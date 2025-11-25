xs
AOT หาดใหญ่ แจ้งรถรับ -ส่งมาสนามบินจากหน่วยสนับสนุนต่างๆ งดให้บริการชั่วคราว หลังระดับน้ำสูงขึ้นทุกเส้นทาง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์




ท่าอากาศยานหาดใหญ่ขอแจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้รถรับ - ส่ง มายังสนามบิน จากหน่วยสนับสนุนต่างๆ ไม่สามารถให้บริการได้ชั่วคราว เนื่องจากระดับน้ำโดยรอบสูงขึ้นทุกเส้นทาง หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง