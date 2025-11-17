'แอปฯ ฝึกมวยสากล' คว้าแชมป์ Samsung Solve for Tomorrow 2025

ซัมซุง ประกาศผลโครงการ Samsung Solve for Tomorrow 2025 ปีที่ 4 เผยโฉมเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่นำเทคโนโลยีมาผสานความคิดสร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหาสังคม โดยปีนี้ “ทีมแคปหมู” จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) คว้ารางวัลชนะเลิศด้วยผลงาน “Boxar” แอปพลิเคชันฝึกมวยสากลอัจฉริยะ ตอกย้ำพันธกิจของซัมซุงในการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
สำหรับรางวัลชนะเลิศในปีนี้ตกเป็นของ ทีมแคปหมู กับผลงาน Boxar แอปพลิเคชันที่ปฏิวัติวงการฝึกมวยสากลพื้นฐาน โดยทีมพัฒนาได้มองเห็นปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายและการเข้าถึงโค้ชมืออาชีพ จึงนำเทคโนโลยี AI Feedback Analyzer เข้ามาช่วยตรวจจับท่าทางและวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของผู้ฝึกแบบเรียลไทม์ (Real-time) เสมือนมีโค้ชส่วนตัว
จุดเด่นของ Boxar คือการทลายข้อจำกัดด้านสถานที่และเวลา ทำให้การฝึกมวยเป็นเรื่องสนุกผ่านโหมดเกมและระบบฝึกการตอบสนอง (Reflex Training) จากการทดสอบกลุ่มตัวอย่างกว่า 70 คน พบว่าผู้ใช้งานกว่า 88% พึงพอใจและต้องการใช้งานต่อ โดยทีมผู้ชนะได้รับทุนการศึกษา 60,000 บาท พร้อมทริปทัศนศึกษาดูงานนวัตกรรมที่ประเทศเกาหลีใต้ยกทีม
นายสิทธิโชค นพชินบุตร President of Mobile Experience Division บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด กล่าวว่า โครงการในปีนี้ได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม มีเยาวชนเข้าร่วมกว่า 6,536 คน จาก 1,634 ทีมทั่วประเทศ สะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวของเด็กไทยในการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง
“ตลอด 37 ปีในไทย ซัมซุงมุ่งมั่นพัฒนาคนควบคู่กับนวัตกรรม ภายใต้พันธกิจ Together for Tomorrow Enabling People โครงการนี้จึงเป็นพื้นที่สำคัญที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้แบบลงมือทำจริง (Learning by Doing) และใช้ Design Thinking เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมาย Innovation for All หรือนวัตกรรมที่เข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม”
นอกจากทีมชนะเลิศ ปีนี้ยังมี 3 ทีมรองชนะเลิศที่สร้างสรรค์ผลงานโดดเด่น ได้รับทุนการศึกษาทีมละ 45,000 บาท ได้แก่
- ทีม Onion Power Rangers (รร.แม่วาง จ.เชียงใหม่): ผลงาน “OnionZee” ผงสารสกัดจากหอมหัวใหญ่ นวัตกรรมยืดอายุและชะลอการเน่าเสียของผลไม้ ช่วยลดขยะอาหาร (Food Waste)
- ทีม Sciourtoo (รร.เบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี): ผลงาน “Str8 up” เสื้อนวัตกรรมสำหรับผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังคด ที่มาพร้อมเซ็นเซอร์ปรับระดับการเอนตามแนวกระดูกสันหลัง
- ทีม AI SpineCheck (รร.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่): แพลตฟอร์ม “AI SpineCheck” เครื่องมือคัดกรองความเสี่ยงโรคกระดูกสันหลังคดในเด็กด้วยปัญญาประดิษฐ์ ช่วยให้รู้ทันโรคได้ตั้งแต่เนิ่นๆ
ทั้งนี้ โครงการ Samsung Solve for Tomorrow ไม่เพียงแค่มอบรางวัล แต่ยังร่วมมือกับพันธมิตรอย่าง สพฐ. และ สวทช. ในการบ่มเพาะความรู้ ซึ่งทุกไอเดียในปีนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าสามารถนำไปต่อยอดใช้งานได้จริงในระดับชุมชน ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม กีฬา และสุขภาพ เป็นการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนไทยก้าวสู่โลกดิจิทัลและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป