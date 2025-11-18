ประชุมดีป้ายืดเยื้อ จบนัดมติเดียว รับทราบ 2 อนุกรรมการลาออก

สรรหา ผอ.ใหญ่ดีป้าคนใหม่ ชะงัก หลังอนุกรรมการ 2 รายลาออก รอองค์ประชุมครบ เดินหน้าเปิดรับสมัครถึง 21 พ.ย.68 ก่อนพิจารณาต่อโดยไม่เริ่มนับหนึ่งใหม่
ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ครั้งที่ 5/2568 ว่า ที่ประชุมรับทราบในวาระการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบดังกล่าวมีอนุกรรมการ 2 ราย ขอลาออกจากตำแหน่ง ได้แก่ น.ส.ชมภารี ชมภูรัตน์ ผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เนื่องจากติดภารกิจ แจ้งลาออกเมื่อวันที่ 4 พ.ย.68 และ ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกำกับ ดีป้า แจ้งลาออกเมื่อวันที่ 17 พ.ย.68 ที่แสดงความบริสุทธิ์ใจตอบรับความต้องการของสังคม เพื่อให้สาธารณชนเกิดความมั่นใจในความเป็นกลางของคณะอนุกรรมการสรรหาฯ ชุดนี้
"สำหรับกรณีแรก ขณะนี้ อยู่ระหว่างขอให้กระทรวงดีอีส่งผู้แทนคนใหม่มาทดแทน ส่วนกรณีของตัวผมเองนั้น ที่ประชุมจะต้องทำการเสนอรายชื่อกรรมการกำกับฯ เพื่อเข้าร่วมเป็นอนุกรรมการสรรหาฯ ตามระเบียบต่อไป" ผศ.ดร.ณัฐพล กล่าว
ด้านแหล่งข่าวในวงการโทรคมนาคม ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการสรรหาฯ ส่งผลให้กระบวนการสรรหาผู้อำนวยการใหญ่ดีป้าคนใหม่ ต้องชะลอไว้ก่อนโดยอัตโนมัติ เนื่องจากต้องรอให้อนุกรรมการสรรหาฯครบองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ เมื่อผู้แทนกระทรวงดีอีได้รับการเสนอชื่ออย่างเป็นทางการ และคณะกรรมการกำกับดีป้าสามารถคัดเลือกกรรมการคนใหม่เข้ามาเสริมได้ครบถ้วน กระบวนการที่เหลือจะเดินหน้าต่อทันทีโดยไม่นับหนึ่งใหม่ แต่จะนับต่อจากเวลาคงเหลือในกรอบเดิมที่วางไว้
"แม้การสรรหาจะอยู่ระหว่างรออนุกรรมการสรรหาฯครบองค์ประชุม แต่ขั้นตอนอื่นยังดำเนินควบคู่ไปตามปกติ โดยเฉพาะการเปิดรับสมัครผู้สนใจซึ่งจะปิดรับในวันที่ 21 พ.ย.68 จากนั้นเลขานุการอนุกรรมการสรรหาฯ จะสรุปรายชื่อผู้สมัครทั้งหมด เพื่อส่งให้คณะอนุกรรมการสรรหาฯ พิจารณาในลำดับถัดไป" แหล่งข่าวกล่าว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมครั้งนี้ยืดเยื้อกว่ากำหนดเดิมที่วางไว้ระหว่างเวลา 10.00-12.00 น. แม้นายพชร อนันตศิลป์ ปลัดกระทรวงดีอี จะเดินออกจากที่ประชุมในเวลา 13.40 น. เพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงิน เพื่อยกระดับการติดตามตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินต้องสงสัย ครั้งที่ 2/2568 ที่กระทรวงการคลัง แต่การหารือยังคงดำเนินต่อเนื่องจนเสร็จสิ้นในเวลา 14.45 น. ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเพียงประเด็นเดียว คือการรับทราบการลาออกของอนุกรรมการทั้ง 2 ราย และยังไม่มีกำหนดนัดประชุมครั้งถัดไป
ข่าวที่เกี่ยวข้อง:
◉ ศึกชิงเก้าอี้ ผอ.ใหญ่ ดีป้า คนในเชียร์ 3 ลูกหม้อตัวเต็ง
◉ 'ดีอี' สั่งเบรกสรรหา ผอ.ใหญ่ดีป้า หลังพบขั้นตอนไม่ถูกกฎหมาย
◉ 'ดีป้า' เคลียร์ดราม่าสรรหา ผอ.ใหญ่ใหม่ ยันโปร่งใส ไม่ล่าช้า ไม่ทับซ้อน
◉ 'ไชยชนก' ปัดเบรกสรรหา ผอ.ใหญ่ดีป้า นัดเคลียร์ปม 17 พ.ย.68