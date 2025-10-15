กสิกรไทย นำ AI จาก Databrick มาช่วยรวมศูนย์ข้อมูล ลดความเสี่ยงในการติดตามทวงหนี้

กสิกรไทย ประยุกต์ใช้แพลตฟอร์ม Databricks Data Intelligence นำ AI มาช่วยวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมพัฒนาระบบติดตามทวงหนี้ ใช้ข้อมูลแบ่งกลุ่มความเสี่ยงลูกค้า เพื่อให้สามารถนำโซลูชันทางการเงินตอบโจทย์ลูกค้าได้มากขึ้น
ดร. ธีรวัฒน์ อัศวโภคี รองกรรมการผู้จัดการผู้บริหารสายงาน Data Intelligence and IT Integration Division ของธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า การใช้ Data และ AI ของธนาคารกสิกรไทยคือการนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ใน use case จริงเพื่อสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจ
ความร่วมมือกับ Databricks ช่วยให้เราสามารถใช้ประโยชน์จาก data analytics และ predictive AI เพื่อลดความเสี่ยงด้านเครดิตและการทุจริตลง รวมถึงยกระดับวิธีการติดตามทวงหนี้ ทำให้เราสามารถนำเสนอทางเลือกที่ปรับให้เหมาะสมกับบริบทของลูกค้าแต่ละราย และช่วยสร้างเสถียรภาพทางการเงินให้กับลูกค้าได้
ขณะเดียวกันด้วยฐานลูกค้าของธนาคารที่มีมากกว่า 20 ล้านราย ทำให้เกิดความท้าทายในการติดตามทวงหนี้ อาทิ ช่องทางการติดต่อที่ล้าสมัย ขาดข้อมูลเชิงลึกถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมในการติดต่อลูกค้า รวมถึงข้อมูลสถานที่ติดต่อไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เมื่อมีการนำแพลตฟอร์ม Databricks Data Intelligence มาใช้รวมศูนย์ข้อมูลจากหลากหลายแหล่งที่มาเพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึก
โดยมีระบบ AI เข้ามาเสริมการทำงาน ทำให้ธนาคารได้ริเริ่มหลายโครงการที่พลิกโฉมวิธีการทำงานกับลูกค้าและการบริหารความเสี่ยง ส่งผลให้สามารถลดความเสียหายจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญได้หลายพันล้านบาท
ไม่ว่าจะเป็นการ ระบุหมายเลขโทรศัพท์ เวลา และสถานที่ติดต่อลูกค้าที่ดีที่สุด การวัดระดับความเสี่ยงของลูกค้า การระบุตัวตนบุคคล และการจัดสรรมาตรการที่เหมาะสม และระบบ monitoring และ feedback แบบเรียลไทม์
เซซิลี อึ้ง (Cecily Ng) รองประธานและผู้จัดการทั่วไป ภูมิภาคอาเซียนและสาธารณรัฐประชาชนจีนของ Databricks กล่าวเสริมว่า การรวมศูนย์ข้อมูลและการประยุกต์ใช้ AI ในวงกว้างไม่เพียงทำให้การติดตามทวงหนี้มีประสิทธิภาพ แต่ยังเป็นการนิยามใหม่ว่าสถาบันการเงินสามารถใช้ข้อมูลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและส่งมอบคุณค่าแก่ลูกค้าได้
อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือนี้สะท้อนให้เห็นถึงองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ก้าวหน้าในอาเซียนต่างพร้อมนำขุมพลังของ Data และ AI มาขับเคลื่อนการสร้างผลกระทบที่ดีเชิงธุรกิจและมอบผลลัพธ์ที่ทรงคุณค่าให้กับลูกค้า