True ชู 5G Private Network ร่วม AI ยกระดับ มาตรฐานองค์กรไทย

ในยุคดิจิทัลที่ AI และระบบอัตโนมัติกลายเป็นหัวใจของการผลิตและ การบริการ องค์กรจำเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายที่ปลอดภัย เสถียร และความหน่วงต่ำ เพื่อควบคุมข้อมูลและคุณภาพบริการในสภาพแวดล้อมปิดให้ได้รัดกุมและเชื่อถือได้สำนักงาน กสทช. จึงจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่อง “แนวทางส่งเสริมการใช้คลื่นความถี่สำหรับบริการลักษณะโครงข่ายเฉพาะ องค์กร (Private Network)” โดย ดร.ธีรเดช ดํารงค์พลาสิทธิ์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกลุ่มธุรกิจองค์กร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ในหัวข้อ The Fusion Frontier Revolutionize customer experience through True 5G private network
การเปลี่ยนมุมมองต่อ AI จากภัยคุกคามสู่พันธมิตร ที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยยุคใหม่
ดร.ธีรเดชกล่าวว่า ความท้าทายสำคัญขององค์กรในวันนี้ไม่ใช่การมองว่า AI จะเข้ามาแย่งงานคน แต่ควรมอง AI เป็น “เพื่อนร่วมงานใหม่” ที่ช่วยเพิ่มความฉลาดและความรวดเร็วในการทำงาน เพื่อสร้างการทำงานรูปแบบใหม่ร่วมกัน โลกกำลังก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรม 5.0 ที่ AI เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ ซึ่งคาดว่าจะผลักดัน GDPโลกให้เติบโตอย่างน้อย 14% ภายในปี 2030 ขณะเดียวกันทรูในฐานะผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล พร้อมนำศักยภาพเครือข่ายและเทคโนโลยีดิจิทัลช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย สนับสนุนให้ AI เข้ามา เพิ่มสัดส่วน GDP อย่างน้อย 2% ในอนาคต
ภารกิจเร่งด่วน คือ ผลักดันไทยให้ก้าวสู่การเป็น Digital Skill Nation
หัวใจของการทำให้ AI สร้างผลลัพธ์ได้จริง ต้องมีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่แข็งแรงรองรับทั้ง AI แบบที่องค์กรพัฒนาขึ้นเองและ AI แบบ Open Source ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ซึ่งล้วนต้องพึ่งพาเครือข่ายที่ปลอดภัย เสถียร และมีความหน่วงต่ำ ถ้าหากออกแบบการใช้งานให้เหมาะสม AI จะช่วยลดขั้นตอนการทำงานและได้ถึง 60-70% ทั้งยังช่วยให้องค์กรที่นำ AI มาใช้จริง มียอดขายเติบโตมากกว่าองค์กรที่ไม่ได้ใช้ถึง 18% เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชน แม้ปัจจุบันคนไทยกว่า 75% ใช้ AI แล้ว แต่มีเพียง 25% เท่านั้น ที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสิ่งสำคัญที่สุด คือ การสร้างคนทำงานยุคใหม่ที่มีทักษะดิจิทัลและ AI เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็น Digital Skill Nation อย่างแท้จริง โดยเริ่มต้นที่การ Empower Every Workforce ให้บุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึงและประยุกต์ใช้ AI ได้จริงในงานประจำวัน รวมถึงการ Shift the Profile ของคนรุ่นใหม่ในระบบการศึกษาให้มีทักษะดิจิทัลครบถ้วน
ทรู ชูจุดแข็งด้านเครือข่าย และดาต้าอินไซต์ปั้นองค์กรไทยสู่ยุค AI อย่างแท้จริง
ทรูตอกย้ำความพร้อมในการให้บริการทั้ง Private Network โซลูชัน 5G และโซลูชันด้านความปลอดภัย พร้อมทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์เพื่อออกแบบโซลูชันให้เหมาะกับโจทย์ของแต่ละธุรกิจ จุดแข็งที่แตกต่างของทรูคือความสามารถในการเข้าใจพฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนตลอดเวลาผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ด้วย AI จนเห็นภาพแบบองค์รวม ซึ่งดาต้าอินไซต์เหล่านี้ช่วยให้องค์กรออกแบบรูปแบบการให้บริการและรูปแบบการทำงานยุคดิจิทัลที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้ตรงจุด พร้อมเชื่อมต่อทุกอย่างผ่านคลาวด์ เพื่อเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลลูกค้าให้กลายเป็นยอดขายและช่วยเพิ่มรายได้ให้กับองค์กรได้อีกด้วย