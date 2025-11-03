ดูท่าจะไม่ไหว!สนามบินเตโชถึงขั้นต้องจัดโปรโมชัน'ชิงโชค' ดึงดูดนักเดินทางและผู้มาเยือน

เกือบ 1 เดือนนับตั้งแต่เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2025 สนามบินนานาชาติเตโช(TIA) เริ่มแคมเปญจับสลากแจกโชคเป็นครั้งแรก เปิดโอกาสให้นักเดินทางหรือผู้มาเยือนท่าอากาศยานแห่งนี้ทุกคน ได้ลุ้นรางวัลใหญ่ ในนั้นรวมถึงบ้านและรถยนต์ ถ้าใช้จ่ายตามที่เงื่อนไขกำหนด
สำนักข่าว Dap-news ของกัมพูชา รายงานว่านับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2025 ถึง 20 ตุลาคม 2026 นักเดินทางหรือผู้มาเยือนที่ใช้จ่ายเงินครบทุกๆ 30 ดอลลาร์สหรัฐฯ(ราว 970 บาท) ณ ร้านอาหารต่างๅหรือช็อปปิ้งที่ร้านค้าทั้งหลาย ภายในสนามบิน จะได้รับตั๋วชิงโชค 1 ใบ ซึ่งมีรางวัลใหญ่อย่างเช่นบ้านและรถยนต์ รวมไปถึงเข้าพักตามโรงแรมต่างๆฟรีหรืออื่นๆอีกมากมาย
รายงานข่าวระบุว่าการชิงโชคดังกล่าวจะมีการจับรางวัลกัน 2 รอบ โดยรอบแรกจะมีขึ้นในวาระวันปีใหม่เขมร(เมษายน 2026) และอีกครั้งจะจัดขึ้นในวาระครบรอบ 1 ปีของการเปิดใช้งานสนามบินนานาชาติเตโชอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2026 ทั้ง 2 กิจกรรมจะเปิดให้ผู้มาเยือนและนักเดินทางเข้าร่วมเป็นสักชีพยาน และจะมีการประกาศผู้ได้รับรางวัลผ่านถ้อยแถลงอย่างเป็นทางการของสนามบิน
แม้ถึงขั้นต้องใช้แผนประชาสัมพันธ์ดังกล่าว แต่ทาง Dap-news อ้างว่าสนามบินนานาชาติเตโชพบเห็นจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นและแผ่ขยายการเชื่อมต่อกับสายการบินต่างๆเพิ่มเติม ซึ่งถือเป็นการยืนยันถึงบทบาทของกัมพูชา ในฐานะประตูเชื่อมต่อระหว่างประเทศอันสำคัญ พร้อมระบุแผนโปรโมชันนี้ยังเป็นการแสดงออกถึงความขอบคุณแรงสนับสนุนจากพวกผู้โดยสาร บรรดาผู้ค้าปลีกและเหล่าพันธมิตร
(ที่มา:dap-news)