Lenovo ประกาศเป็น "พันธมิตรเทคโนโลยี" รายแรกของ FIFA

Lenovo ประกาศเป็นพันธมิตรด้านเทคโนโลยีอย่างเป็นทางการร่วมกับ FIFA ในการนำโซลูชันแบบครบวงจรรายเดียว มาใช้ในทัวร์นาเมนต์กีฬาที่ใหญ่สุดในโลก ครอบคลุมทั้ง FIFA Club World Cup 2025, FIFA World Cup 2026 และ FIFA Women's World Cup 2027
ภายใต้ความร่วมมือนี้ จะยกระดับการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 ที่ใหญ่สุดในประวัติศาสตร์ ด้วยการเข้าแข่งขันจาก 48 ทีม, 104 แมตช์ และคาดการณ์ว่าจะมีผู้ชมกว่า 6 พันล้านคน โดย Lenovo จะเข้ามาแทนที่ระบบเดิมที่ต้องใช้ผู้ให้บริการหลายรายด้วยโซลูชันแบบครบวงจรของตนเอง
อาท หู รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยี เลอโนโว ให้ข้อมูลว่า ความร่วมมือนี้เป็นเวทีที่ใหญ่ที่สุดในโลกในการแสดงศักยภาพของบริษัท ที่มีขุมพลังเทคโนโลยีแบบ End-to-End ไม่ใช่เพียงแค่ผู้ผลิตพีซีอันดับ 1 เท่านั้น
“นี่คือโอกาสในการพิสูจน์ว่าเทคโนโลยีของเราสามารถรองรับงานที่ท้าทายที่สุดในโลกได้ ถ้าเราสามารถทำเพื่อ FIFA ได้ เราก็สามารถทำเพื่อลูกค้าทุกคนได้"
นาโช เฟรสโก (Director of Technology, FIFA) กล่าวว่า การแข่งขัน World Cup 2026 มีความซับซ้อนของข้อมูลอย่างมหาศาล FIFA จึงต้องการพันธมิตรที่ไว้ใจได้ เพียงรายเดียวที่สามารถจัดการได้ทุกอย่างตั้งแต่อุปกรณ์พกพา ไปจนถึงระบบคลาวด์ และกลายเป็นว่า Lenovo คือคำตอบนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่ง
Lenovo จะให้บริการโซลูชันเทคโนโลยีแบบครบวงจรตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ครอบคลุมตั้งแต่ End-Devices ไม่ว่าจะเป็น แล็ปท็อป ThinkPad, แท็บเล็ต, และเวิร์กสเตชัน สำหรับเจ้าหน้าที่, ทีมที่เข้าแข่งขัน, และสื่อมวลชน
ตามด้วยสมาร์ทโฟน จาก Motorola ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นพันธมิตรสมาร์ทโฟนอย่างเป็นทางการ โดยจะให้บริการรุ่นเรือธงที่ขับเคลื่อนด้วย AI ทั้งจอพับ Razr และจอโค้งประสิทธิภาพสูง Edge เพื่อเชื่อมต่อแฟนบอลและทีมงาน นอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในการสื่อสารที่ไร้รอยต่อของเจ้าหน้าที่หลายพันคนในสนาม นอกจากนี้ ยังมีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Infrastructure)
ด้วยเซิร์ฟเวอร์, ระบบจัดเก็บข้อมูล, และโครงสร้างพื้นฐาน AI เพื่อรองรับการจัดการคอนเทนต์, การออกอากาศ รวมถึงเวิร์กโฟลว์ข้อมูลที่เกิดขึ้นทั้งในสนาม และนอกสนาม ยังมีการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการดำเนินงานหลักในสนาม ไม่ว่าจะเป็น ศูนย์ควบคุม, ศูนย์สื่อ และที่สำคัญคือ ระบบ VAR ด้วยการประมวลผลที่ปลายทาง (Edge Computing) ซึ่งถูกใช้สนับสนุนการทำงานของ Hawkeye (ผู้ให้บริการ VAR) และระบบล้ำหน้ากึ่งอัตโนมัติ (Semi-Automated Offsides) ให้ทำงานได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น
ในกลุ่มของเกมมิ่ง ยังมีการสนับสนุนฮาร์ดแวร์จาก Legion และ Motorola ในทัวร์นาเมนต์ FIFA eGaming รวมถึงการให้บริการ AI Consulting ให้คำแนะนำในการใช้ AI อย่างมีประสิทธิภาพและรับผิดชอบ ภายใต้กรอบ "Hybrid AI Advantage" และ Asset Recovery Services (ARS) บริการจัดการและกำจัดอุปกรณ์ IT อย่างยั่งยืน
เป้าหมายสูงสุดของความร่วมมือนี้คือการสร้าง "World Cup ที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างแท้จริงครั้งแรก" โดย AI จะถูกนำมาใช้ใน 3 ส่วนหลัก คือ ยกระดับประสบการณ์แฟนบอล, มอบเครื่องมือใหม่ๆ ให้ผู้ถ่ายทอดสด และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับทีมและนักกีฬา