'ไชยชนก' ชง ครม. พรุ่งนี้ (11 พ.ย.68) เคาะมาตรการสกัดอีเมลปลอม แนบลิงก์หลอกลงทุน

เมื่อวันที่ 10 พ.ย.68



'ไชยชนก' ชง ครม. พรุ่งนี้ (11 พ.ย.68) ยกเครื่องความปลอดภัย เคาะมาตรการสกัดอีเมลปลอมแนบลิงก์หลอกลงทุน สั่งบล็อก 100 ลิงก์มิจฉาชีพ ตรวจเข้มช่องโหว่ 2FA–OTP พร้อมเร่งยกระดับมาตรฐาน Mass Email ปกป้องข้อมูลประชาชนให้ปลอดภัยสูงสุด

เมื่อวันที่ 10 พ.ย.68 นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมหารือมาตรการป้องกันและปราบปราม การใช้ e-mail ปลอมแอบอ้างหน่วยงานเพื่อหลอกลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่การแฮกระบบของทั้ง 4 บริษัทตามที่เป็นข่าว แต่เป็นการแฮกข้อมูล Username ที่ใช้เข้าสู่ระบบของผู้ให้บริการส่งอีเมล Taximail แล้วนำไปใช้ส่งข้อความ Mass Email หลอกลวงจำนวนมาก

นายไชยชนก กล่าวว่า มิจฉาชีพได้ใช้ข้อมูลการเข้าสู่ระบบของ 4 บริษัท ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET), บางกอกแอร์เวย์ส และบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เพื่อส่งอีเมลแนบลิงก์หลอกลงทุนไปยังประชาชน แต่ไม่ได้มีการแฮกระบบภายในของทั้ง 4 บริษัท และไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ารั่วไหลแต่อย่างใด

จากการตรวจสอบพบว่า ช่องโหว่ของระบบเกิดจากการตั้งค่าการยืนยันตัวตนแบบสองชั้น (Two-Factor Authentication: 2FA) ผ่านอีเมลที่มีอายุรหัส OTP นานถึง 24 ชั่วโมง อีกทั้ง OTP เป็นรหัสตัวเลข 6 หลัก จึงเปิดโอกาสให้แฮกเกอร์ใช้วิธีสุ่มรหัสแบบ Brute-Force เพื่อเจาะเข้าระบบได้สำเร็จ

"สาเหตุหลักมาจากช่องว่างของระบบยืนยันตัวตน ซึ่งไม่ได้จำกัดจำนวนครั้งในการกรอกรหัส OTP และเปิดระยะเวลาการใช้งานไว้นานเกินไป จึงกลายเป็นช่องทางให้แฮกเกอร์ สามารถสุ่มรหัสจนเจอรหัสจริงได้" นายไชยชนก กล่าว


◉ บล็อกลิงก์หลอกแล้วกว่า 100 รายการ

นายไชยชนก กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ได้เข้าดำเนินการอย่างเร่งด่วน โดยสามารถบล็อกลิงก์หลอกลวงได้แล้วประมาณ 100 ลิงก์ ซึ่งมิจฉาชีพใช้สลับกันในการส่งอีเมลหลอกลวง พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันภัยไซเบอร์ที่กระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนอย่างยิ่ง

ขณะเดียวกัน ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) หรือ PDPC เรียกบริษัทที่ถูกนำชื่อไปแอบอ้างเข้าหารือ เพื่อพิจารณาว่ามีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลหรือไม่ รวมถึงสั่งให้ สกมช. ร่วมกับ Taximail ตรวจสอบระบบกลางและเฝ้าระวังการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง

"เราต้องรู้ให้แน่ชัดว่ามีข้อมูลประชาชนหลุดหรือไม่ และต้องยกระดับการป้องกันข้อมูลของผู้ใช้บริการทุกบริษัทให้เร็วที่สุด" นายไชยชนก กล่าว


◉ สั่ง ETDA ตรวจเข้มผู้ให้บริการ Mass Email

นอกจากนี้ นายไชยชนก ยังมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA แจ้งผู้ให้บริการ Mass Email ทั่วประเทศให้เพิ่มมาตรการเฝ้าระวัง ยกระดับการรักษาความปลอดภัย และดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างเข้มงวด พร้อมทั้งรวบรวมหลักฐานทั้งหมดส่งให้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ดำเนินคดีตามกฎหมาย

"ตอนนี้เรารู้ว่ามิจฉาชีพส่งอีเมลนับ 100,000 อีเมล มีผู้คลิกลิงก์ประมาณ 3,000 ครั้ง และพบความเสียหายจริงเพียง 1 ราย แต่ผมได้สั่งให้ตรวจสอบและช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทันที เพื่อไม่ให้ประชาชนต้องรับความเสียหายเพิ่ม" นายไชยชนก กล่าว


◉ เสนอ ครม. ปรับวิธีส่ง e-mail ภาครัฐ เลิกแนบลิงก์เสี่ยงหลอกลวง

นายไชยชนก กล่าวว่า ได้กำหนดแนวทางป้องกันเพิ่มเติมในเชิงนโยบาย โดยจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณากำหนดมาตรฐานใหม่ของหน่วยงานรัฐในการส่งอีเมลประชาสัมพันธ์ โดยห้ามแนบลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับการขอข้อมูลส่วนบุคคลหรือธุรกรรมทางการเงิน เพื่อปิดช่องทางที่มิจฉาชีพมักใช้ในการหลอกลวง

"ผมจะเสนอเรื่องนี้เข้า ครม. ในวันที่ 11 พ.ย.68 เพื่อให้ทุกหน่วยงานปรับวิธีการส่งอีเมลแนบลิงก์ โดยเฉพาะเรื่องการขอข้อมูลส่วนตัวหรือธุรกรรมต่างๆ ต้องยกระดับความปลอดภัยให้มากขึ้น และต้องมีระบบที่อำนวยความสะดวกควบคู่ไปด้วย เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชน" นายไชยชนก กล่าว

ทั้งนี้ ภาครัฐต้องเป็นตัวอย่างในการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย และควรร่วมมือกับภาคเอกชนในการกำหนดมาตรฐานกลาง เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนในโลกดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

"เราต้องทำให้ประชาชนรู้เท่าทันภัยไซเบอร์ หากได้รับข้อความหรืออีเมลที่แนบลิงก์มา อย่ากด อย่าคลิก เพราะนั่นคือประตูของมิจฉาชีพ การรู้เท่าทันคือการป้องกันที่ดีที่สุด" นายไชยชนก กล่าว







