วิสัยทัศน์ Lenovo โยงAIทุกอุปกรณ์ (Cyber Weekend)

การพูดคุยในเซสชั่นถาม-ตอบของทีมผู้บริหาร “เลอโนโว” (Lenovo) ที่มาร่วมแสดงพลังในงาน Lenovo Innovation World ซึ่งล้อกับมหกรรม IFA 2025 ประเทศเยอรมัน นั้นมีหลากประเด็นที่น่าตื่นเต้นเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีอนาคต รวมถึงบทบาทของ Lenovo ในการโยงปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของทุกอุปกรณ์เข้าด้วยกันแบบไร้รอยต่อ
Lenovo ส่งสัญญาณว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในการออกแบบคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) เช่นคีย์บอร์ดอาจจะไม่จำเป็นอีกต่อไปเมื่อ AI เข้าใจคำสั่งจากภาษาธรรมชาติ ดังนั้นรูปแบบอุปกรณ์ใหม่ๆ ก็อาจจะเกิดขึ้นตามมา ทั้งอุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก อุปกรณ์สวมใส่ หรือแม้แต่โน้ตบุ๊กรูปแบบใหม่ โดยอนาคต ชาวดิจิทัลจะมีอุปกรณ์สำหรับยกระดับการทำงาน ที่อาจเป็นนาฬิกา แว่นตา หรืออย่างอื่นก็ได้
ในขณะที่ปรัชญาของ Lenovo คือต้องการให้ AI เป็นเครื่องมือเสริมศักยภาพมนุษย์ ไม่ใช่มาทดแทน บริษัทเจ้าพ่อ PC ได้เล่าถึงมุมมองการสร้าง AI agent สำหรับการเล่นเกม ที่ช่วยให้ผู้เล่นเก่งขึ้นและสนุกไปกับเกมมากขึ้น โดยที่ AI ไม่ได้เล่นเกมให้ผู้เล่นทั้งหมด นอกจากนี้ยังยืนยันว่าจะมี Lenovo agent และ super agent ที่เป็น “หนึ่ง AI ที่ทำงานบนหลายอุปกรณ์” ซึ่งจะรู้จักทุกสิ่งเกี่ยวกับตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นความชอบเฉพาะคน เพื่อมอบประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัว มีประสิทธิภาพ และได้รับการปกป้อง ในทุกอุปกรณ์ของเราเอง
สำหรับเลอโนโวหรือ Lenovo Group Limited นั้นเป็นบริษัทเทคโนโลยีข้ามชาติของจีนที่มีสำนักงานใหญ่ในฮ่องกง ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2527 โดย Liu Chuanzhi และทีมวิศวกรในกรุงปักกิ่ง จากจุดเริ่มต้นด้วยชื่อแบรนด์ Legend บริษัทต่อยอดความเชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ซอฟต์แวร์ เซิร์ฟเวอร์ โครงสร้างพื้นฐานไฮบริด และบริการที่เกี่ยวข้อง จนเมื่อเวลาผ่านไป บริษัทเติบโตอย่างรวดเร็วโดยเข้าซื้อกิจการหน่วยธุรกิจ PC ของ IBM ในปี 2548 ทำให้กลายเป็นผู้ผลิต PC รายใหญ่ที่สุดในโลกตั้งแต่ปี 2556
Lenovo ยังคงครองตำแหน่งนี้จนถึงปัจจุบัน ด้วยแบรนด์ดังอย่าง ThinkPad, IdeaPad, Yoga, Legion และ Motorola (จาก Motorola Mobility) Lenovo มีพนักงานกว่า 77,000 คน ดำเนินงานในกว่า 180 ประเทศ และมุ่งเน้นวิสัยทัศน์ "Smarter Technology for All" ซึ่งตามงบการเงินประจำปีงบประมาณสิ้นสุด 31 มีนาคม 2568) Lenovo มีรายได้รวม 69,100 ล้านดอลลาร์สสหรัฐ เพิ่มขึ้น 21% จากปีก่อนหน้า ถือเป็นรายได้สูงสุดเป็นอันดับสองในประวัติศาสตร์บริษัท โดยได้รับแรงหนุนจากการเติบโตแบบสองหลักในธุรกิจ PC, โครงสร้างพื้นฐาน AI และบริการ
***จับตา Lenovo Agent
ลูกา รอสซี (Luca Rossi) ประธานกลุ่มอุปกรณ์อัจฉริยะ Lenovo ได้กล่าวถึงแนวคิด Lenovo agent ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงที่ Lenovo กำลังให้ความสำคัญกับด้านซอฟต์แวร์มากขึ้น ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการออกแบบอุปกรณ์ในอนาคต แนวคิดหลักคือการมี “หนึ่ง AI ที่ทำงานบนหลายอุปกรณ์" เป้าหมายคือการมอบประสบการณ์แบบครบวงจร ที่ชาญฉลาดและไร้รอยต่อให้กับผู้ใช้งาน
“AI ส่วนบุคคล หรือ Personal AI นี้จะสามารถเรียนรู้และจดจำความชอบและความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างถาวรในทุกอุปกรณ์ เช่น ผู้ใช้ชอบแอปเปิ้ลหรือไม่ชอบผลไม้อื่น หรือชอบสีน้ำเงินมากกว่าสีชมพู การรับรู้บริบทนี้จะอยู่บนอุปกรณ์ทั้งหมดโดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องสอนหรือตั้งค่าใหม่ในแต่ละอุปกรณ์”
Lenovo เชื่อว่าบริษัทอยู่ในฐานะได้เปรียบในการทำให้วิสัยทัศน์นี้เป็นจริง เนื่องจากเป็นผู้ผลิตที่มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ตั้งแต่สมาร์ทวอทช์ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต PC ไปจนถึงเซิร์ฟเวอร์ และมีความเชี่ยวชาญทั้งในระบบปฏิบัติการ Android และ Windows ซึ่งจะช่วยให้ทั้งหมดสามารถเชื่อมโยงอุปกรณ์ทั้งหมดเข้าด้วยกันด้วยเอเจนต์ของ Lenovo"
วิสัยทัศน์ของระบบ AI แบบครบวงจรนี้คือการมอบประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัว มีประสิทธิภาพ และยังปกป้องให้ผู้ใช้งานในทุกอุปกรณ์ของ Lenovo จุดนี้ Luca เผยว่าการพัฒนา Lenovo Agent หรือ Super Agent นี้จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว คาดว่าโลกจะได้เห็นพัฒนาการใหม่ของ Lenovo Agent ทุกๆ 6 เดือน และแม้ว่าการทำให้วิสัยทัศน์นี้เป็นจริงอย่างสมบูรณ์อาจใช้เวลาประมาณ 1 ถึง 3 ปี
***อวสานคีย์บอร์ด?
Lenovo ไม่ฟันธงว่าวันนี้ AI มีส่วนช่วยในการออกแบบฮาร์ดแวร์ได้หรือไม่ แต่ย้ำว่าความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ยังคงเป็นส่วนสำคัญที่สุด จุดนี้ Luca โยงว่าแป้นพิมพ์คือวิธีหลักในการสื่อสารกับ PC มานานตลอด 20 ปี แต่ปัจจุบันคอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจความตั้งใจของผู้ใช้ได้ง่ายผ่านภาษาธรรมชาติ สิ่งนี้จึงอาจนำไปสู่การเลิกใช้แป้นพิมพ์และการเกิดขึ้นของรูปแบบอุปกรณ์ใหม่ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ขนาดใหญ่ เล็ก อุปกรณ์เฉพาะในสภาพแวดล้อม หรืออุปกรณ์สวมใส่ รวมถึงโน้ตบุ๊กรูปแบบใหม่อื่น ๆ
“Lenovo ลงทุนประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์ต่อปีในการวิจัยและพัฒนา และคาดการณ์ว่าในอีก 3-5 ปีข้างหน้า จะมีอุปกรณ์ รูปแบบใหม่ และโมเดลการใช้งานใหม่ เกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกันของ AI และภาษาธรรมชาติ”
ท่ามกลางไอเดียนวัตกรรมบรรเจิดมากมาย เกณฑ์ที่ Lenovo ใช้ตัดสินใจว่าจะหยิบมาพัฒนาหรือไม่นั้นมี 3 ส่วน คือ 1. การมีคุณค่า (Valuable) ว่าแนวคิดนั้นนำคุณค่ามาสู่ลูกค้าหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ AI ทำให้ลูกค้าเพลิดเพลินกับ AI ได้ดีขึ้น หรือช่วยให้ลูกค้าใช้ฟังก์ชัน AI ได้ดีขึ้น 2. การใช้งานได้จริง (Usable) ว่าเทคโนโลยีนั้นมีความพร้อมเพียงพอที่จะนำไปใช้ได้จริงหรือไม่ หากยังไม่พร้อมก็จะยังคงอยู่ในขั้นตอนของแนวคิดเบื้องต้น และ 3. ราคาเหมาะสม (Affordable) ซึ่งหากราคายังไม่สมเหตุสมผล เช่น ราคา 10,000 ดอลลาร์ต่อชิ้น ซึ่งทั้ง 3 เกณฑ์นี้เคยทำให้ Luca ตัดสินใจปฏิเสธการพัฒนาแนวคิดโน้ตบุ๊กที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์ไป
เมื่อถามถึงฟังก์ชันการทำงานของ AI ในเครื่องคอมพิวเตอร์ Lenovo ที่ถูกนำมาใช้กับชิปตัวเร่งความเร็ว AI หลายตัวทั้งจาก AMD, Nvidia และ Intel ผู้บริหารชี้ว่าอุปกรณ์ปัจจุบันของ Lenovo มีระบบประมวลผลบนชิปหรือ SOC จำนวนมากซึ่งแต่ละตัวมีตัวเร่งความเร็วแยกกัน เมื่อภารกิจคือการมอบประสบการณ์ AI PC ที่ดีที่สุด ไม่ว่าจะใช้ SOC ใดก็ตาม Lenovo จึงได้สร้าง “เอ็กซ์ เอนจิ้น” (X engine) ของตัวเองเพื่อทำงานร่วมกับ SOC ทั้งหมด เพื่อให้แน่ใจว่าความเร็วในการประมวลผลบน PC ของ Lenovo นั้นดีที่สุดในอุตสาหกรรม โดย X engine นี้ช่วยปรับปรุงความเร็วในการทำงานได้อย่างมาก
ในอีกด้าน Lenovo ไม่ลืมการรักษาความปลอดภัยและการจัดการข้อมูลในโลก AI จุดนี้ สตีฟ ลอง (Steve Long) รองประธานอาวุโส กลุ่มธุรกิจพาณิชย์ ผู้ดูแลโซลูชัน ThinkShield มองว่า Lenovo มีการพัฒนา ThinkShield เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ด้วยโปรแกรมป้องกันเชิงรุกที่ทำงานอยู่เบื้องหลัง ในโลกของ AI แบบไฮบริด ข้อมูลจะถูกจัดเก็บในรูปแบบที่แตกต่างกัน Lenovo ใช้วิธีการปรึกษาหารือกับองค์กรต่างๆ เพื่อทำความเข้าใจความต้องการที่เกิดขึ้น และหาวิธีรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในโครงสร้างพื้นฐานที่องค์กรมี
***AI กับการเล่นเกม เล่นอัตโนมัติ=โกง?
ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตเครื่องเกม Lenovo มอง AI ในการเล่นเกมว่าหาก AI ช่วยเล่นเกม 100% ถือว่าเป็นการโกง เพราะ AI ควรช่วยให้นักเล่นเกมเก่งขึ้น และ Lenovo กำลังสร้าง AI Agent สำหรับการเล่นเกมในรูปแบบต่างๆ ทั้ง 1. ก่อนเล่นเกม ผ่านการฝึกฝนผู้เล่นเกี่ยวกับจุดอ่อนและจุดแข็งเพื่อพัฒนาทักษะ 2. ระหว่างเล่นเกม จะมีการให้คำเตือน (เช่น "มีสัตว์ประหลาดตัวใหญ่ข้างหน้า") เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการเอาชีวิตรอด และหลังเล่นเกม ที่ AI จะช่วยสรุปไฮไลท์ของเกมเพื่อแบ่งปันกับเพื่อน
เมื่อถามถึงความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการสร้างสรรค์นวัตกรรมในยุค AI ว่ามีความแตกต่างจากความท้าทายในอดีตหรือไม่ Lenovo ชี้ว่าแนวทางพัฒนานวัตกรรมในอดีตยังคงใช้ได้ในวันนี้ แต่ต้องพิจารณามากขึ้นเพราะ AI เปลี่ยนแปลงปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนกับเครื่องจักรไปแล้ว โดยในอดีตอินเทอร์เฟซ (คีย์บอร์ด/เมาส์) ก็เพียงพอ แต่ปัจจุบันต้องพิจารณาถึงภาษาธรรมชาติ เสียง ท่าทาง และแม้กระทั่งสถานะที่ไม่ได้ใช้งาน
“AI ทำให้ขอบเขตของสิ่งที่เป็นไปได้และไม่ได้ พร่าเลือนบางลง ขณะเดียวกันก็สร้างโอกาสที่มากขึ้นแต่ก็มีความท้าทายที่มากขึ้นด้วย การเลือกแนวคิดที่ถูกต้องจากตัวเลือกมากมายจึงยากขึ้น”
Luca ย้ำว่าการสร้างสรรค์นวัตกรรมซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน เพราะต้องคำนึงถึงประเด็นต่างๆ เช่น AI ที่มีความรับผิดชอบ (responsible AI) และ AI ที่เข้าถึงได้สำหรับทุกคน (democratized AI)
สำหรับการเปิดตัวต้นแบบล่าสุดที่ดูเหมือนว่ากำลังเน้นเล่นกับหน้าจอ Lenovo เชื่อว่าเป็นรูปแบบและการใช้งาน PC ที่เหมาะกับยุค AI ทั้งคอนเซ็ปต์พีซีตัวใหม่ “ThinkBook VertiFlex Concept” พีซีขนาด 14 นิ้วเครื่องแรกของโลก ที่หน้าจอสามารถหมุนไปมา ระหว่างแนวนอนและแนวตั้งได้ และ Lenovo Smart Motion Concept แนวคิดขาตั้งแล็ปท็อปอัจฉริยะ ที่ปรับให้คอมพิวเตอร์หมุนจอติดตามใบหน้าผู้ใช้ได้ จุดนี้ Luca ยกตัวอย่างในช่วงก่อนโควิด มีความเชื่อว่าตลาด PC จะลดลงและถูกแทนที่ด้วยสมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต แต่ในช่วงโควิด การทำงานจากที่บ้านทำให้ PC กลับมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำงานและมอบ "ประสบการณ์ที่เหนือกว่า" ยอดจัดส่งพุ่งสูงขึ้น และตลาด PC ตอนนี้แข็งแกร่งกว่าปี 2015 และคาดว่าจะเติบโตต่อเนื่อง
ที่สุดแล้ว วิสัยทัศน์ Lenovo คือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลจะยังเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับคนยุค AI และวิสัยทัศน์การโยง AI กับทุกอุปกรณ์ จะเปลี่ยนวิธีการที่ผู้ใช้โต้ตอบกับข้อมูล ทำให้เป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นแน่นอน.