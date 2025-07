รพ.พระรามเก้าเปิดตัว “9 SMART” เร่งเพิ่มเตียงปรับปรุงหอผู้ป่วยไอซียู

ผู้จัดการรายวัน 360 - โรงพยาบาลพระรามเก้า โชว์รายได้ไตรมาสแรกปีนี้่ ทะลุ 1,251 ล้านบาท เหตุผู้ป่วยต่างติเพิ่มขึ้น เร่งเพิ่มอีก 20 เตียง ปรับปรุงหอผู้ป่ว ยไอซียู ดินหน้าสู่การเป็น “พันธมิตรสุขภาพ” พร้อมเปิดตัว “9 SMART” ที่เชื่อมต่อการดูแลสุขภาพระหว่างแพทย์และผู้ใช้บริการแบบ ไร้รอยต่อนางสาวขมาภรณ์ ธัมพิพิธ รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน โรงพยาบาลพระรามเก้า กล่าวว่า ในไตรมาส 1/2568 โรงพยาบาลพระรามเก้าสามารถทำรายได้รวมสูงถึง 1,251.2 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 200.5 ล้านบาท เติบโตแข็งแกร่ง 16% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากจำนวนผู้ป่วยต่างชาติที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับแผนการดำเนินงานในปี 2568 โรงพยาบาลมีแผนขยายขีดความสามารถในการรองรับผู้ป่วย ด้วยการรีโนเวทพื้นที่เพื่อเพิ่มจำนวนเตียงอีก 20 เตียง รวมถึงปรับปรุงหอผู้ป่วยหนัก (ICU) โดยจัดตั้ง หน่วย Stroke Unit จำนวน 9 เตียง พร้อมทั้งขยายแผนกฟอกไตจาก 17 เตียง เป็น 20 เตียงนอกจากนี้ ยังมีแผนลงทุนในเครื่องมือทางการแพทย์ อาทิ เครื่อง MRI รุ่นใหม่ระดับ 3 Tesla ซึ่งช่วยให้ในตรวจวินิจฉัยที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเพิ่มความสะดวกสบายแก่ผู้รับบริการ รวมถึงการติดตั้ง Cath Lab เพื่อเสริมศักยภาพในการรักษาเส้นเลือดหัวใจและสมอง พร้อมทั้งวางแผนจัดตั้งศูนย์บริการใหม่ในระยะยาว โดยมุ่งเน้นการเพิ่มรายได้และอัตรากำไร (Margin) อย่างยั่งยืนนางสาวขมาภรณ์ ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า โรงพยาบาลพระรามเก้าได้วางเป้าหมายสู่การเป็น AI-Driven Hospital ด้วยการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในกระบวนการดูแลรักษาอย่างเต็มศักยภาพ ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับประเด็น Climate Change ผ่านแนวคิด การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG Reduction) และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การลดการใช้กระดาษ ไฟฟ้า และน้ำ โดยตั้งเป้าหมายสู่ ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปีค.ศ. 2050 และ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emission) ภายในปี ค.ศ.2065 ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน“โรงพยาบาลพระรามเก้า จะไม่เป็นเพียงสถานที่รักษาอีกต่อไป แต่คือ ‘พันธมิตรด้านสุขภาพ’ ที่ผู้คนไว้วางใจได้ พร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงชีวิต”นพ.เสถียร ภู่ประเสริฐ กรรมการผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระรามเก้า กล่าวว่า “ตลอด 33 ปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลพระรามเก้าไม่เคยหยุดพัฒนาทั้งในด้านนวัตกรรมการแพทย์ การบริการ และระบบที่เข้าถึงง่าย ปลอดภัย และคุ้มค่า เรายังคงยึดมั่นในคำมั่นสัญญา ‘Healthcare You Can Trust’ เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์คุณภาพสูงได้อย่างเท่าเทียม ในราคาที่สมเหตุสมผล”แนวคิด “ดูแลอย่างใส่ใจ” ไม่ใช่แค่สโลแกน แต่เป็นหัวใจขององค์กรที่สะท้อนผ่านทุกกระบวนการ ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การวินิจฉัย การรักษา ไปจนถึงการฟื้นฟูสุขภาพ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และความเข้าใจบริบทเฉพาะของแต่ละบุคคล เพื่อมอบประสบการณ์การดูแลที่ “เข้าใจจริง” และ “เข้าถึงได้จริง”โรงพยาบาลพระรามเก้ายังมีจุดแข็งด้านการดูแลโรคยากและซับซ้อน ไม่ว่าจะเป็นโรคไต หัวใจ มะเร็ง โรคกระดูกและข้อ รวมถึงการผ่าตัดแผลเล็ก (Minimal Invasive Surgery) โดยทีมแพทย์เฉพาะทาง พร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัย ครอบคลุมการดูแลสุขภาพทุกมิติ ผ่านกลยุทธ์หลัก 4 ด้าน ได้แก่• Global Standard – ยกระดับมาตรฐานการรักษาสู่ระดับสากล• World-Class Hospitality – มอบประสบการณ์ที่เหนือกว่าการรักษา• Efficiency with Cooperation – สร้างความร่วมมือเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด• Digital Transformation – พลิกโฉมการดูแลสุขภาพด้วยเทคโนโลยีนพ.วิทยา วันเพ็ญ รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักงานแผนยุทธศาสตร์ กล่าวว่า “ตลอด 33 ปี ที่ผ่านมา เรามองเห็น Pain point ต่างๆ จากประสบการณ์จริงของผู้รับบริการ จึงออกแบบและพัฒนา 9 SMART ผ่าน LINE Application ซึ่งเป็นแอปที่ผู้ใช้งานคุ้นเคยอยู่แล้ว ลดความยุ่งยากในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใหม่ โดยออกแบบภายใต้แนวคิด 3 แกนหลัก คือ Decentralized บริการสุขภาพไม่ต้องเริ่มที่โรงพยาบาลอีกต่อไป, Personalized ทุกคนจะได้รับบริการสุขภาพที่ปรับให้เหมาะความต้องการเฉพาะบุคคล และ Seamless เชื่อมต่อทุกขั้นตอนแบบไร้รอยต่อ สะดวก รวดเร็ว เพื่อให้การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องง่ายและเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาสำหรับ “9 SMART” ประกอบด้วย 5 ฟังก์ชันหลัก ได้แก่• เปิดประวัติและนัดหมายออนไลน์ได้ผ่านมือถือ• ตรวจสอบคิวและสถานการณ์ให้บริการแบบเรียลไทม์ โดยไม่ต้องนั่งรอ• ดูผลตรวจสุขภาพและผลตรวจภาพวินิจฉัย เช่น ผลเลือด X-ray ข้อมูลยา ได้ทันที• จัดการแพ็กเกจสุขภาพของคุณได้ ไม่ว่าจะนัดหมายเอง หรือส่งต่อเป็นของขวัญให้คนที่รักได้อย่างสะดวก• สะสมแต้มและแลกรางวัลผ่านระบบสมาชิกนอกจากนี้ ระบบยังถูกออกแบบภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล โดยใช้กระบวนการระบุตัวตนและยืนยันตัวตน (Identification & Authentication) เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตนเองได้อย่างปลอดภัยและถูกต้อง โดยผู้ใช้ต้องลงทะเบียนด้วยเลขบัตรประชาชน จากนั้นระบบจะมีขั้นตอนยืนยันตัวตนก่อนเข้าถึงข้อมูลสำคัญ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลสุขภาพจะถูกเข้าถึงได้เฉพาะเจ้าของข้อมูลเท่านั้น