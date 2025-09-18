กระตุกต่อมคิด คนวัย 40+ ‘AIS Academy for THAIs’ ชวนติดอาวุธรับความท้าทายยุคใหม่

ท่ามกลางความท้าทายรอบด้าน ทั้งสภาวะเศรษฐกิจ สังคมสูงวัย (Aging Society) และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว "คน" คือหัวใจสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวข้ามผ่านวิกฤต AIS ไม่ได้มองแค่การพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรเท่านั้น แต่ยังได้ขยายภารกิจสู่สังคมวงกว้างภายใต้โครงการ AIS Academy for THAIs ด้วยความเชื่อที่ว่า “บริษัทจะเติบโตไม่ได้ ถ้าสังคมไม่เติบโตไปด้วย”
กานติมา เลอเลิศยุติธรรม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านธุรกิจองค์กร AIS เล่าถึงจุดเริ่มต้นของ AIS Academy ว่าไม่ได้มาจากตำรา How-to แต่เกิดจากการ "ลองผิด ลองถูก ล้มลุกคลุกคลาน" ภายในองค์กร จนค้นพบว่าการเรียนรู้แบบเดิมๆ ในฝ่ายฝึกอบรมอาจไม่ตอบโจทย์อีกต่อไป
ในขณะเดียวกัน ก็มองเห็นปัญหาใหญ่ของสังคม ที่คนจำนวนมากต้องการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตัวเองในยุคดิจิทัล แต่กลับเข้าถึงได้ยาก AIS นอกจากมีการลงทุนโครงข่ายให้คนไทยเข้าถึงแหล่งความรู้ได้จากทั่วโลกแล้ว ยังเดินหน้าให้ความรู้แก่คนทั่วไปด้วย
“ตอนที่ AIS จัดงาน Academy for THAIs ครั้งแรก เราเห็นภาพคนมาต่อคิวรอเข้าร่วมงานสัมมนาฟรีที่เมืองทองธานีตั้งแต่ตีห้าครึ่ง คนกว่า 4,500 คน ยอมสละเวลาทั้งวันตั้งแต่ 8 โมงเช้าถึง 4 โมงเย็น เพื่อเข้ามาหาความรู้ สิ่งนี้สะท้อนว่าคนไทยกระหายความรู้ แต่ไม่รู้จะไปหาที่ไหน"
ภาพดังกล่าวเป็นแรงผลักดันให้ AIS Academy ขยายภารกิจออกนอกกรุงเทพฯ สู่ภูมิภาคต่างๆ เพราะตระหนักว่า "ประเทศไทยไม่ใช่แค่กรุงเทพฯ" และแม้ทุกคนจะเข้าถึงออนไลน์ได้ แต่ประสบการณ์การเรียนรู้แบบ On-site ยังคงมีความสำคัญและสร้างผลกระทบได้มากกว่าการประชุมออนไลน์เพียงอย่างเดียว
ติดอาวุธทักษะให้คนไทย AIS ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน LIFE FEST 40+
ในยุคที่สังคมกำลังก้าวสู่ Aging Society อย่างเต็มรูปแบบ การแบ่งคนออกเป็น "กลุ่มที่ไปข้างหน้า" และ "กลุ่มคนที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง" จะกลายเป็นภาพที่ชัดเจนขึ้น ทำให้ AIS Academy จะมีบทบาทในการลดช่องว่างดังกล่าว
โดยเน้นการให้ความรู้ที่จับต้องได้และนำไปใช้ได้จริง ไม่เน้นทฤษฎีหนักๆ แต่เป็นทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Mindset โดยเฉพาะการที่ "คนไทยมักจะรู้จักคนอื่นดีหมดเลย แต่ไม่รู้เรื่องตัวเอง" โครงการนี้จึงเข้ามาเพื่อ "กระตุก" ให้คนหันกลับมาทบทวนตัวเอง รู้ว่าต้องเติมอะไร เพื่อให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
อีกส่วนคือความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) ในโลกที่ตลาดแรงงานเปลี่ยนแปลงเร็ว เด็กจบใหม่มีจำนวนไม่พอและโตไม่ทัน การ Reskill และ Upskill คนในวัยทำงาน โดยเฉพาะกลุ่ม Gen X จึงเป็นเรื่องเร่งด่วน "ถ้า Gen X ไม่ขยับตัว จะกลายเป็นภาระกองใหญ่ของประเทศ หากไม่สามารถดูแลตัวเองได้"
ปิดท้ายที่ ทักษะชีวิตและดิจิทัล (Life & Digital Skills) ครอบคลุมตั้งแต่เรื่องใกล้ตัวอย่างการแก้หนี้ การจัดการที่อยู่อาศัย ความรู้ด้านสุขภาพ ไปจนถึงการสร้างความตระหนักรู้เรื่องภัยไซเบอร์ ผ่านแบบวัดผลที่เข้าใจง่าย
สำหรับปีนี้ AIS Academy for THAIs ได้ร่วมมือกับพาร์ทเนอร์อย่าง The Cloud และ Superjeew จัดงานที่มุ่งเน้นกลุ่มคนวัย 40+ ซึ่งเป็นช่วงวัยที่สำคัญในการวางแผนอนาคต
"เมื่ออายุ 40 เป็นช่วงเวลาที่ต้องกระตุกให้เกิด Awareness ว่าจะครองชีพอย่างไรให้เดินหน้าต่อไปได้ ไม่ใช่แค่การเตรียมตัวเพื่อเกษียณ แต่คือการเตรียมพร้อมที่จะทำงานต่อไปอย่างมีคุณภาพและมีความสุข ท่ามกลาง Generation Gap ที่ต้องเผชิญ"
นอกจากนี้ ยังมีโครงการอื่นๆ เช่น Hackathon ที่ดึงเด็กรุ่นใหม่เข้ามาสร้างสรรค์นวัตกรรม และ JUMP Thailand ที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงวัยได้แสดงศักยภาพ ซึ่งกำลังอยู่ในช่วงคัดเลือก 300 ทีมสุดท้าย สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดูแลคนทุกช่วงวัย
“ภารกิจคิดเผื่อ” เพื่อสังคม
สุดท้ายนี้ จากความตั้งใจของ AIS Academy ที่หลักๆ แล้วจะดำเนินงานอยู่ภายใต้แกนหลัก 2 ประการ คือ 1. การเปลี่ยนผ่านวิธีการเรียนรู้ของคน และ 2. ภารกิจคิดเผื่อ ที่เป็นคำมั่นสัญญาในการให้ความรู้คืนสู่สังคม
"การลงทุนกับคน ไม่สามารถทำแบบเดิมๆ ที่ให้ตามตำแหน่งหน้าที่ได้อีกต่อไป ความรู้ก็เหมือนอาหาร จะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อคนนั้นหิว AIS Academy ทำหน้าที่จัดเตรียมองค์ความรู้ที่มีประโยชน์ไว้ แต่ 50% ที่เหลือคือความรับผิดชอบของแต่ละคนที่จะต้องเปิดใจและเข้ามาเรียนรู้ เพื่อสร้างโอกาสให้ตัวเองและขับเคลื่อนสังคมให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน"
ทั้งนี้ งาน AIS ACADEMY for THAIs at LIFE FEST 40+ เวทีส่งต่อองค์ความรู้และทักษะดิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพคนไทย เตรียมความพร้อมก้าวสู่สังคม Super-aged Society จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 19 ตุลาคม 2568 เวลา 10.30 – 20.00 น. ณ centralwOrld PULSE ชั้น 7 เข้าฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย