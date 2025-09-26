“ดีป้า” ร่วมกับ “สรรพากร” และ “บีโอไอ” ชู ‘บัญชีบริการดิจิทัล’ ทางรอดเศรษฐกิจไทย พร้อมเปิดตัวโครงการ OTOD AI Transformation ช่วยชาติ เร่งหนุน SMEs - เกษตรกร กว่า 15,600 ราย ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเอไอยกระดับธุรกิจ
ดีป้า ผนึกกำลัง กรมสรรพากร และ บีโอไอ ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคธุรกิจ รุกประกาศนโยบาย AI Transformation: ปรับเพื่อรอด เปลี่ยนเพื่อเศรษฐกิจไทย ชูกลไกบัญชีบริการดิจิทัล และมาตรฐาน dSURE เครื่องมือยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลสัญชาติไทยที่มาพร้อมสิทธิประโยชน์เพื่อแบ่งเบาค่าใช้จ่ายประชาชนในการประยุกต์ใช้ดิจิทัลยกระดับธุรกิจ พร้อมเปิดตัวโครงการ OTOD AI Transformation ช่วยชาติ หนุนธุรกิจ SMEs ร้านค้าขนาดเล็ก หาบเร่ แผงลอย ตลาดสด และเกษตรกรทั่วประเทศเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล ตั้งเป้าภายในปี 2569 ส่งเสริมไม่น้อยกว่า 15,600 รายได้ลองใช้ดิจิทัลโซลูชัน และได้รับการยกระดับธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและเอไอ สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท
ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า พร้อมด้วย นายนเรศ บูรณากาญจน์ นักวิชาการภาษีชำนาญการพิเศษ กรมสรรพากร และ นายธนชาต ลาภพานิช นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ร่วมประกาศนโยบายสำคัญ AI Transformation: ปรับเพื่อรอด เปลี่ยนเพื่อเศรษฐกิจไทย โดยมีคณะผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมงานโดยพร้อมเพรียง ณ อาคาร ดีป้า (สำนักงานใหญ่) ซอยลาดพร้าว
ผศ.ดร.ณัฐพล กล่าวว่า ปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งสำคัญจากทั้งภายในและภายนอกประเทศ ไม่ว่าจะเป็น การแข่งขันที่รุนแรง การขาดแคลนแรงงาน สถานการณ์การส่งออกที่ผันผวน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภค ทั้งหมดส่งผลให้การปรับตัว (Transformation) เป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วน ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ดีป้า จึงเร่งทำงานภายใต้กลไก AI Transformation ที่ครอบคลุมทั้งการเตรียมพร้อมกำลังคนดิจิทัล ควบคู่กับการยกระดับ Digital & AI Solution ของไทย ซึ่งเปรียบเสมือนโครงสร้างพื้นฐานสำคัญแห่งโลกอนาคต โดยกลไกดังกล่าวจะขับเคลื่อนด้วยสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่จะกระตุ้นให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้จริงในภาคธุรกิจ
“ดีป้า มุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของประเทศไทยผ่านกลไกสำคัญที่มุ่งเน้นทั้งในส่วนของ ‘คน’ ผ่านกลไก Digital Skill Roadmap และ ‘เทคโนโลยี’ ที่บูรณาการการทำงานมาอย่างต่อเนื่องกับ กรมสรรพากร และ บีโอไอ ภายใต้กลไกบัญชีบริการดิจิทัล และมาตรฐาน dSURE ซึ่งทำหน้าที่เป็นกลไกสำคัญในการยกระดับผลิตภัณฑ์/บริการดิจิทัลของไทยให้ได้มาตรฐานสากลควบคู่กับการส่งเสริม ไม่ว่าจะเป็นการขยายโอกาสสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัลไทยให้สามารถเข้าสู่ตลาดภาครัฐ มาตรการต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้งานจริงในกลุ่ม SMEs ได้แก่ การส่งเสริมจาก ดีป้า ในรูปแบบ Matching Fund (d-transform) โดยตั้งเป้าส่งเสริมไม่น้อยกว่า 600 ราย และสิทธิ์การใช้ดิจิทัลฟรี (d-voucher) ไม่น้อยกว่า 15,000 สิทธิ์ ภายในปี 2569 รวมถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษีโดยความร่วมมือกับ กรมสรรพากร ซึ่งผู้ประกอบการสามารถนำค่าใช้จ่ายในการลงทุนเทคโนโลยีดิจิทัลมาหักภาษีเงินได้นิติบุคคลได้สูงสุด 200% ในวงเงินไม่เกิน 300,000 บาท มาตรการยกระดับอุตสาหกรรมด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจาก บีโอไอ ที่สามารถยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล โดย SMEs ที่ลงทุนในซอฟต์แวร์จากบัญชีบริการดิจิทัลจะได้รับการยกเว้นภาษีสูงสุด 5 ปีเต็ม 100% และธุรกิจขนาดใหญ่ได้รับการยกเว้น 3 ปี 50% โดยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์/บริการดิจิทัลที่ได้มาตรฐานในบัญชีบริการดิจิทัลจะมาพร้อมกับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่กล่าวมาทั้งหมด” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว
ภายในงานประกาศนโยบาย AI Transformation: ปรับเพื่อรอด เปลี่ยนเพื่อเศรษฐกิจไทย ยังมีการเปิดตัวโครงการ OTOD AI Transformation ช่วยชาติ โดย ดร.ปรีสาร รักวาทิน รักษาการรองผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มงานส่งเสริมการประยุกต์ใช้ดิจิทัล ดีป้า โดยระบุว่า OTOD AI Transformation ช่วยชาติ เป็นอีกหนึ่งโครงการเรือธงของ ดีป้า ที่จะกระตุ้นให้เกิดการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่ขึ้นทะเบียนบนบัญชีบริการดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม ซึ่งจะนำไปสู่โอกาสการลงทุนใหม่และต่อยอดสู่ตลาดสากล โดยการดำเนินงานระยะแรกตั้งเป้าส่งเสริมเกษตรกรรายย่อย ผู้ประกอบการ SMEs ร้านค้ารายย่อย หาบเร่ แผงลอยตลาดสด และเกษตรกร ไม่น้อยกว่า 15,000 ราย กลุ่มธุรกิจภาคการผลิต จำนวน 200 ราย กลุ่มธุรกิจการค้าและบริการ จำนวน 300 ราย และโรงงานเกษตรแปรรูป 100 ราย พร้อมจัดโรดโชว์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านดิจิทัล
“OTOD AI Transformation ช่วยชาติ จะดำเนินการครอบคลุมใน 2 ส่วนสำคัญ ได้แก่ ส่วนที่ 1 การส่งเสริมและสนับสนุน แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 1) ยกระดับธุรกิจด้วยดิจิทัล ส่งเสริมสูงสุด 200,000 บาท กลุ่มเป้าหมาย* SMEs รวม 600 ราย (กลุ่มธุรกิจภาคการผลิต 200 ราย | กลุ่มธุรกิจการค้าและบริการ 300 ราย | กลุ่มเกษตรกรแปรรูป 100 ราย) ตามมาตรการ d-transform และ 2) เริ่มต้นใช้งานดิจิทัล ส่งเสริมสิทธิ์การใช้ดิจิทัลเริ่มต้น 6 เดือน กลุ่มเป้าหมาย* 15,000 ราย (SMEs ร้านค้าขนาดเล็ก หาบเร่ แผงลอย 10,000 ราย | เกษตรกร 5,000 ราย) ตามมาตรการ d-voucher โดยจะเปิดให้กดรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน ‘ทางรัฐ’ ในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ และส่วนที่ 2 กิจกรรมกระตุ้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI (กิจกรรมโรดโชว์ OTOD AI Transformation ช่วยชาติ) ใน 7 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก เชียงใหม่ สงขลา ภูเก็ต ชลบุรี อุบลราชธานี และขอนแก่น กิจกรรมสำคัญ ได้แก่ Workshop เพิ่มทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน Showcase พื้นที่แสดงเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการยกระดับธุรกิจ เวทีเสวนา รับฟังการบรรยายจากผู้ประกอบการดิจิทัล Business Matching การจับคู่ธุรกิจ ผู้ประกอบการเทคโนโลยีดิจิทัลพบปะกับผู้ที่กำลังมองหาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการยกระดับธุรกิจ” รักษาการรองผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว
นอกจากนี้ยังมีการเสวนาในหัวข้อ บัญชีบริการดิจิทัล กลไกพลิกโฉมเศรษฐกิจไทย เพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี Tax 200% จากกรมสรรพากร และสิทธิประโยชน์ของบีโอไอ โดยผู้แทนจากทั้งสองหน่วยงาน และการบรรยายพิเศษหัวข้อ สิทธิประโยชน์การกระตุ้นการยกระดับทักษะดิจิทัลบุคลากร ด้วยกลไก Digital Skill Roadmap โดย นางสาวกษมา กองสมัคร รักษาการรองผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า
สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเพื่อขอรับการส่งเสริม หรือเข้าร่วมกิจกรรมโรดโชว์ภายใต้โครงการ OTOD AI Transformation ช่วยชาติ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://aitransform.depa.or.th หรือติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ทางเพจเฟซบุ๊ก depa Thailand