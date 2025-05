Samsung เปิดรับสมัครเยาวชน ร่วมโครงประกวดนวัตกรรมและไอเดียธุรกิจ

ซัมซุงเปิดรับสมัครเยาวชนไทย ร่วมโครง Samsung Solve for Tomorrow 2025 ประกวดนวัตกรรมและไอเดียธุรกิจเพื่อแก้ปัญหาสังคม เวทีที่ชวนน้อง ๆ รุ่นใหม่ไฟแรงมาร่วมระดมไอเดีย นำเทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างความเปลี่ยนแปลงให้สังคม ภายใต้หัวข้อ Make Your Impact! “คิดแก้ปัญหา พัฒนานวัตกรรม ลงมือทำให้ยั่งยืน” ลุ้นทริปทัศนศึกษาที่เกาหลีใต้ พร้อมทุนการศึกษา และสร้าง Portfolio สุดปัง! เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2568โครงการ Samsung Solve for Tomorrow เกิดขึ้นภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่งสร้างพลังคน มุ่งสร้างอนาคตที่ดีร่วมกัน” (Together for Tomorrow Enabling People) ของซัมซุง ที่มุ่งส่งเสริมทักษะแห่งอนาคต (Future Skills) ให้เยาวชนไทย ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากยาวชนทั่วโลกมาเข้าร่วมอย่างล้นหลาม และในปี 2568 นี้ ซัมซุงเปิดรับสมัครน้อง ๆ ที่กำลังเรียนอยู่ชั้น ม.4-6, ปวช. 1-3 หรือเทียบเท่า (ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน กศน., Home School หรือกำลังสอบเทียบ GED/IGCSE) และมีอายุไม่เกิน 18 ปี เพียงฟอร์มทีม 3 คน พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน (หรือผู้ปกครอง 1 ท่าน สำหรับทีมนอกสังกัดโรงเรียน) แล้วมาร่วมกันระดมสมอง สร้างสรรค์ไอเดีย และพัฒนานวัตกรรม เพื่อช่วยแก้ปัญหาสังคมใน 3 แนวทาง ดังนี้1. Environmental Sustainability via Technology – เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน2. Social Change through Sport & Tech – การใช้กีฬาและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสังคม3. Innovation for All – นวัตกรรมเพื่อสังคมและอนาคตที่ดีขึ้นจุดเด่นของโครงการ Samsung Solve for Tomorrow คือผู้สมัครทุกทีมจะได้รับโอกาสเรียนรู้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) และการสร้างโมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas) ซึ่งเป็นทักษะสำคัญสำหรับนวัตกรยุคใหม่ โดยทีมที่ผ่านเข้ารอบจะได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย ดังนี้รอบคัดเลือก ทุกคน ทุกทีมที่เข้าร่วมการอบรมและส่งงานครบตามกำหนดจะได้รับประกาศนียบัตรออนไลน์รอบรองชนะเลิศ (20 ทีม) เข้าร่วม Onsite Workshop และรับทุนวิจัยทีมละ 4,000 บาทรอบชิงชนะเลิศ (10 ทีม) พัฒนาผลงานร่วมกับนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญ รับทุนพัฒนาต้นแบบทีมละ 8,000 บาท และโอกาสนำเสนอผลงานบนเวทีระดับประเทศชิงรางวัลใหญ่และประสบการณ์ระดับนานาชาติโดยทีมที่ชนะจะได้รับรางวัลใหญ่ คือ ทุนทัศนศึกษา ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี พร้อมทุนการศึกษามูลค่ารางวัลรวมกว่า 700,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตรด้วยความเชื่อมั่นว่าการลงทุนในคน คือการลงทุนเพื่ออนาคตของโลก ซัมซุงจึงเดินหน้าเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้ทักษะสำคัญแห่งอนาคต ทั้งกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) การสร้างโมเดลธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการสังคม (Social Entrepreneurship) เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและผลักดันให้ไอเดียเล็ก ๆ ก่อเกิดเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่