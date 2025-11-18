Cloudflare ล่ม! ผู้ใช้งาน "X" และหลายบริการออนไลน์ เข้าใช้งานไม่ได้

ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในไทย รวมถึงผู้ใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลักอย่าง "X" (Twitter เดิม) ต่างประสบปัญหาไม่สามารถเข้าถึงบริการออนไลน์ได้ในช่วงเวลา 18.30 น. ที่ผ่านมา สาเหตุหลักมาจากการหยุดทำงานของ "Cloudflare Global Network"
อัปเดต - 19.21 น. Cloudflare ออกมาอัปเดตว่า ระบบเริ่มกลับมาใช้งานได้แล้ว แต่คาดว่าผู้ใช้งานหลายรายจะยังพบปัญหาอยู่ เนื่องจากปริมาณการเข้าใช้งานที่สูงกว่าในช่วงเวลาปกติ และจะทยอยกลับมาใช้งานได้เต็มระบบในระยะเวลาอันใกล้นี้
ข้อมูลจาก Cloudflare ได้ยืนยันถึงเหตุการณ์ล่มในครั้งนี้ โดยอยู่ในขั้นตอนตรวจสอบ (Investigating) ซึ่งทาง Cloudflare รับทราบถึงปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้าหลายราย โดยพบข้อผิดพลาดในวงกว้างคือ Widespread 500 Errors ซึ่งหมายถึงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์ และระบบ Cloudflare Dashboard รวมถึง API ก็ใช้งานไม่ได้เช่นกัน
การเกิด "500 Errors" ในวงกว้างนี้ บ่งชี้ว่าปัญหาเกิดขึ้นที่เครือข่าย Cloudflare เอง ทำให้เว็บไซต์จำนวนมากที่ใช้บริการ CDN และระบบความปลอดภัยไม่สามารถแสดงผลเนื้อหาได้ ส่งผลให้ผู้ใช้
การล่มของ Cloudflare ในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่ทำให้ผู้ใช้งาน X ไม่สามารถเข้าถึงฟีดข้อมูลหรือทำการโพสต์ได้ แต่ยังส่งผลกระทบต่อบริการออนไลน์อื่น ๆ ในวงกว้าง เนื่องจากลูกค้าของ Cloudflare ได้รับผลกระทบอย่างชัดเจน
ไม่ว่าจะเป็น เว็บไซต์หลักล่ม โดยเฉพาะเว็บไซต์ที่พึ่งพา Cloudflare หยุดชะงักและแสดงข้อผิดพลาด HTTP 500 รวมถึงลูกค้าไม่สามารถเข้าถึง Cloudflare Dashboard และ API เพื่อทำการตั้งค่าหรือแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง
นอกจากนี้ ยังพบการอัปโหลดเนื้อหาไม่สำเร็จ สำหรับบริการด้านวิดีโอ (Stream), ภาพ (Images) และการจัดเก็บข้อมูล (R2) ที่พึ่งพาเครือข่ายของ Cloudflare ย่อมได้รับผลกระทบ ทำให้การอัปโหลด ดาวน์โหลดล้มเหลว