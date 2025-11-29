เปิดศึก "COMMART UNBOX" ส่งท้ายปี เตือนราคา RAM-GPU พุ่งเท่าตัว

กระหึ่มมหกรรมสินค้าส่งท้ายปี 27-30 พ.ย. 68 ที่ไบเทค บางนา ชูไฮไลท์สินค้ารุ่นใหม่-โปรโมชั่นพิเศษ ผู้จัดเตือนผู้บริโภคเร่งซื้ออัปเกรดเครื่อง ชี้ราคา RAM DDR5 และ GPU มีแนวโน้มปรับขึ้นกว่าเท่าตัวจากดีมานด์ AI Data Center ทั่วโลกพุ่ง ขณะกำลังผลิตชิปจำกัด พร้อมเปิดตัวสินค้าสุดล้ำจากทุกแบรนด์ดัง
นายบุญเลิศ นราไท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เออาร์ไอพี กล่าวถึงงาน "COMMART UNBOX" มหกรรมสินค้าไอทีส่งท้ายปี 2568 ระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิกายน ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ที่เออาร์จัดร่วมกับพันธมิตรแบรนด์และผู้จัดจำหน่ายสินค้าไอทีกว่า 30 แบรนด์ ยกทัพสินค้าและโปรโมชั่นพิเศษมาให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อ ว่างานครั้งนี้มีความโดดเด่นจากการเตือนสัญญาณราคาชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะหน่วยความจำและการ์ดจอที่เป็นชิ้นส่วนสำคัญของทั้งเกมเมอร์และผู้ใช้งานสายครีเอเตอร์ ท่ามกลางความต้องการหน่วยความจำประสิทธิภาพสูงที่พุ่งขึ้นจากการสร้างศูนย์ข้อมูล AI ขนาดใหญ่ทั่วโลก
"ความต้องการหน่วยความจำประสิทธิภาพสูงพุ่งขึ้นจากการสร้างศูนย์ข้อมูล AI ขนาดใหญ่ทั่วโลก ขณะที่กำลังการผลิตชิปยังจำกัด ทำให้ราคามีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นงานนี้จึงเป็นโอกาสดีสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการซื้อสินค้าในราคาที่เหมาะสม" นายบุญเลิศ กล่าว
บุญเลิศเชื่อว่างานคอมมาร์ตครั้งนี้ถือเป็นจังหวะทองสำหรับผู้ที่วางแผนประกอบคอมพิวเตอร์ใหม่หรืออัปเกรดเครื่องเก่า เนื่องจากแนวโน้มราคาชิ้นส่วนสำคัญอย่าง RAM DDR5 มีโอกาสปรับขึ้นกว่าเท่าตัวในเวลาอันสั้น และคลื่นต่อไปจะกระทบ GPU ซึ่งเป็นหัวใจของทั้งเกมเมอร์และสายทำงาน
นอกจากคำเตือนที่สะท้อนถึงสถานการณ์ตลาดชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ระดับโลก ซึ่งกำลังเผชิญกับแรงกดดันด้านอุปทานจากดีมานด์ของอุตสาหกรรม AI ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด ในงาน Commart Unbox ครั้งนี้ ยังมีสินค้าที่เป็นไฮไลท์มากมาย อาทิ ASUS ROG x Hatsune Miku ครบเซ็ตเกมมิ่งเกียร์และเคส PC, ASUS ROG Ally X และ MSI Claw A8 AI+ เครื่องเล่นเกม PC พกพารุ่นใหม่ล่าสุด รวมถึงการกลับมาของแบรนด์ระดับตำนาน Phanteks กับเคส EVOLV X2 ดีไซน์หรู
นอกจากนี้ยังมีสินค้าที่ได้รับรางวัล Commart Awards 2025 อย่างโน้ตบุ๊ก Lenovo Legion 9i, ASUS Zenbook A14 และ Dell Pro 14 Premium พร้อมทั้งสินค้าสมาร์ทโฮม IoT และอุปกรณ์ต่อพ่วงอีกมากมาย
สิ่งที่น่าสนใจคือ งานครั้งนี้มีร้านค้ากลุ่มสมาร์ทโฟนและสมาร์ทโฮมเข้ามาเติมเต็มมากขึ้น นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการขยายโอกาสในการจำหน่ายสินค้าที่กำลังเป็นที่ต้องการ ซึ่งอาจจะเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นในงานคอมมาร์ตครั้งต่อไป
นายพรชัย จันทรศุภแสง ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อไอซีทีและการจัดงาน บมจ. เออาร์ไอพี กล่าวว่า ภายในงานมีสินค้าให้เลือกครบทุกสไตล์ ทั้งคอมเซ็ตสำหรับประกอบเอง คอมแบรนด์ดีไซน์สวย คอมสายเกมมิ่ง RGB จัดเต็ม รวมถึงเซ็ตสำหรับ Content Creator ที่เน้น CPU แรง RAM แน่น
"นอกจากนี้ยังมีโน้ตบุ๊กทุกแบรนด์ เกมมิ่งเกียร์ คีย์บอร์ด ปริ้นเตอร์ มือถือ และเครื่องเล่นเกม Nintendo, PS5 ให้ลองก่อนซื้อ พร้อมโปรโมชั่นและของแถมสุดคุ้มจากทุกแบรนด์" นายพรชัย กล่าว
โปรโมชั่นพิเศษภายในงานประกอบด้วย คอมมาร์ต Big Bonus ช้อปสินค้าครบทุก 3,000 บาท รับสิทธิ์ลุ้นโชค 2 ต่อ ทั้งลุ้นหน้างานและอัปโหลดใบเสร็จ โดยของรางวัลมีตั้งแต่ iPhone 17 Pro Max, Smart TV, กล้อง Insta360 Go Ultra 4K, การ์ดจอ RTX 5080 ไปจนถึง Mechanical Keyboard
นอกจากนี้ยังมี คอมมาร์ต On Top ช้อปครบ 50,000 บาท รับคูปองลดเพิ่ม 500 บาท (เฉพาะวันพฤหัสบดี-ศุกร์), คอมมาร์ต วัดดวง หมุนวงล้อลุ้นคูปองส่วนลดสูงสุด 10,000 บาท (แค่สมัครสมาชิก), และคอมมาร์ต ช่วยจ่ายค่าจอดรถ ซื้อสินค้าครบ 30,000 บาท แลกสิทธิ์จอดฟรี 3 ชั่วโมง
*** เอปสันจัดหนัก ลดแรง-รับเก่าแลกใหม่
หนึ่งในพันธมิตรสำคัญที่โดดเด่นในงานคือ เอปสันประเทศไทย ที่จัดโปรโมชันสุดคุ้มขนผลิตภัณฑ์เพื่อบ้านและธุรกิจมาลดราคาครั้งใหญ่ ทั้งกลุ่มเครื่องพิมพ์เพื่อสำนักงาน, EcoTank, สแกนเนอร์ และโปรเจคเตอร์ พร้อมรับสิทธิ์พิเศษแคมเปญเก่าแลกใหม่ อัปเกรดเครื่องพิมพ์เก่าเป็นเครื่องใหม่รับส่วนลดเพิ่มทันทีสูงสุด 1,000 บาท
ไฮไลท์สินค้าของเอปสันในงาน กลุ่มเครื่องพิมพ์เพื่อสำนักงานลดสูงสุดกว่า 12,000 บาท อาทิ เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน AM-C550 ราคาพิเศษ 119,000 บาท จากปกติ 129,000 บาท มาพร้อมความเร็วพิมพ์สี 55 ipm ความละเอียด 600×2,400 dpi เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการประสิทธิภาพสูง และเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันขนาด A3 รุ่น L15180 ราคาพิเศษ 36,500 บาท จากปกติ 45,900 บาท
สำหรับแคมเปญเก่าแลกใหม่ เพียงนำเครื่องพิมพ์เก่ารุ่นใด ยี่ห้อใดก็ได้ มาแลกซื้อ EcoTank เครื่องใหม่ รับส่วนลดทันทีแบ่งตามกลุ่มสินค้า ได้แก่ มัลติฟังก์ชันสำหรับบ้านและสำนักงาน (รุ่น L3210, L3250, L3550) รับส่วนลด 500 บาท, เครื่องพิมพ์ขาวดำประหยัดต้นทุน (รุ่น M1120, M1050, M1140, M1170, M2050, M2140, M2170 และ M1540) รับส่วนลด 700 บาท และรุ่นสำหรับธุรกิจ SME (รุ่น L4360, M3170) รับส่วนลดสูงสุด 1,000 บาท
นอกจากความคุ้มค่าในการอัปเกรด ผู้ใช้ยังร่วมช่วยลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ เพราะเอปสันจะนำเครื่องพิมพ์ที่รับคืนไปกำจัดอย่างถูกวิธี ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มความยั่งยืนที่กำลังได้รับความสำคัญมากขึ้นในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
***พันธมิตรคับคั่ง
งาน COMMART UNBOX ได้รับการตอบรับจากพันธมิตรธุรกิจคับคั่ง อาทิ ACE, Banana, E-Quip, Epson, iStudio by spvi, IT City, JIB Maru, Zarukon, JIB Mobile, MSI, Speed Computer, Speed Gaming, Studio7, AMD, Intel, AppleSheep, Ascenti, ASUS, Bewell, Cougar, EDIFIER, ERGOTREND, GamerLabs, Lifestyle Technologies, SecretLAB และ เครดิตบูโร
การจัดงาน COMMART UNBOX ในช่วงส่งท้ายปี สะท้อนถึงความพยายามในการกระตุ้นตลาดไอทีที่ยังคงเผชิญกับความท้าทายจากสภาวะเศรษฐกิจและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการเลื่อนการซื้อสินค้าออกไปเนื่องจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ
ผู้สนใจสามารถเข้าชมงานฟรี ระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2568 เวลา 10.00-21.00 น. ณ ไบเทค บางนา โดยเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้า BTS สถานีบางนา สำหรับผู้ที่สนใจโปรโมชั่นของเอปสันสามารถเยี่ยมชมได้ที่บูธ B8 ฮอลล์ EH98-99.