วมหลายวัน บ้านเรือนจำนวนมากเสียหาย รวมถึงโรงพยาบาล โรงเรียน และเส้นทางสัญจร ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นฟู บางจุดยังมีซากสิ่งปลูกสร้างและยานพาหนะที่ถูกน้ำพัดกีดขวางถนน ทำให้การเข้าถึงงานกู้เสาสัญญาณเป็นไปอย่างยากลำบาก แม้ว่าขณะนี้ระดับน้ำในหลายพื้นที่ลดลงและเส้นทางหลักกลับมาเปิดใช้ได้
ทรู คอร์ปอเรชั่นยังมุ่งมั่นต่อเนื่องอย่างเร่งด่วนไม่มีวันหยุด ด้วยการสื่อสารเป็นปัจจัยหลักที่เชื่อมต่อทุกหน่วยงาน อีกทั้ง หลายชุมชนยังต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน และประชาชนจำนวนมากยังต้องพึ่งศูนย์พักพิง น้ำสะอาด อาหาร และบริการทางแพทย์
ในภาวะเช่นนี้ “ระบบสื่อสาร” เป็นหัวใจสำคัญของทุกภารกิจ ไม่ว่าจะเป็นการรับ–ส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงาน การติดต่อขอความช่วยเหลือของประชาชน การทำงานของแพทย์ พยาบาล หรือการวางแผนบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยง ทรู คอร์ปอเรชั่นจึงเดินหน้าฟื้นโครงข่ายทุกจุดอย่างไม่มีวันหยุด พร้อมทำงานใกล้ชิดกับสำนักงาน กสทช. ภายใต้แผนปฏิบัติการฉุกเฉินด้านโทรคมนาคม เพื่อให้ระบบสื่อสารของประเทศสามารถรองรับสถานการณ์สาหัสเช่นนี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ทรู คอร์ปอเรชั่น ห่วงใยและอยู่เคียงข้างชาวหาดใหญ่และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ทั้งในช่วงเร่งด่วนด้านการกู้ภัย และระยะฟื้นฟูหลังน้ำลด เพื่อให้เมืองหาดใหญ่กลับสู่ภาวะปกติได้เร็วที่สุด และเพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อสื่อสาร เข้าถึงข้อมูลสำคัญ และเชื่อมต่อได้อย่างมั่นใจในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดของปีนี้